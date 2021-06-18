Транспорт
Nazigul Jusupova

«АвтоВАЗ» планирует запустить подписки на свои автомобили в 2022 году — «Ведомости» Статьи редакции

Компания хочет «застолбить рынок» и может найти своего потребителя, считают эксперты.

  • Компания готовит проект для утверждения руководством, окончательное решение может быть принято в конце 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, знакомого с планами компании.
  • По словам источника, проект может быть запущен в крупных городах России в 2022 году.
  • Источник издания, знакомый с планами «АвтоВАЗа», считает, что компании не зарабатывают от системы подписок, но идут к этому, чтобы «застолбить рынок» и попробовать, как это работает.
  • Аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов считает, что сервис по подписке при правильном построении может быть прибыльным и намерение «АвтоВАЗа» развивать этот новый канал продаж вполне логично. По его словам, компания сможет найти своего потребителя — особенно в части коммерческих фургонов Largus.
  • Сооснователь и гендиректор сервиса The Mashina Григорий Дудаш прогнозирует, что в ближайшие 2–4 года автопарк таких сервисов вырастет в 40 раз до 80 000 автомобилей и распределится между 4–5 крупнейшими игроками. Это вызвано тем, что купить автомобиль становится все дороже, и в последнее время набирает популярность «гибкое владение автомобилем», считает Дудаш.
  • В России сейчас действуют долгосрочные подписки на семь марок автомобилей — Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Skoda, Audi и УАЗ.
Подписка на машину или покупка: что выгоднее и…
В России сейчас действуют долгосрочные подписки на семь марок автомобилей — Volvo, Hyundai, Kia…
vc.ru

#новости #подписка

1568 просмотров
27 27 комментариев
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Максим Наумов

14

Подписаться можно будет в любом отделении Почты Росси. 57 страница каталога.

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Raimond Vladimirov

Максим
0

Вместе с отправкой письма три месяца подписки на Ладу в подарок!

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MEGAtraXXXer666

Максим
0

Детали будут на 57

Ответить

Николай Шелопугин

6

Думаю, что в обозримом будущем купить машину будет нельзя – только подписка. А подадут это под соусом «забота об экологии»

Ответить

Для закладок

Николай
4

Всегда в пустошах за пределами городов можно будет купить подлатанные корыта из прошлых веков, ведь без тачки вне города не выжить

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Для
0

Звучит как Mad Max

Ответить

Фагиз Мавлютов

Николай
0

В будущем не то что владеть, а даже водить нельзя будет.

Ответить

Nikita Mamontov

5

Надеюсь ценообразование будет более адекватным чем у уаза

Ответить

Самарский якорь

Nikita
2

400 000 в год? 0_0

Блин, за 400 штук на вторичке можно купить очень даже живого УАЗа и ваще не париться.

Ответить

Sergey K

Самарский
2

не париться с подержаным УАЗом?
Сынок, это фантастика.

Ответить

Radna

Самарский
0

Вы должны понимать что в эту цену входят страховки,обслуживание и т.д.

Ответить

Для закладок

Nikita
2

Жесть.

Ответить

Степан Позняк

Nikita
1

Офигеть ценник конечно
Хёндай Туссан можно за эти деньги арендовать

Ответить

Александр Якунин

Степан
0

Покажешь?

Ответить

Степан Позняк

Алексан…
3

https://mobility.hyundai.ru/tariffs/freedom/
46 тысяч за 30тыс.км пробега в год
41 тысяча на 12тыс.км пробега в год
У УАЗа 20тыс.км

Разница в цене на новый авто в 3 раза почти

Hyundai Mobility - первый в России онлайн-сервис…
Сервис позволяет использовать выбранный автомобиль Hyundai как свой собственный на удобный период…
mobility.hyundai.ru
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Nikita Mamontov

Степан
1

Или шкоду  карок, а на патрик за полтиник цена 

Ответить

Pavel Pavel

Nikita
0

Худший автомобиль в мире по версии Джереми Кларксона

Ответить

Илья Шишкунов

3

Яндекс.Тазы? 

Ответить

Vasiliy Leytman

3

Главное будет не спутать, таз не едет потому что подписка закончилась, или...)))

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Подписки на смерть в авариях?

Ответить

Приятный вентилятор

Инокентий
6
Ответить

Игорь Маренков

Инокентий
0

Вы о чём?

Ответить

Дмитрий Проскурин

1

Ахах)

Ответить

Pepe Smoke

1

за 100 рублей в месяц возьму, так уж и быть

Ответить

Валентина Фомичева

1

Не плохо очень даже. Заманчивое предложение. В ногу со временем нужно идти.

Ответить

Alex Konin

0

Интересно, а это именно ВАЗ будет делать, или все же Рено в компании с Ниссаном, а ВАЗ просто как дочка будет в этом участвовать?

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Vladimir Potapev

0

Вполне ожидаемо. Прощупают спрос и цены, а там скорректируют и расширят предложение.

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