«АвтоВАЗ» планирует запустить подписки на свои автомобили в 2022 году — «Ведомости» Статьи редакции
Компания хочет «застолбить рынок» и может найти своего потребителя, считают эксперты.
- Компания готовит проект для утверждения руководством, окончательное решение может быть принято в конце 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, знакомого с планами компании.
- По словам источника, проект может быть запущен в крупных городах России в 2022 году.
- Источник издания, знакомый с планами «АвтоВАЗа», считает, что компании не зарабатывают от системы подписок, но идут к этому, чтобы «застолбить рынок» и попробовать, как это работает.
- Аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов считает, что сервис по подписке при правильном построении может быть прибыльным и намерение «АвтоВАЗа» развивать этот новый канал продаж вполне логично. По его словам, компания сможет найти своего потребителя — особенно в части коммерческих фургонов Largus.
- Сооснователь и гендиректор сервиса The Mashina Григорий Дудаш прогнозирует, что в ближайшие 2–4 года автопарк таких сервисов вырастет в 40 раз до 80 000 автомобилей и распределится между 4–5 крупнейшими игроками. Это вызвано тем, что купить автомобиль становится все дороже, и в последнее время набирает популярность «гибкое владение автомобилем», считает Дудаш.
- В России сейчас действуют долгосрочные подписки на семь марок автомобилей — Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Skoda, Audi и УАЗ.
Подписаться можно будет в любом отделении Почты Росси. 57 страница каталога.
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Думаю, что в обозримом будущем купить машину будет нельзя – только подписка. А подадут это под соусом «забота об экологии»
Всегда в пустошах за пределами городов можно будет купить подлатанные корыта из прошлых веков, ведь без тачки вне города не выжить
Надеюсь ценообразование будет более адекватным чем у уаза
Самарский якорь
400 000 в год? 0_0
Блин, за 400 штук на вторичке можно купить очень даже живого УАЗа и ваще не париться.
Офигеть ценник конечно
Хёндай Туссан можно за эти деньги арендовать
Покажешь?
https://mobility.hyundai.ru/tariffs/freedom/
46 тысяч за 30тыс.км пробега в год
41 тысяча на 12тыс.км пробега в год
У УАЗа 20тыс.км
Разница в цене на новый авто в 3 раза почти
Главное будет не спутать, таз не едет потому что подписка закончилась, или...)))
Подписки на смерть в авариях?
Не плохо очень даже. Заманчивое предложение. В ногу со временем нужно идти.
Интересно, а это именно ВАЗ будет делать, или все же Рено в компании с Ниссаном, а ВАЗ просто как дочка будет в этом участвовать?
Вполне ожидаемо. Прощупают спрос и цены, а там скорректируют и расширят предложение.
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Компания хочет «застолбить рынок» и может найти своего потребителя, считают эксперты.
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