Кикшеринг Urent запустил подписку за 149 рублей в месяц с безлимитным количеством стартов Статьи редакции
Пользователи смогут платить только за минуты аренды.
- Подписку можно активировать в приложении для Android и iOS. Услуга будет доступна с 21 июня всем пользователям во всех городах присутствия Urent, рассказали vc.ru в компании.
- Активация самоката Urent без подписки стоит 30-50 рублей в зависимости от спроса. Минута — от 3 рублей.
- В апреле 2021 года кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период.
- В мае 2021 года подписку запустил кикшеринг Whoosh: за 499 рублей с бесплатным стартом, меньшей суммой депозита за неделю и увеличенным временем бесплатного бронирования самоката.
Ну наконец то хорошие новости о самокатах. Ещё бы как то пешеходов ограничить, а то на наших тротуарах их что-то уж совсем слишком много, сложно ездить нормально.
Пешеходов давно пора научить ходить так же как автомобили - встречными потоками. Т.е. по возможности держись правой стороны по ходу движения и не выпирайся без необходимости левее середины тротуара по ходу движения. А то задолбали эти овощи которые выстроятся стеночкой и их не перепрыгнуть ни обойти... Хотя о чем я, до них до сих пор не дошло что на красный лучше не бегать - может и убить, а тут всего то идущий быстрее пешек или самокатчик обматерит...
Да, и как то разграничить когда кто может выходить, например по четным дням можно русым и до 40 лет, в среду тем кому за 50 и т.д, у всех есть правила, одни пешеходы сами по себе пока ещё ...
Сарказм тут не уместен. Реально нужно правила движения для пешеходов ввести. Регулярно хожу пешком и постоянно натыкаюсь на стенки, на идущих по середине не очень широкого тротуара, остановившихся поговорить поперек тротуара и прочего. С учетом того что я хожу быстро и постоянно обгоняю, это начинает уже раздражать
Причем некоторые особо борзые даже в лобовую прут типа ты их по газону должен обходить, его высочеству весь тротуар нужен.
Согласен, еще надо строем ходить, если компания. Иногда 4 человека идут, как будто других нет. И ввети правила перестроения и ряды движения.
Строем не надо, но если человека родители не научили что город не для него одного, а рядом идут другие пешеходы которым желательно не мешать - значит этим должно заниматься государство. Мне почему то и в голову не приходит идти под ручку с девушкой если ширина тротуара метр, а для некоторых скотов это норма. Главное им удобно, а то что их хрен обойдешь - вообще насрать.
Это все наше равнодушие, ведь никто не скажет этим скотам , что нельзя ходить с девушкой под руку, если узкий тротуар
Ну говорю. Думаешь до них доходит? Не, может до кого то и дойдет, но 99 из 100 рыбки - через 20 секунд максимум пойдут точно так же.
А это обязательно свести мысль про отсутствие воспитания и взаимовежливости у людей до абсурда?
У меня сейчас агрессия и зубы скрепят
Реально много людей на улицах...тем более сейчас третья волна короны...посидели бы хотя бы до ноября дома, дайте спокойно откатать сезон!
Согласен. Еще необходимо забрать хотя бы одну автомобильную полосу для лошадей и ездовых собак, а то не честно
Самокаты необходимо запретить.
В итоге это все равно часто дороже такси, опаснее, стрессовее и да это бывает весело иногда .
А вообще самокатчики доставляют. На велосипеде много катаюсь и каждый день вижу 1-2 раза как эти ушлепки бьются. Обычно между собой.
Прям бальзам на душу)
Так как у многих, судя по поведению на дороге, гречка вместо мозга.
Это вполне нормально, что например я валю на велике, а на встречу едет девочка на прокатном самокате. И вдруг метров за 10 до меня она решает развернуться передо мной. Естественно я экстренно торможу в 20 см от ее бока. В этот раз ей повезло, но судя по недоумению во взгляде, она даже не понимает, что сделала не так.
Согласен полностью / они не адекватные большинство не понимают как ездить и соблюдать скорость и многое другое плюс не умеют они управлять ими а там и так маневренности ноль . Но велосипеде куда безопаснее а если и тратить деньги на аренду то лучше машина !
Ну в Москве с арендой машины так себе. Где-то большие проблемы с парковкой.
В спб к счастью у меня с эти проблем нету ) если только в центре и это очень редко
Самокаты по правилам должны ехать по тротуару, велосипед по дороге, кто-то в вашей истории явно находится не на своем месте )
Со скоростью 20км + ты тоже должен быть на дороге / только я могу безопасно управлять велосипедом а вы к сожалению самокатом не сможете это сделать , элементарно через бордюре переезжая самокатчики валяться на бок или через руль в перед ( то что наблюдал сам )
как будто велосипедисты ездят както иначе. Не, не вопрос, есть 5% шоссеров и просто людей которые на веле постоянно (как и самокатчиков, сюрприз) а остальная масса - это овощи выезжающие в редкие погожие деньки - едут как говно болтаясь по всей ширине, если их более одного - то обязательно параллельно, и похер кто там едет-идет и что всю ширину тротуара заняли.
Велосипедисты тоже всякие есть! Но есть существенное отличие. Их намного меньше чем в данный момент самокатчиков. И если ДТП с великами я раз в год вижу, то самокатчики на моих глазах бьются каждый день. И каждый день они либо чуть не врезаются в меня (ситуация от вчера: Шел пешком, успел отскочить), либо подставляют свой бок под меня.
Нужно каждому Москвичу раздать по самокату! Тогда пешеходов в принципе не будет и никто не будет жаловаться. Это не так дорого, учитывая сколько налогов тратится в год на одного жителя! А зимой пусть из дома работают
Да не, просто в метро и общественном транспорте станут в 2 раза меньше трафика, вот на эти высвободившиеся деньги и купить самокаты!
Когда разрешать летать на квадракоптерах над МКАДом?
Надо попросить Сергей Семёныча одобрить это в центре на широких тротуарах!
Конкуренция - это хорошо, может быть и whoosh станет дешевле 🙂
Так на whoosh и так есть подписка с безлимитным кол-вом стартов. А Urent, чтобы начать конкурировать, нужно поменять самокаты на более лучшие. + работать в ночное время.
P.S: 3 рубля видимо будет стоить зимой) Где они такие цены нарисовали) Пиарщики калечные)))
Это где?)
За 3 рубля, вы можете закрыть глаза и представить что вы едите на самокате)
Что за сказки? В сёлах юрента нету, чтобы стоимость минуты была 3 рубля
Urent больше нравится. У вуша немного деревянная подвеска для меня и более тяжёлый.
Так на whoosh и так есть подписка с безлимитным кол-вом стартов
Эти, которые минимум в 3 раза дороже? Да, вообще не понимаю, кто будет по 149 платить. Бред же
Вообще не понимаю о чем вы.
О том что у Вуша сильно дороже
Если посчитать - Старт 50 рублей. Подписка 200р в неделю, 4 поездки - вот и тариф. Цена адекватная на мой взгляд. Катаюсь в день по 4-7 раз. Так что лично меня все устраивает (тариф 499). Да и прям возле парадной можно оставить (повезло с их остановкой).
Или наоборот подорожает, если конкуренты обломаются. Так не редко бывает.
Хочу, чтобы каждый пешеход прочитал эти комменты и рассказал о них другим пешеходам
В мае 2021 года подписку запустил кикшеринг Whoosh: за 499 рублей с бесплатным стартом, меньшей суммой депозита за неделю и увеличенным временем бесплатного бронирования самоката.
499р - месячная подписка. А не недельная.
Так там про депозит же
Все может быть. Но писать 499р и дальше НЕДЕЛЮ. Звучит как 499р за неделю, а не за 1 месяц.
Whoosh откровенные пи*ары. Было так, что мне, что моему другу пересчитывали задним числом стоимость поездки. То есть арендуешь за 6р/мин, а счёт по итогу по 9р.
Причем во втором случае было смешно. Я взял юрент (6 руб/мин), а друг рядом стоящий вуш. Цена у него и у меня в приложении вуш была 6р/минута. Но я принципиально его брать не стал. В конце поездки у меня счёт 320 р и 490 р у друга 😆
В минус юрента - отсутствие техподдержки как таковой. У меня во время поездки самокат просто выключился и не запускался - мешало какое-то программное ограничение. При этом до ближайшей парковки метров 500 было.
Не вижу смысла пользоваться самокатном когда можно поехать на машине / а если по кататься то лучше велосипед ! Цены у них не адекватные все равно да аренду ! Безопасности ноль / манёвренность отсутствует /
Маневренность у самокатов наоборот адская. Но реальный прок с шеринга в центре - если дорога до места встречи встала в пробку наглухо, а тебе прям ковь из носа надо успеть. Вот тогда да, шеринговый самокат может помочь. По кайфу на нем за такую цену кататься чот дорого шибко как по мне (по реальным ценникам а не рекламным).
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