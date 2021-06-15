Land Rover разработает свой первый внедорожник Defender на водородном топливе Статьи редакции
Компания планирует начать испытания в конце 2021 года.
- Jaguar Land Rover разработает прототип внедорожника Defender с водородным двигателем. Это часть кампании по сокращению выбросов в атмосферу до нуля к 2036 году, сообщили в компании.
- Компания разработает прототип вместе с инженерами и специалистами Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems и UKBIC. Производство Defender с водородным двигателем будет частично спонсировать правительство Великобритании. Испытания начнутся в конце 2021 года
- Автомобили с водородными топливными элементами можно быстро заправить и на них можно больше проехать, в отличие от электрокаров. Но некоторые автопроизводители отказались от выпуска таких моделей из-за высокой цены и ограниченной инфраструктуры для заправок, пишет Bloomberg.
- Бренд Jaguar планирует прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году, а Land Rover — представить шесть полностью электрических внедорожников к 2026 году.
- К 2030 году компания планирует обеспечить нулевой уровень выбросов от всех моделей Jaguar и 60% проданных Land Rover. К этому же времени Великобритания хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Интересно как это ездить на машине которую в случае ДТП расхреначит от взрыва вместе с тобой?
Блин. Ну уже вроде всем понятно что будущее за батареями а не за водородом. Достаточно глянуть графики падения стоимости батарей и роста количества зарядок, что бы сделать правильные выводы.
Как утилизировать батареи эти ваши? Водород чистая энергия - возле ГЭС сделал водород, доставил до потребителей, сжёг, получил на выходе лишь водяной пар
Водород будут получать из природного газа. Ну и в процессе фотосинтеза кислород получается из углекислого газа, а не воды. Так что лет через 30 будут писать о ужасно вредных машинах на водородных двигателях/элементах на водороде из-за которых снизилось содержание кислорода в воздухе.
Уже спокойно научились перерабатывать на 95%.
Водород сейчас дороже бензина и никогда не будет дешевле электричества.
Электричество передал с ГЭС в любую точку страны, зарядил электрокар и потребил сделав ноль выбросов. Зачем лишние звенья в виде водорода?
Ваши знания о водороде основаны на научно-познавательных мультиках?
Ну надеюсь они свой V8 всё же в линейке оставят. Хотя возможно к этом времени самому и захочется попробовать другой мотор, но думаю такой мотор всё-равно должен быть. Это больше про эмоции.
И когда же он был в линейке Дефов?
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Лучше бы
1 - нашли способ цену снизить
2 - повысили качество и надежность чтобы не были на первом месте с конца по надежности
3 - сохранили бренд и сборку в UK и нашли способ выйти из под владения Tata Motors
Бери корейцев. А разницу можешь потратить на капиталку корейца в течении 50ти лет.
...
корейцы еще и валят лучше
У корейцев для валева есть тот же Стингер (5,4 до соточки). Можно взять генезис G80 5.1 до соточки. GV 80 5.5 до соточки. Ну и могу напомнить, что у БМВ есть условия в гарантии на 40 стартов с двух педалей. О какой надежности говорим?
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Что только не придумают, чтобы решить проблемы со своими дизельными движками
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