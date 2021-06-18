В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль для будущих соревнований в стиле «Формулы-1» Статьи редакции
Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.
Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии с одобрения Управления по безопасности гражданской авиации, пишет The Guardian.
Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле «Формулы-1» — в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.
При длине четыре метра и массе 130 кг Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей» и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.
Сейчас Alauda Airspeeder Mk3 испытывают в беспилотном режиме с дистанционным управлением, но этот электрокоптер изначально рассчитан на присутствие пилота в кабине.
Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.
Основатель фирмы Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон считает, что это «не просто гонки ради гонок». Он надеется, что мероприятие обратит внимание на летающие автомобили и ускорит их внедрение в повседневную жизнь.
Оснащая лидерами и парктрониками своё творение, авторы знали кто будет летать на таком аппарате.. Можно сказать мечта иметь самалет как у чёрного плаща стала ближе...
Это ЗигЗаг Макряк! :)
Решительный рубин
Владелец - Черный плащ, а Зиг Заг только водитель :-\
Сорри, ну такие подробности явно подзабылись за давностью лет :)))
Анакин, ты сможешь победить
Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.
Еще отменят инерцию и еще пару каких то там законов физики и будет ваще норм. Но это в будущем.
Отличная новость!
Кто первый организует такие гонки электро-коптеров на территории России?
Россия, вперёд !
А они на движке от нвидия?
Бгг типа летающая видеокарта? )) там тоже пропеллеры дуют так что охуеть
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Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.
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