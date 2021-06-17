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Транспорт
Nazigul Jusupova

Китай начал антимонопольное расследование против такси-сервиса Didi на фоне его подготовки к IPO — Reuters Статьи редакции

Сервис подозревают в непрозрачном ценообразовании и антиконкурентных практиках, говорят источники.

5 5 комментариев
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Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR), изучает, использовал ли сервис какие-либо антиконкурентные методы, чтобы вытеснить более мелких игроков, пишет Reuters со ссылкой на источники, осведомлённые в этом вопросе.

Три источника издания сообщили, что регулятор также изучает прозрачность ценообразования Didi. В компании сообщили, что не будут комментировать «необоснованные предположения». В SAMR не ответили на запрос.

Reuters со ссылкой на проспект к IPO Didi отмечает, что в апреле регуляторы попросили компанию провести «самопроверку». Didi и еще 30 китайских интернет-компаний должны были выявить и исправить возможные нарушения антимонопольного законодательства.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, сообщили, что расследование со стороны госорганов находится на начальной стадии и регулятор еще не дал компании подробных инструкций.

В начале июня китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США. Bloomberg сообщал, что на момент IPO компания может получить оценку в $100 млрд.

По данным Reuters, это может стать крупнейшим китайским IPO в Нью-Йорке после размещения Alibaba на сумму $25 млрд в 2014 году. «Но повлияет ли расследование регулятора на IPO компании ещё предстоит увидеть», — отмечает агентство.

По данным источника, ценообразование и недобросовестная конкуренция может рассматриваться как незначительные нарушения, а компания может заслужить снисходительность китайских властей за счёт созданных рабочих мест.

  • Didi основана в 2012 году. Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.

#новости #didi

5 5 комментариев
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Джон Картошкин

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Radna

Джон
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Джек Ма этим и занимается после того как его задушили.

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Вася Пражкин

Radna
4

Да, в юмор не все могут..

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Вася Пражкин

Джон
0

Вы забыли главную вещь - "Никогда не критикуй компартию"

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Михаил Синицын

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Не обижайте, ребята стараются развиваться🙏

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