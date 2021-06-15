Транспорт
Евгения Евсеева

Каршеринг «Ситидрайв» приостановит работу в Екатеринбурге из-за дефицита машин и высокого спроса в других городах Статьи редакции

Автомобили перевезут в Петербург.

Сервис будет сокращать парк автомобилей в городе в оставшееся до закрытия время — до 21 июня, рассказали vc.ru в сервисе.

Мы действительно приостанавливаем аренду автомобилей «Ситидрайва» для пользователей Екатеринбурга. При запуске сервиса в любом городе мы всегда прогнозируем самые разные ситуации и риски.

За время своего присутствия в Екатеринбурге мы успели протестировать работу сервиса и проанализировать все, что с ним связано.

Сейчас мы решили сосредоточиться на других регионах — автомобили из Екатеринбурга мы планируем перевезти в Санкт-Петербург, где спрос на каршеринг продолжает расти.

Алексей Сергеев
гендиректор «Ситидрайва»

В «Ситидрайве» объяснили, что приостановка связана с глобальным дефицитом автомобилей на рынке и повышенным спросом на каршеринг в других городах, в том числе из-за туристического сезона.

Как только ситуация с нехваткой автомобилей на рынке изменится, сервис рассмотрит возможность возвращения в Екатеринбург. Кроме того, в приложении «Ситимобила» останутся доступны такси и электросамокаты.

  • В апреле «Ситимобил» официально представил единую платформу городской мобильности: в неё вошёл YouDrive, который сменил название на «Ситидрайв», и сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года.
  • В Екатеринбурге работают ещё два сервиса каршеринга — «Делимобиль» и «Uraмобиль».

#новость #ситидрайв

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Кирилл Загоскин

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Интересно, что Драйв туда не лез пока 

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Кирилл Загоскин

Кирилл
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И я думаю, что под "Драйвом" все понимают только Яндекс, а не "какой-то-еще-там-Драйв" 

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Константин Арбузов

Кирилл
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Дефицит машин... они бы и рады, а Карты на Россию очень малы

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