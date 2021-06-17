И не брать на работу людей с опытом вождения менее трёх лет.

1784 просмотров

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объяснила требование тем, что за год она выявила больше 1,7 тысяч случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом вождения получали работу в такси, сообщил дептранс столицы.

В инспекции отметили, что перевозчикам-нарушителям выписали штрафы, а агрегаторам направили письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения — если этого не произойдет, МАДИ обратится в прокуратуру.

Это нарушение действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом. МАДИ

Сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения и со стажем вождения не менее трёх лет. Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (например, Белоруссии).

На момент написания заметки в «Яндексе» и «Ситимобил» не ответили vc.ru, как отключение водителей с иностранными правами повлияет на работу сервисов и цены на поездки. На 2017 год у «Яндекса» к сервису было подключено около 46 тысяч машин.