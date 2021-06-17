В эстонском городе Тарту запустят беспилотный шаттл на водородном топливе — впервые в мире Статьи редакции
На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.
Беспилотник был разработан компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, пишет агентство ERR. В университете отмечают, что это первый в мире беспилотник на водородном топливе.
Микроавтобусы с удалённым управлением, в которых могут поместиться шесть пассажиров, появятся на дорогах города 5 июля. Производители представили шаттлы, как «транспорт последнего километра» для перевозки людей на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов. Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.
Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto, которые с конца 2020 года в пилотном режиме работают в греческом городе Ламия.
Производители представили шаттлы, как «транспорт последнего километра»
Звучит зловеще!
Особенно в одном контексте с водородом
Стройный Никита
Это вот тоже понравилось:
Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.
Эстондия, чо. Кастовая система, европейцу так просто не понять.
Может быть будет только работников/студентов университета, в Таллинне вроде так делали.
Почему я живу в Тарту и впервые об этом слышу? А так горд за свой город 💪
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