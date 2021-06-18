«Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером по количеству поездок в Москве — исследование Статьи редакции
В марте Дептранс называл лидерами по числу поездок и пользователей «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» — часть сервисов тогда не согласилась с подсчётами.
- На московском рынке каршеринга сменился лидер: «Яндекс.Драйв» за год потерял почти 9% рынка и уступил первое место «Делимобилю», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Bank of America. Аналитики опирались на статистику Дептранса Москвы по использованию каршеринговых сервисов с июня 2020 года по июнь 2021 года.
- Доля «Яндекс.Драйва» по числу поездок в июне 2020 была 48,7%, в ноябре — 41,5%, в июне 2021 — 39,9%. Доля «Делимобиля» выросла с 37,1% до 40,5%, BelkaCar с 10,6% до 15,9%. Доля других операторов с учётом «Ситидрайва» (бывший YouDrive) осталась на уровне 3,7%.
- В «Яндексе» отказались от комментариев изданию. Основатель и бывший гендиректор YouDrive Борис Голиков объяснил смену лидера тем, что «Делимобиль» продолжает наращивать автопарк в Москве в отличие от «Яндекс.Драйва». При этом «Драйв» предлагает часть машин в долгосрочную аренду, а у «Делимобиля» для этих целей есть отдельная компания и бренд — Anytime.
- По мнению издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, на смену лидера могли повлиять несколько причин — Дептранс требует, чтобы машина была не старше трёх лет для оформления льготы на парковочные мест, а «Драйв» запустился в 2018 году. Кроме того, пользователи чата «Трушеринга» отмечают «субъективно более высокие тарифы» «Драйва», поэтому часть клиентов могли перейти к конкурентам.
- По данным исследования Дептранса в марте, в сутки на «Яндекс.Драйве» совершали 55,6 тысяч поездок, на «Делимобиле» — 38,5 тысяч. «Яндекс.Драйв» также лидировал по частоте поездок пользователей на одной машине в день с показателем 6,1. Часть сервисов тогда не согласилась с подсчётами.
- Весь рынок каршеринга в России, по оценкам «ТИАР-Центра» и РАЭК, в прошлом году составил 22,4 млрд рублей, показав рост на 9%. При этом в поездках он потерял около 10% — их совокупное число составило 70 млн.
Сам перестал пользоваться драйвом из-за постоянно скачущих сезонных тарифов.
И из-за минимальных тарифных зон с постоянным повышенным спросом. А ещё им нужно звонить и ждать, пока оператор откроет капот, чтобы залить омывайку, при этом эти минуты тебе никто не компенсирует, а капот может так и не открыться. А ведь об этом нигде не предупреждают, что нужно звонить в поддержку ради такой процедуры)
У них практически на всех авто горит индикатор недостатка масла. Как это вообще
Да всё просто, пока у Яндекса подписка +, все понимают что дешевле где угодно, но не у Яндекса +.
Рыночек порешал, все таки цены x2 не особо дельный подход в долгую. Особенно радует меня в 5.30 утра надпись повышенный спрос и 14 рублей минута, когда у белки всего 7р
Жадность Яндексочек сгубила… ) Давай им подписку или плати тарифы заметно выше. Забыли, видимо, что люди умеют сравнивать…
В Москве в час пик (с утра до работы) Драйв стал стоить как комфорт+. На мой взгляд при таком ценообразовании вообще теряется смысл
Яндекс такси - 1450 рублей за 60 км пути = 24 руб/км. На личном авто, 1 км обойдется в 1/8 - 1/12 стоимости литра бензина = 4-6 руб/км. В моменты, когда я не за рулём (полуактивное пользование) автомобиль стоит возле дома и кушать не просит, и ежеминутной оплаты не требует.
Честно говоря лично для меня автомобиль это не только средство передвижения, чтобы оценивать со стороны «выгоднее, чем каршер/аренда», а это просто дополнительный комфорт. У меня там лежит условно зонтик, сумка со спортивными вещами, настроен блютуз, чтобы проигрывать музыку сразу, ну и просто она красивенькая :)) поэтому мне важно именно сравнение такси-каршеринг, когда я не могу поехать на авто.
Перестают демпинговать... В каршеринге машины Яндекса, потому дороже чем на такси. В такси машина таксоса, на нём все издержки... Вот если бы в Драйве авто было бы ваше, то Яндекс бы на него очень низкую цену поставил бы.
А что в нем вот ну самое ужасное?
Начнём с размера ответственности: 75к + 25% размера ущерба сверху и плюс пара страниц условий при которых ты заплатишь всё. И под эти условия при желании юристов дели можно оооооочень много подтянуть.
Плюс вы им оплатите упущенную выгоду, плюс посмотрите ценники на детали авто, те ценники что вы уплатите при повреждении элементов — охереете.
Был виновником ДТП на Делимобиле несколько недель назад, 48к в общей сложности оплатил, и это реально соответствовало ущербу, возможно, даже меньше (бампер, фара, покраска, вот это всё).
Всей математики не помню, но можно выбирать тариф со страховкой (лучше так и делать) и тогда ответственность вообще минимальной будет
Галочка полная страховка разве не решает этот тонкий момент?
Галочка полная страховка разве не решает этот тонкий момент?
Вы ценник видели после этой галочки? Проще Драйв взять (если есть) с его прозрачными условиями и машиной закрывающейся без интернета.
У меня в городе нет Драйва, поэтому такси выходит заметно дешевле дели с полной страховкой.
Видел, езжу на нем, все равно дешевле яндекса выходит.
Скоро по делам надо будет выскочить, под разговор проверил ценник до точки:
Дели со сказкой по фиксу — 287 рублей
Яндекс.Такси по тарифу «Комфорт+» — 291 рубль.
Самарский
У меня в городе нет Драйва, поэтому такси выходит заметно дешевле дели с полной страховкой.
См. нашу беседу выше. У меня в городе два варианта комфортного перемещения не на своей машине: дели или такси, поэтому я их и сравниваю
А страховки у них нет?
Страховка работает только если вы не виноваты и не нарушили ни один из пунктов договора. Но а) стать виноватым в дтп в России можно на ровном месте, б) не нарушить ни один из пунктов ооооочень сложно.
Есть тариф «Сказка», типа без ответственности, но там ценник похлеще чем у Драйва.
В случае дтп по твоей вине или по обоюдной придётся оплатить до 25% полной стоимости ремонта
Яндекс явно перегнул палку с ценой, иногда до абсурда доходит. Надеюсь на то, что они пересмотрят свою политику)
Интересно, что в итоге будет со всем этим убыточным говном. У дели, ясное дело, есть мощное государственное лобби, которое если что деньжат подкинет, а вот что будет с Яндексом? Не будут же они постоянно убыточный сервис поддерживать за счёт остальных?
дели доступен с 18 для всех
яндекс с 21 и премиум машины с 26-27
нужно объяснять почему яндекс проиграет в долгосрочной перспективе?)
С такими ценами неудивительно! Хотя яндекс.авто - хорошее конкурентное преимущество!
И цены задрали.
У белки 10 рублей
У Дели 10 рублей
У Яндекса 11-13 рублей
За что такая разница? В себя поверили?
И потеряли рынок 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Потому-что Яндекс Драйву уже почти год пишу добавить Зону моего ЖК, где есть Белка и Дели… а они только улыбаются и говорят, что это будет сюрприз. Я вообще перестал пользоваться Яндекс Драйвом, а в Делимобиль накатываю по 1500-1800 минут ежемесячно!
Логика распределения авто тупейшая…
Там где есть всегда Дели - нет драйва
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Яндекс стал частенько завышать тарифы. Жаль скрин с кашкаем за 20 рублей не сохранился для сравнения
Пользуюсь только Делимобилем так как получил права только пару месяцев назад, реально магия какая то что не надо покупать машину ;)
Ощущения совершенно разные от владения своим авто и перемещением на чужом авто
Если у человека никогда не было своего авто, то он будет мыслить совершенно иначе и в этом нет ничего плохого.
Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.
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В марте Дептранс называл лидерами по числу поездок и пользователей «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» — часть сервисов тогда не согласилась с подсчётами.
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