Каршеринг «Ситидрайв» приостановит работу в Екатеринбурге из-за дефицита машин и высокого спроса в других городах Статьи редакции
Автомобили перевезут в Петербург.
Сервис будет сокращать парк автомобилей в городе в оставшееся до закрытия время — до 21 июня, рассказали vc.ru в сервисе.
В «Ситидрайве» объяснили, что приостановка связана с глобальным дефицитом автомобилей на рынке и повышенным спросом на каршеринг в других городах, в том числе из-за туристического сезона.
Как только ситуация с нехваткой автомобилей на рынке изменится, сервис рассмотрит возможность возвращения в Екатеринбург. Кроме того, в приложении «Ситимобила» останутся доступны такси и электросамокаты.
- В апреле «Ситимобил» официально представил единую платформу городской мобильности: в неё вошёл YouDrive, который сменил название на «Ситидрайв», и сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года.
- В Екатеринбурге работают ещё два сервиса каршеринга — «Делимобиль» и «Uraмобиль».
Интересно, что Драйв туда не лез пока
И я думаю, что под "Драйвом" все понимают только Яндекс, а не "какой-то-еще-там-Драйв"
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