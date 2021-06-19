Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации — РБК Статьи редакции
Правило может распространиться и на другие виды транспорта, указывает издание.
Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации сайты компаний будут получать с Госуслуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма министерства транспорта.
Также Минцифры рассматривает возможность распространения верификации по сертификату о прививке на все виды транспорта, пишет издание.
Источник издания в «крупной российской авиакомпании» сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не принято.
С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — они будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. При этом документ не будет выполнять функцию проездного билета.
Из-за роста числа заражений коронавирусом обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников ввели в семи регионах России: Москве, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Тверской и Тульской областях и на Сахалине.
Когда придумывают очередную хуйню всегда
- ссылаются на опыт заграницы
ИЛИ
- подчеркивают уникальность не имеющую аналогов в мире
ЗЫ: Утверждение верно и для некоторого количества местечковых комментаторов
Нормальный динозавр
Либо заимствование чужого опыта либо сам ищешь решение. Какие еще варианты известны? По мне так лучше заимствование западного опыта и практик, чем самодеятельность местных чиновников.
«Когда придумывают очередную хуйню»
У нас на заграничный опыт любят ссылаться, когда надо какие-то ограничения ввести или ещё что-то непопулярное.
А как например деньги раздать, то хрен вам а не зарубежный опыт
Нормальный
А как например деньги раздать, то хрен вам а не зарубежный опыт
C чего вы взяли, что наша экономика может позволить себе вертолетные деньги?
А с чего вы взяли что наша экономика не может позволить себе вертолетные деньги?
Осторожнее, ваш оппонент, так сказать, не похож на обычного пользователя vc.ru
Потому что есть доступ в интернет и я могу посмотреть текущее состояние экономики. А вы что считаете, что в России хорошая экономическая ситуация?
То есть, Вы считаете, что покупка Сбера из ФНБ, например, более приоритетная, чем помощь гражданам в непростое время?
Вы не понимаете, что такое вертолетные деньги и какие последствия их раздачи. С нашей сырьевой экспортной экономикой это не работает.
Какие еще варианты известны?
вместо заимствования чужого опыта или поиска решения оправдывать хуйню этим самым
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Правило может распространиться и на другие виды транспорта, указывает издание.
Кто эти люди? Как они туда попали? Какое у них "образование"? Зачем они вообще нужны?
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