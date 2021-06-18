Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.

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Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии с одобрения Управления по безопасности гражданской авиации, пишет The Guardian.

Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле «Формулы-1» — в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.

Летающий электромобиль Alauda Airspeeder Mk3 Скриншот видеопрезентации

При длине четыре метра и массе 130 кг Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей» и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.

Сейчас Alauda Airspeeder Mk3 испытывают в беспилотном режиме с дистанционным управлением, но этот электрокоптер изначально рассчитан на присутствие пилота в кабине.

Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.