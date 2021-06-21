Транспорт
Маша Цепелева

Кикшеринг Urent запустил подписку за 149 рублей в месяц с безлимитным количеством стартов Статьи редакции

Пользователи смогут платить только за минуты аренды.

  • Подписку можно активировать в приложении для Android и iOS. Услуга будет доступна с 21 июня всем пользователям во всех городах присутствия Urent, рассказали vc.ru в компании.
  • Активация самоката Urent без подписки стоит 30-50 рублей в зависимости от спроса. Минута — от 3 рублей.
  • В апреле 2021 года кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период.
  • В мае 2021 года подписку запустил кикшеринг Whoosh: за 499 рублей с бесплатным стартом, меньшей суммой депозита за неделю и увеличенным временем бесплатного бронирования самоката.

#новость #urent

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69 69 комментариев
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Kirill Kulagin

27

Ну наконец то хорошие новости о самокатах. Ещё бы как то пешеходов ограничить, а то на наших тротуарах их что-то уж совсем слишком много, сложно ездить нормально.

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Fartesq Winch

Kirill
8

Пешеходов давно пора научить ходить так же как автомобили - встречными потоками. Т.е. по возможности держись правой стороны по ходу движения и не выпирайся без необходимости левее середины тротуара по ходу движения. А то задолбали эти овощи которые выстроятся стеночкой и их не перепрыгнуть ни обойти... Хотя о чем я, до них до сих пор не дошло что на красный лучше не бегать - может и убить, а тут всего то идущий быстрее пешек или самокатчик обматерит... 

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Kirill Kulagin

Fartesq
5

Да, и как то разграничить когда кто может выходить, например по четным дням можно русым и до 40 лет, в среду тем кому за 50 и т.д, у всех есть правила, одни пешеходы сами по себе пока ещё ...

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Александр Ненадо

Kirill
3

Сарказм тут не уместен. Реально нужно правила движения для пешеходов ввести. Регулярно хожу пешком и постоянно натыкаюсь на стенки, на идущих по середине не очень широкого тротуара, остановившихся поговорить поперек тротуара и прочего. С учетом того что я хожу быстро и постоянно обгоняю, это начинает уже раздражать

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Fartesq Winch

Алексан…
0

Причем некоторые особо борзые даже в лобовую прут типа ты их по газону должен обходить, его высочеству весь тротуар нужен. 

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Alexey Ivanov

Fartesq
1

Согласен, еще надо строем ходить, если компания. Иногда 4 человека идут, как будто других нет. И ввети правила перестроения и ряды движения.

Ответить

Fartesq Winch

Alexey
1

Строем не надо, но если человека родители не научили что город не для него одного, а рядом идут другие пешеходы которым желательно не мешать - значит этим должно заниматься государство. Мне почему то и в голову не приходит идти под ручку с девушкой если ширина тротуара метр, а для некоторых скотов это норма. Главное им удобно, а то что их хрен обойдешь - вообще насрать. 

Ответить

Alexey Ivanov

Fartesq
1

Это все наше равнодушие, ведь никто не скажет этим скотам , что нельзя ходить с девушкой под руку, если узкий тротуар

Ответить

Fartesq Winch

Alexey
0

Ну говорю. Думаешь до них доходит? Не, может до кого то и дойдет, но 99 из 100 рыбки - через 20 секунд максимум пойдут точно так же. 

Ответить

Alexey Ivanov

Fartesq
0

Наверно слишком вежливо говорите, надо жестче?

Ответить

Gidevan

Fartesq
–1

И госномер на лоб каждому гвоздями!

Ответить

Fartesq Winch

Gidevan
1

А это обязательно свести мысль про отсутствие воспитания и взаимовежливости у людей до абсурда? 

Ответить

Иван Шеметов

Kirill
2

У меня сейчас агрессия и зубы скрепят

Ответить

Kirill Kulagin

Иван
0

Реально много людей на улицах...тем более сейчас третья волна короны...посидели бы хотя бы до ноября дома, дайте спокойно откатать сезон!

Ответить

second avenger

Kirill
3
Ответить

B. B.

Kirill
1

встречное предложение: покатайтесь у себя в квартире, короновирус и все дела, а нам дайте спокойно погулять по улицам сезон)

Ответить

Pavel Pavel

Иван
0

Это потому что у вас вел… самоката нет

Ответить

Candy Blue

Kirill
1

Согласен. Еще необходимо забрать хотя бы одну автомобильную полосу для лошадей и ездовых собак, а то не честно

Ответить

Андрей Пилпанов

Kirill
0

ох уж эти пешеходы, мешают рассекать 60кмч по тротуарам)

Ответить

Дмитрий Алексеев

–3

Самокаты необходимо запретить.

Ответить

Candy Blue

Дмитрий
1

Сначала автомобили

Ответить

Kirill Kulagin

Дмитрий
0

И бюстгальтеры ! Но не всем.

Ответить

Daniel Wojewski

4

В итоге это все равно часто дороже такси, опаснее, стрессовее и да это бывает весело иногда .

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

1

А вообще самокатчики доставляют. На велосипеде много катаюсь и каждый день вижу 1-2 раза как эти ушлепки бьются. Обычно между собой.
Прям бальзам на душу)
Так как у многих, судя по поведению на дороге, гречка вместо мозга. 
Это вполне нормально, что например я валю на велике, а на встречу едет девочка на прокатном самокате. И вдруг метров за 10 до меня она решает развернуться передо мной. Естественно я экстренно торможу в 20 см от ее бока. В этот раз ей повезло, но судя по недоумению во взгляде, она даже не понимает, что сделала не так.

Ответить

Вадим Кучернога

Дмитрий
1

Согласен полностью / они не адекватные большинство не понимают как ездить и соблюдать скорость и многое другое плюс не умеют они управлять ими а там и так маневренности ноль . Но велосипеде куда безопаснее а если и тратить деньги на аренду то лучше машина !

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

Вадим
0

Ну в Москве с арендой машины так себе. Где-то большие проблемы с парковкой. 

Ответить

Вадим Кучернога

Дмитрий
0

В спб к счастью у меня с эти проблем нету ) если только в центре и это очень редко

Ответить

B. B.

Дмитрий
0

такой же алень

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

B.
0

Краткость - сестра таланта? ) Обоснуй!

Ответить

Kirill Kulagin

Дмитрий
0

Самокаты по правилам должны ехать по тротуару, велосипед по дороге, кто-то в вашей истории явно находится не на своем месте )

Ответить

Вадим Кучернога

Kirill
1

Со скоростью 20км + ты тоже должен быть на дороге / только я могу безопасно управлять велосипедом а вы к сожалению самокатом не сможете это сделать , элементарно через бордюре переезжая самокатчики валяться на бок или через руль в перед ( то что наблюдал сам )

Ответить

Александр Ненадо

Kirill
0

По правилам велосипед может ехать по тротуару.

Ответить

Fartesq Winch

Дмитрий
0

как будто велосипедисты ездят както иначе. Не, не вопрос, есть 5% шоссеров и просто людей которые на веле постоянно (как и самокатчиков, сюрприз) а остальная масса - это овощи выезжающие в редкие погожие деньки - едут как говно болтаясь по всей ширине, если их более одного - то обязательно параллельно, и похер кто там едет-идет и что всю ширину тротуара заняли. 

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

Fartesq
0

Велосипедисты тоже всякие есть! Но есть существенное отличие. Их намного меньше чем в данный момент самокатчиков. И если ДТП с великами я раз в год вижу, то самокатчики на моих глазах бьются каждый день. И каждый день они либо чуть не врезаются в меня (ситуация от вчера: Шел пешком, успел отскочить), либо подставляют свой бок под меня.

Ответить

Александр Ненадо

Дмитрий
1

А машин и ДТП с ними еще больше. ЗАПРЕТИТЬ!!!!!!

Ответить

Candy Blue

–1

Нужно каждому Москвичу раздать по самокату! Тогда пешеходов в принципе не будет и никто не будет жаловаться. Это не так дорого, учитывая сколько налогов тратится в год на одного жителя! А зимой пусть из дома работают

Ответить

Павел

Candy
5

Можно с регионов собрать, им и тратить то некуда

Ответить

Candy Blue

Павел
0

Да не, просто в метро и общественном транспорте станут в 2 раза меньше трафика, вот на эти высвободившиеся деньги и купить самокаты!

Ответить

Pavel Zhirnov

Candy
1

Звучит как предвыборная кампания!

Ответить

B. B.

Candy
–1

понаехов сразу видно, еще и советы раздают, что нужно москвичам
катайтесь у себя на родине, пожалуйсто

Ответить

Candy Blue

B.
0

Сколько будет корень третьей степени из 27?

Ответить

Свойственный Гоша

B.
0

Фу таким быть

Ответить

Nikolay Kenig

2

Когда разрешать летать на квадракоптерах над МКАДом?

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
1

Надо попросить Сергей Семёныча одобрить это в центре на широких тротуарах!

Ответить

Константин Арманкуцев

2

Интересные новости. Звучит, как серьёзная конкуренция с Woosh.

Ответить

A V

0

Конкуренция - это хорошо, может быть и whoosh станет дешевле 🙂

Ответить

Артем Павлючук

A
2

Так на whoosh и так есть подписка с безлимитным кол-вом стартов. А Urent, чтобы начать конкурировать, нужно поменять самокаты на более лучшие. + работать в ночное время.

P.S: 3 рубля видимо будет стоить зимой) Где они такие цены нарисовали) Пиарщики калечные)))

Ответить

Timur

Артем
0

У нас Urent за 3 рубля. И самокаты лучше, чем у Вуша. И бросать можно более комфортно. 

Ответить

Артем Павлючук

Timur
1

Это где?)

Ответить

Дмитрий

Артем
2

Видимо на Луне 😁

Ответить

Артем Павлючук

Дмитрий
0

За 3 рубля, вы можете закрыть глаза и представить что вы едите на самокате)

Ответить

Максимилиан

Timur
1

Что за сказки? В сёлах юрента нету, чтобы стоимость минуты была 3 рубля

Ответить

Philip

Максими…
0
Ответить

Иван Соболевский

Артем
1

Urent больше нравится. У вуша немного деревянная подвеска для меня и более тяжёлый. 

Ответить

Никита Хисматов

Артем
0

 Так на whoosh и так есть подписка с безлимитным кол-вом стартов

Эти, которые минимум в 3 раза дороже? Да, вообще не понимаю, кто будет по 149 платить. Бред же

Ответить

Артем Павлючук

Никита
0

Вообще не понимаю о чем вы.

Ответить

Никита Хисматов

Артем
0

О том что у Вуша сильно дороже

Ответить

Артем Павлючук

Никита
0

Если посчитать - Старт 50 рублей. Подписка 200р в неделю, 4 поездки - вот и тариф. Цена адекватная на мой взгляд. Катаюсь в день по 4-7 раз. Так что лично меня все устраивает (тариф 499). Да и прям возле парадной можно оставить (повезло с их остановкой).

Ответить

Никита Хисматов

Артем
0

Ну то есть для вас нет разницы 149 рублей или 499? Ок

Ответить

Александр Антипов

A
0

Или наоборот подорожает, если конкуренты обломаются. Так не редко бывает.

Ответить

Михаил Синицын

1

Молодцы, хорошая стратегия

Ответить

Sergei Kovalenko

0

Хочу, чтобы каждый пешеход прочитал эти комменты и рассказал о них другим пешеходам

Ответить

Артем Павлючук

0

В мае 2021 года подписку запустил кикшеринг Whoosh: за 499 рублей с бесплатным стартом, меньшей суммой депозита за неделю и увеличенным временем бесплатного бронирования самоката.

499р - месячная подписка. А не недельная. 

Ответить

Иван Шеметов

Артем
0

Так там про депозит же

Ответить

Артем Павлючук

Иван
0

Все может быть. Но писать 499р и дальше НЕДЕЛЮ. Звучит как 499р за неделю, а не за 1 месяц.

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

0

Whoosh откровенные пи*ары. Было так, что мне, что моему другу пересчитывали задним числом стоимость поездки. То есть арендуешь за 6р/мин, а счёт по итогу по 9р. 
Причем во втором случае было смешно. Я взял юрент (6 руб/мин), а друг рядом стоящий вуш. Цена у него и у меня в приложении вуш была 6р/минута. Но я принципиально его брать не стал. В конце поездки у меня счёт 320 р и 490 р у друга 😆
В минус юрента - отсутствие техподдержки как таковой. У меня во время поездки самокат просто выключился и не запускался - мешало какое-то программное ограничение. При этом до ближайшей парковки метров 500 было. 

Ответить

Вадим Кучернога

0

Не вижу смысла пользоваться самокатном когда можно поехать на машине / а если по кататься то лучше велосипед ! Цены у них не адекватные все равно да аренду ! Безопасности ноль / манёвренность отсутствует /

Ответить

Fartesq Winch

Вадим
0

Маневренность у самокатов наоборот адская. Но реальный прок с шеринга в центре - если дорога до места встречи встала в пробку наглухо, а тебе прям ковь из носа надо успеть. Вот тогда да, шеринговый самокат может помочь. По кайфу на нем за такую цену кататься чот дорого шибко как по мне (по реальным ценникам а не рекламным). 

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Свойственный Гоша

0

Интересненько... 

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