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Транспорт
TJ

Дорожная инспекция Москвы потребовала от агрегаторов такси не подключать к сервису водителей с иностранными правами Статьи редакции

И не брать на работу людей с опытом вождения менее трёх лет.

54 54 комментария
1784 просмотров

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объяснила требование тем, что за год она выявила больше 1,7 тысяч случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом вождения получали работу в такси, сообщил дептранс столицы.

В инспекции отметили, что перевозчикам-нарушителям выписали штрафы, а агрегаторам направили письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения — если этого не произойдет, МАДИ обратится в прокуратуру.

Это нарушение действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом.

МАДИ

Сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения и со стажем вождения не менее трёх лет. Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (например, Белоруссии).

На момент написания заметки в «Яндексе» и «Ситимобил» не ответили vc.ru, как отключение водителей с иностранными правами повлияет на работу сервисов и цены на поездки. На 2017 год у «Яндекса» к сервису было подключено около 46 тысяч машин.

В инспекции также отметили, что с 1 августа в Москве заработает система анализа работы в такси, в рамках которой каждому водителю присвоят уникальный ID — это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.

#новость #такси

54 54 комментария
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Victor Raine

5

>1,7 случаев

Ну не так много, всего полтора иностранца во всей Москве

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Anton Yusupov

Victor
3

Полтора землекопа😂

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Александр Еремин

5

А может действительно выслать их. И заместить например рассформированной россгвардией например. Раздудыми штатами прочих госкоипаний... Да ну нет. Бред какой-то.

Ответить

Yuri Istomin

Александр
0

Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России.

Ответить

Александр Еремин

Yuri
1

Ну он то может себе позволить . В его замке можно не одну сотню гастарбайтеров зарегистрировать. :)

Ответить

Святослав Гусев

4

Для пассажиров это плюс. Больше безопасность.

Ответить

Сергей Подгорный

Святослав
–1

Ниче для них не изменится.  Сейчас регламент получения прав такой, что по честному могут сдать лишь 5% учеников. Боятся надо не гостей из средней азии, а девочек, которые на экзамене по вождению настолько порой охуевают, что не знаю как поворотник включить, потому что им до пизды эта учеба.

Ответить

Глеб Котенко

Сергей
2

Откуда статистика про 5%?

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One Geek

Глеб
3

Ну немножко добавил от себя. Автор мог бы и другую цифру написать, но 5-го у него день рождения :)

Ответить

Сергей Подгорный

One
0

Ну вы бы отучились в автошколе и поехали бы сдавать экзамены, потом напишите с какого раза сдали :) Честно сдать можно, даже не валят особо. Просто в текущем виде требования к водителю на экзамене никак не коррелируют  с обстановкой на дороге и количеством часов учебного вождения.

Ответить

Nikita Rogatov

Сергей
0

Я сдал с 11 раза. Ну вот такой я, но често никто не валил. Просто вот так вот получилось.

Ответить

Сергей Подгорный

Nikita
0

К сожалению - это не нормально. А самое интересное, что вы опыта так и не получили. Ну т.е. у вас уровень вождения был примерно таким же как и на первой попытке. 

Ответить

Nikita

Сергей
0

На самом деле нет. К 11 разу я реально уже нормально ездил. А вот первые 8 был абссолютно не готов к выходу на дорогу общего пользования

Ответить

Сергей Подгорный

Глеб
0

Ну мне если честно не хотелось писать 2% :) А так да, из потока в 100 человек, первый раз сдают 2, потом может быть ещё 3, ну и далее никто не хочет ждать 2 - 4 недели очереди на след. экзамен.

Ответить

Николай Новиков

Сергей
0

Мизогиния! 
Однако, плюс вам. Соглашусь.

Ответить

Alexander

Николай
1

Тут бы начать с того, что экзамены на права в текущем виде - это просто издевательство. Проверяется не безопасность вождения, а способность терпеть по месяцу и бегать с бумажками туда-сюда. Ах да, и каким-то образом находить целые дни в будни, чтобы ждать непонятно чего. При этом, как мы видим по дорогам, строгость экзаменов воспринимается как барьер, который прошёл - и твори что хочешь. Превышай, паркуйся на газоне, поворачивай налево из крайне правого ряда - пофигу, ты же выдержал посвящение в водители

Ответить

Александр Еремин

Alexand…
0

В текущем виде это чисто коррупционная схема.

Ответить

Nikita Rogatov

Alexand…
0

Прикинь так во всем мире. Учишься, регистрируешься на экзамен когда там есть свободныйы слот, а не когда у тебя выходной  и идешь сдавать. Не сдал все по новой

Ответить

Анатолий Анатольевич

Святослав
0

Тогда не стоит сетовать на поездки от 500руб за 3км :) 

Ответить

Антон Волков

Анатолий
–2

Якобы русский ванюша не бухой катается и не с лишенными правами 

Ответить

Александр Еремин

Антон
0

Ну раз такое дело давайте к "русскому ванюше" добавим детей гор и средней Азии. И да, пьяных судей не будем останавливать.

Ответить

Народный цветок

2

Вроде пишут, что после 15 июля будут отключать водителей без вакцины.

Ответить

Victor Raine

Народный
–1

С 15 июля отключать водителей с иностранными правами, водителей без вакцин, водителей без аварий, водителей без ОСАГО... В дептрансе просто забыли уточнить что 15 июля отключат такси в столице.

Ответить

Народный цветок

Victor
4

Как относитесь к тому, что многие граждане не проявляют никакой осознанности работая ежедневно с большим количеством людей?

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Авраамий Палицын

Народный
2

Это величайшее достижение протестантской этики, человек работал даже во время болезни. Ещё Дмитрий Потапенко, Тони Робинсон, Илон Маск, Дональд Трамп и Роберт Киосаки говорили, что нужно усердно трудиться, вставать в 3 ночи и работать до захода солнца, а если ты болеешь, то ты обворовываешь своего работодателя. Только люди с огромной личной ответственностью и большим трудолюбием работают во время болезни, Бог вознаградит их за это. А вы просто бессердечный тунеядец, такие попадают в Ад, потому что не трудились в поте лица своего в земной жизни

Ответить

Sergei Timofeyev

Авраамий
0

Первый, второй и пятый - да, коучи от бога.

Ответить

Victor Raine

Народный
2

Отрицательно отношусь, считаю что это халатное отношение ведет к развитию пандемии.

При этом считаю, что должна быть персональная ответственность, т.е. человек сам должен платить штраф за отсутствие маски, за работу без прав, за работу во время болезни. И штраф с наказанием должны быть максимально строгими.

Сейчас же все перекладывается на работодателя, проверить права, заставить носить маски, заставить вакцинироваться, заставить соблюдать нормы труда, и естественно у сотрудников/водителей растет недовольство к своим работодателям.

Ответить

Sergei Timofeyev

Victor
0

 И штраф с наказанием должны быть максимально строгими.

А чтобы заплатить штраф, ему нужно работать.

Ответить

Народный цветок

Sergei
1

А чтобы не получать штрафы, нужно проявить ответственность.

Ответить

Sergei Timofeyev

Народный
0

А кушать на что?

Ответить

Иван Иванович

Народный
1

Люди делятся на два типа:
те, кто заботится только о себе и говорит это напрямую и те кто делают вид, что заботятся о других. Только с развитием интернета пришли к нам в гости локдауны, а ведь еще недавно мы переживали : Птичий грипп, свиной грипп, вирус эбола, лихорадку. Это только с начала двухтысячных. 

Ответить

Народный цветок

Иван
2

Птичий грипп, свиной грипп, вирус эбола

Давайте посмотрим статистику по заражениям и темпам распространения.

Ответить

Глеб Котенко

Иван
0

Эбола нас (россиян) не касалась особо и воздушно-капельным путём не передавалась, птичий грипп пока что практически не передавался от человека к человеку (иначе это будет очень плохо), свиной грипп гораздо безопаснее ковида, а лихорадка — это симптом, который другими словами называется "повышение температуры тела".

Ответить

Иван Иванович

Глеб
0

Сибирская язва тоже помню была. Эбола не касалась, т.к. интернет коммуникации не сильно развиты были.
Эбола нас (россиян) не касалась особо

 Эбола передается через жидкости организма, включая секреции потовых желез, другими словами взялся за поручень на лестнице, после кто-то другой взялся и привет. 
свиной грипп гораздо безопаснее ковида

мда. h1n1 это серотип испанки? Очень безопасная была?
лихорадка — это симптом, который другими словами называется "повышение температуры тела".

Лихорадка денге - это не повышение температуры тела. до полумиллиарда людей ежегодно болеют. 

Ответить

One Geek

Народный
0

Очень ответственный человек. Даже болезнь не может его остановить помочь людям доехать с Площади трёх вокзалов до Курской.

Ну да, это грустно. Но скорее всего у него не так много выбора. Поддержки от государства не было и не будет, а кредиты, платежи и обычное существование никто не отменял.

Ответить

Yuri Istomin

2

"за год она выявила больше 1,7 случаев"
вроде немного

Ответить

Denis Kiselev

Yuri
0

2 случая

Ответить

Key Lansky

Yuri
0

Больше 1,7 это исключительно большое множество

Ответить

Иван Иванович

1

Разрешается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального

Безопасность 99лвл. Пох, что правила в странах различаются, а в некоторых права купить можно за 20т.р. Главное русский язык официальный в стране, а говорит ли на нем водитель не важно.

Ответить

Владимир Савичев

–1

Знатоки, что минусами сыплют, объясните мне глупому, если это рабочих мест и самое главное безопасности добавит, то куда эта безопасность девается, когда они сами по себе по дорогам ездят или в грузоперевозках. А почему именно в Москве, тогда, если это принципиальный вопрос безопасности? В Питере, например, в маршрутках ездят эти граждане и тысячи человеческих жизней им доверяют.

Ответить

Александр Еремин

Владимир
4

Это я вам отсылал минусов. Вы же понимаете что эта ситуация с мигрантами достала всех. И люди любой мелочи радуются. Но в целом вы безусловно правы - ситуации это не поможет. Потому что много раз ко мне приезжал не тот таксист который был на фото, даже другие номера машины. Есть ещё те кто строит наши дома - свои дома не построив. Дороги - и сами без дорог. И честно вам скажу меня дико раздражает: а кто будет строить подметать.... Найдутся. Или зарплаты повысят или средства малой механизации закупят производить начнут. Не надо делать из наших граждан ленивых и глупых. У нас много и умных и толковых и работящих.

Ответить

Mes Gart

Александр
–3

Умные, толковые и работящие отсюда уезжают. Нет разве?

Ответить

Denis Kiselev

Mes
2

Нет. Не все - как минимум. Зачем обобщать

Ответить

Владимир Савичев

Александр
–1

Я вижу, кто минусы накидывает. ) так вот в том и вопрос, если вы хотите избавиться от мигрантов, тогда запретите впринципе использование иностранных прав. Тогда возникает вопрос: как же быть с международными образцами прав? Надо тогда отказываться от этой идеи и каждой стране свои права в любом случае?
В случае с тем, что достали приезжие и есть свои - вот тут я соглашусь с утверждением, что из своих делают тупых и они не разбираются в вопросе, а он очень сложный на самом деле. Если на пальцах, то национальность и гражданство - вещи разные. Много же и белорусов, и украинцев, и молдован, и прочих национальностей. А, если человек татар или башкир, или бурят, а может с кавказской автономии, как быть? На лицо же он напоминает нам кого-то ещё, им тоже запретит работать? Ну, т.е. я не совсем понимаю посыла данной новости, простите.

Ответить

Илья М

Александр
–1

У нас много и умных и толковых и работящих.

только местнве умники не идут в дворники :) не говоря о дорожном и прочем строительстве

Ответить

Биологический Паша

1

Минус сколько там процентов водил? 😁

Ответить

Pavel Voronkov

Биологический
1

50% уж точно.

Ответить

Иван Иванович

Биологический
0

нет минуса. В основном с Киргизии и РФ работают. Редко Узбекистан и Беларусь с Украиной, поэтому ничего не поменяется. Видимо просто хотят цены поднять и подключают свои рычаги для обоснования

Ответить

Владимир Савичев

Биологический
–1

99.8% ) вопрос в том, какая логика у закона или требования этого? Ни слова об аварийности, как следствие.

Ответить

Terri Brown

1

Ничего не изменится. Как ездили, так и будут ездить

Ответить

Николай Гончаров

1

Импортозамещение даже в такси проявляется) 

Ответить

Георгий Станков

0

Ну все возвращаемся к бомбилам 1к за 5км?

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Хуан Маралес

0

1,7 тыс. Поправьте текст 

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Dmitry Dubov

0

Видео 10 лет уже, все равно актуально))

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