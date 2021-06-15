Мы действительно приостанавливаем аренду автомобилей «Ситидрайва» для пользователей Екатеринбурга. При запуске сервиса в любом городе мы всегда прогнозируем самые разные ситуации и риски.

За время своего присутствия в Екатеринбурге мы успели протестировать работу сервиса и проанализировать все, что с ним связано.

Сейчас мы решили сосредоточиться на других регионах — автомобили из Екатеринбурга мы планируем перевезти в Санкт-Петербург, где спрос на каршеринг продолжает расти.