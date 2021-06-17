Транспорт
Nazigul Jusupova

В эстонском городе Тарту запустят беспилотный шаттл на водородном топливе — впервые в мире Статьи редакции

На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.

Беспилотник был разработан компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, пишет агентство ERR. В университете отмечают, что это первый в мире беспилотник на водородном топливе.

Беспилотный шаттл Auve Tech Aripaev / Scanpix / LETA

Микроавтобусы с удалённым управлением, в которых могут поместиться шесть пассажиров, появятся на дорогах города 5 июля. Производители представили шаттлы, как «транспорт последнего километра» для перевозки людей на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов. Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.

Как работают шаттлы Auve Tech

Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto, которые с конца 2020 года в пилотном режиме работают в греческом городе Ламия.

#новости #беспилотники

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Авраамий Палицын

4

Производители представили шаттлы, как «транспорт последнего километра»

Звучит зловеще!
Особенно в одном контексте с водородом

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Стройный Никита

Авраамий
1

Это вот тоже понравилось:
Производители не уточнили, все ли горожане смогут воспользоваться шаттлами.

Эстондия, чо. Кастовая система, европейцу так просто не понять.

Ответить

Raimond Vladimirov

Стройный
0

Может быть будет только работников/студентов университета, в Таллинне вроде так делали.

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Почему я живу в Тарту и впервые об этом слышу? А так горд за свой город 💪

Ответить

Вася Пражкин

Raimond
4

Просто новости долго идут ).

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Aleksander Rysevets

Raimond
1

А я почему-то не удивлён... Все таки Ээсстоонииияяя...

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Святослав Гусев

0

Хорошо, транспорт должен быть без водителей.

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