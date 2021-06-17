Китай начал антимонопольное расследование против такси-сервиса Didi на фоне его подготовки к IPO — Reuters Статьи редакции
Сервис подозревают в непрозрачном ценообразовании и антиконкурентных практиках, говорят источники.
Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR), изучает, использовал ли сервис какие-либо антиконкурентные методы, чтобы вытеснить более мелких игроков, пишет Reuters со ссылкой на источники, осведомлённые в этом вопросе.
Три источника издания сообщили, что регулятор также изучает прозрачность ценообразования Didi. В компании сообщили, что не будут комментировать «необоснованные предположения». В SAMR не ответили на запрос.
Reuters со ссылкой на проспект к IPO Didi отмечает, что в апреле регуляторы попросили компанию провести «самопроверку». Didi и еще 30 китайских интернет-компаний должны были выявить и исправить возможные нарушения антимонопольного законодательства.
Источники Reuters, знакомые с ситуацией, сообщили, что расследование со стороны госорганов находится на начальной стадии и регулятор еще не дал компании подробных инструкций.
В начале июня китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США. Bloomberg сообщал, что на момент IPO компания может получить оценку в $100 млрд.
По данным Reuters, это может стать крупнейшим китайским IPO в Нью-Йорке после размещения Alibaba на сумму $25 млрд в 2014 году. «Но повлияет ли расследование регулятора на IPO компании ещё предстоит увидеть», — отмечает агентство.
По данным источника, ценообразование и недобросовестная конкуренция может рассматриваться как незначительные нарушения, а компания может заслужить снисходительность китайских властей за счёт созданных рабочих мест.
- Didi основана в 2012 году. Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
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