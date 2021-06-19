Транспорт
TJ

Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации — РБК Статьи редакции

Правило может распространиться и на другие виды транспорта, указывает издание.

Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации сайты компаний будут получать с Госуслуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма министерства транспорта.

Также Минцифры рассматривает возможность распространения верификации по сертификату о прививке на все виды транспорта, пишет издание.

Источник издания в «крупной российской авиакомпании» сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не принято.

С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — они будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. При этом документ не будет выполнять функцию проездного билета.

Из-за роста числа заражений коронавирусом обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников ввели в семи регионах России: Москве, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Тверской и Тульской областях и на Сахалине.

#новость #третьяволна #covid19

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A. Bigkkuzin

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Когда придумывают очередную хуйню всегда
- ссылаются на опыт заграницы
ИЛИ
- подчеркивают уникальность не имеющую аналогов в мире

ЗЫ: Утверждение верно и для некоторого количества местечковых комментаторов

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Нормальный динозавр

A.
1

Либо заимствование чужого опыта либо сам ищешь решение. Какие еще варианты известны? По мне так лучше заимствование западного опыта и практик, чем самодеятельность местных чиновников.

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Andrew van de Kamp

Нормальный
5

«Когда придумывают очередную хуйню»
У нас на заграничный опыт любят ссылаться, когда надо какие-то ограничения ввести или ещё что-то непопулярное. 
А как например деньги раздать, то хрен вам а не зарубежный опыт 

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Нормальный

Andrew
–3

А как например деньги раздать, то хрен вам а не зарубежный опыт

C чего вы взяли, что наша экономика может позволить себе вертолетные деньги?

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work tasks

Нормаль…
0

А с чего вы взяли что наша экономика не может позволить себе вертолетные деньги?

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Julia Eronina

work
0

Осторожнее, ваш оппонент, так сказать, не похож на обычного пользователя vc.ru

Ответить

Нормальный

work
0

Потому что есть доступ в интернет и я могу посмотреть текущее состояние экономики. А вы что считаете, что в России хорошая экономическая ситуация?

Ответить

work tasks

Нормаль…
0

То есть, Вы считаете, что покупка Сбера из ФНБ, например, более приоритетная, чем помощь гражданам в непростое время? 

Ответить

Нормальный

work
0

Вы не понимаете, что такое вертолетные деньги и какие последствия их раздачи. С нашей сырьевой экспортной экономикой это не работает.

Ответить

A. Bigkkuzin

Нормальный
0

Какие еще варианты известны?

вместо заимствования чужого опыта или поиска решения оправдывать хуйню этим самым

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Ледяной Филипп

4

В церковь-то, в церковь и на митинг за Путина будут пускать?! 

Ответить

Andrey Starchenko

Ледяной
0

Мне кажется, вы раскачиваете?

Ответить

Dmitri Atname

1

И на заправке по сертификату заправлять!

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Ivan Zenkov

1

Сразу на лбу лучше напишите номер, чтоб не забыть

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Небольшой жёлтый робот

1

У нашей Пелагеи всё новые затеи

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