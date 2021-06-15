Транспорт
Маша Цепелева

Land Rover разработает свой первый внедорожник Defender на водородном топливе Статьи редакции

Компания планирует начать испытания в конце 2021 года.

  • Jaguar Land Rover разработает прототип внедорожника Defender с водородным двигателем. Это часть кампании по сокращению выбросов в атмосферу до нуля к 2036 году, сообщили в компании.
  • Компания разработает прототип вместе с инженерами и специалистами Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems и UKBIC. Производство Defender с водородным двигателем будет частично спонсировать правительство Великобритании. Испытания начнутся в конце 2021 года
  • Автомобили с водородными топливными элементами можно быстро заправить и на них можно больше проехать, в отличие от электрокаров. Но некоторые автопроизводители отказались от выпуска таких моделей из-за высокой цены и ограниченной инфраструктуры для заправок, пишет Bloomberg.
  • Бренд Jaguar планирует прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году, а Land Rover — представить шесть полностью электрических внедорожников к 2026 году.
  • К 2030 году компания планирует обеспечить нулевой уровень выбросов от всех моделей Jaguar и 60% проданных Land Rover. К этому же времени Великобритания хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Внедорожник Defender Jaguar Land Rover

#новость #landrover

1819 просмотров
24 24 комментария
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Сергей Подгорный

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Канищев Максим

1

Интересно как это ездить на машине которую в случае ДТП расхреначит от взрыва вместе с тобой?

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Max B

Канищев
4

Зачем ездить? Если к нему большой пузырь с водородом примастырить, он даже летать сможет. Только назвать его надо как-нибудь по-немецки... например, "Гинденбург" )

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Alexandre Svergoun

0

Блин. Ну уже вроде всем понятно что будущее за батареями а не за водородом. Достаточно глянуть графики падения стоимости батарей и  роста количества зарядок, что бы сделать правильные выводы. 

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Pavel Loginov

Alexandre
3

Как утилизировать батареи эти ваши? Водород чистая энергия - возле ГЭС сделал водород, доставил до потребителей, сжёг, получил на выходе лишь водяной пар

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Станислав Щеглов

Pavel
1

Водород будут получать из природного газа. Ну и в процессе фотосинтеза кислород получается из углекислого газа, а не воды. Так что лет через 30 будут писать о ужасно вредных машинах на водородных двигателях/элементах на водороде из-за которых снизилось содержание кислорода в воздухе.  

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Alexandre Svergoun

Pavel
1

Уже спокойно научились перерабатывать на 95%.
Водород сейчас дороже бензина и никогда не будет дешевле электричества.
Электричество передал с ГЭС в любую точку страны,  зарядил электрокар и потребил сделав ноль выбросов. Зачем лишние звенья в виде водорода?

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Sultan Karybaev

Pavel
0

Ваши знания о водороде основаны на научно-познавательных мультиках?

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Артем Павлючук

Alexandre
0

Спасибо Африканским детям.

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Sultan Karybaev

–1

Кем надо быть, чтобы в эпоху Tesla делать водородный транспорт

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Denis Novikov

0

Ну надеюсь они свой V8 всё же в линейке оставят. Хотя возможно к этом времени самому и захочется попробовать другой мотор, но думаю такой мотор всё-равно должен быть. Это больше про эмоции.

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Алексей Иванушкин

Denis
1

И когда же он был в линейке Дефов?

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Denis Novikov

Алексей
1

Не понял вопроса. V8 в новом? Он есть.

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Дарья Печерских

0

Ну, может, это и к лучшему)

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Mike Espoo

0

 Лучше бы
1 - нашли способ цену снизить
2 - повысили качество и надежность чтобы не были на первом месте с конца по надежности
3 - сохранили бренд и сборку в UK и нашли способ выйти из под владения Tata Motors

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Сергей Подгорный

Mike
0

Бери корейцев. А разницу можешь потратить на капиталку корейца в течении 50ти лет.

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Mike Espoo

Сергей
0

...

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Сергей Подгорный

Mike
0

Не, ну я конечно не говорю о ситуации, когда тёлочки не оценят)

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Alex Polepchuk

Сергей
0

корейцы еще и валят лучше

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Сергей Подгорный

Alex
0

У корейцев для валева есть тот же Стингер (5,4 до соточки). Можно взять генезис G80 5.1 до соточки. GV 80 5.5 до соточки. Ну и могу напомнить, что у БМВ есть условия в гарантии на 40 стартов с двух педалей. О какой надежности говорим?

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Shoo

Сергей
0

Или отложить на похороны. 

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Роман Сакутин

Mike
0

Зачем? 

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Edwin Megrabyan

0

Что только не придумают, чтобы решить проблемы со своими дизельными движками

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Full World

–1

dsfsdgdsgdsf

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