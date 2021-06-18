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Транспорт
TJ

В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль для будущих соревнований в стиле «Формулы-1» Статьи редакции

Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.

16 16 комментариев
1855 просмотров

Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии с одобрения Управления по безопасности гражданской авиации, пишет The Guardian.

Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле «Формулы-1» — в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.

Летающий электромобиль Alauda Airspeeder Mk3 Скриншот видеопрезентации

При длине четыре метра и массе 130 кг Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей» и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.

Сейчас Alauda Airspeeder Mk3 испытывают в беспилотном режиме с дистанционным управлением, но этот электрокоптер изначально рассчитан на присутствие пилота в кабине.

Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.

Основатель фирмы Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон считает, что это «не просто гонки ради гонок». Он надеется, что мероприятие обратит внимание на летающие автомобили и ускорит их внедрение в повседневную жизнь.

#новость #электромобили

16 16 комментариев
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Кирилл Баскус

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Решительный рубин

9

Ф1 это шины Пирелли, исторические трассы и пит-стопы. Какая нах "в стиле Формулы 1"?
Показанная коптерская хрень - это скорее Red Bull Air Race или Reno Air Races.

Ответить

Константин Босов

4

Оснащая лидерами и парктрониками своё творение, авторы знали кто будет летать на таком аппарате.. Можно сказать мечта иметь самалет как у чёрного плаща стала ближе... 

Ответить

Timofey Abakumov

Константин
3

Это ЗигЗаг Макряк! :)

Ответить

Решительный рубин

Timofey
0

Владелец - Черный плащ, а Зиг Заг только водитель :-\

Ответить

Timofey Abakumov

Решител…
0

Сорри, ну такие подробности явно подзабылись за давностью лет :)))

Ответить

Макс Лакостов

Решител…
0

Водитель-механик)) 

Ответить

Николай Гончаров

Константин
0

Нахрена? Вы же не утка. 

Ответить

Deniss Karpak

2

Анакин, ты сможешь победить

Ответить

Uali Sagun

Deniss
0

Вообще то даже у электромобилей есть колеса.а так дрон.большой дрон

Ответить

Никита Алфимов

1

Чисто Wipeout потихонечку подлезает

Ответить

Ivan Shmelev

0

Увидел а нем лого Acronis

Ответить

Alexey Akimychev

0

Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.

Еще отменят инерцию и еще пару каких то там законов физики и будет ваще норм. Но это в будущем. 

Ответить

Лев Щенин

0

Отличная новость!
Кто первый организует такие гонки электро-коптеров на территории России?
Россия, вперёд !

Ответить

Николай Гончаров

0

А они на движке от нвидия?

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Николай
0

Бгг типа летающая видеокарта? )) там тоже пропеллеры дуют так что охуеть 

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Транспорт
TJ
В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль для будущих соревнований в стиле «Формулы-1» Статьи редакции

Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.

Летающий электромобиль Alauda Airspeeder Mk3 Скриншот видеопрезентации
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