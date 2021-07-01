«Город заинтересован, чтобы личных машин было меньше»: зачем стартап внутри мэрии Москвы делает «народный каршеринг» Статьи редакции
И почему верит, что люди согласятся платить за подписку, чтобы сдать свой автомобиль в аренду.
С мая 2021 года департамент транспорта Москвы тестирует «Рули» — сервис, через владельцы автомобилей могут сдавать их в аренду другими водителям. Если несколько человек будут пользоваться одним автомобилем, то в городе будет меньше «вечно стоящих» машин и больше свободных мест на парковках, убеждены в департаменте.
Во время тестирования сервис будет бесплатным, а затем планирует запустить подписку. Идея интересная и полезная, но автовладельцев ещё надо убедить подключиться к сервису, указывают эксперты. Даже если люди готовы делиться своей машиной и установить нужное оборудование, останется объяснить, почему они должны платить за сервис, который делает город на бюджетные деньги.
На этот и другие вопросы ответили руководитель проекта «Рули» Антон Проскурин и менеджер продукта Илья Паршуков. До прихода в Дептранс оба работали в частных компаниях, в том числе в каршеринге.
«Если есть машина друзей, зачем покупать свою?»
Дептранс хочет, чтобы на городских парковках стояло как можно меньше машин, а жители отказались от покупки автомобиля и выбрали другой транспорт: общественный, такси или каршеринг.
«Есть машина друзей, которую я могу взять на выходные и съездить за город. А если друзья уехали в отпуск, я возьму её на две недели. Зачем мне покупать свою?» — рассуждает Антон Проскурин.
Сначала команда планировала сделать подобие маркетплейса, на котором владельцы будут сдавать свои машины всем желающим в поминутную аренду. Но создатели остановились на сценарии, когда человек делится автомобилем с родственниками и друзьями.
Владельцы смогут отслеживать поездки и состояние автомобиля через приложение: местонахождение, длительность аренды и расход топлива. Информацию будет собирать оборудование, которое установят в машине для бесконтактного доступа. Для каждой поездки владелец определяет:
- Стоимость аренды — он может указать определённую сумму или вообще предложить взять машину просто так.
- Куда вернуть машину.
- Нужно ли заправлять и мыть автомобиль после поездки.
Сейчас команда занимается кастдевом и выясняет основные сценарии использования — а затем будет дорабатывать продукт. Дептранс изучает ещё две модели развития сервиса:
- Поиск и аренда автомобилей поблизости через приложение — в радиусе 300-500 метров. В этом случае владелец машины решает, давать её другому человеку или нет и на каких условиях.
- Сдача и аренда автомобилей на регулярной основе. Сценарий похож на тот, по которому сейчас работают сервисы каршеринга. Но для этого нужно большое количество пользователей — как автовладельцев, так и тех, кто ищет машину.
Полноценный запуск запланирован на осень 2021 года. До тех пор сервис подключит 100 владельцев автомобилей и их друзей для закрытого тестирования. После запуска «Рули» планируют подключить минимум тысячу автомобилей в течение полугода или года.
За два месяца сервис получил 150 заявок от автовладельцев и 500 от потенциальных арендаторов. Сколько из них одобрили и подключили, в департаменте не говорят.
Привлечение аудитории — главная проблема для любого сервиса шеринга, указывает сооснователь каршеринга YouDrive и сервиса Butler Борис Голиков. «Остальные вопросы чисто технические: страховка, пользовательское соглашение, установка телеметрии — они сложные, но решаемые», — рассуждает он.
«Рули» рассчитывают убедить автовладельцев и арендаторов, что сервис помогает экономить время: машину можно сдавать и возвращать в любом месте, для этого не нужны ключи.
Подписка и маркетплейс — чтобы окупить оборудование, страховку и другие расходы
После полноценного запуска осенью «Рули» перейдут на модель подписки: владелец автомобиля будет платить от одной до трёх тысяч рублей в месяц за оборудование, доступ к сервису и поддержку.
Сервис обещает не ограничивать собственников, когда те будут назначать стоимость аренды для других водителей. Теоретически так можно окупить подписку. Однако «Рули» не хотят содействовать развитию микропроката, когда человек покупает машину специально для сдачи в аренду. Поэтому сервис не подключает новые автомобили, купленные меньше чем полгода назад.
Кроме того, команда думает о запуске маркетплейса с дополнительными услугами от партнёров: поминутное страхование поездок, мойка, удалённая заправка, перегон автомобиля. «Рули» смогут брать комиссию с партнёров, но это долгосрочные планы и команда пока не говорит о сроках создания маркетплейса.
У города нет цели заработать на сервисе, уверен издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. По его мнению, подписка нужна, чтобы покрыть стоимость оборудования и страховки, а маркетплейс — чтобы дать пользователям полезные и удобные услуги при помощи партнёров.
Кто стоит за проектом и что думают про работу внутри госструктуры
Илья Паршуков и Антон Проскурин оба перешли в Дептранс из частного бизнеса.
Проскурин возглавлял подразделение консалтинга в ИТ-интеграторе Manzana Group, которая разрабатывает программы лояльности и аналитику для бизнеса. А до этого, по его словам, занимался системами телеметрии для автомобилей.
«Илья спроектировал все элементы приложения, его логику, создал дизайн, интерфейс», — так Дептранс описывает работу Паршукова на официальном сайте. До проекта «Рули» он работал продактом в каршеринге YouDrive, ещё раньше — в дизайн-командах «Яндекса», «Студии Лебедева» и Aviasales.
Команда полностью сосредоточена на продукте, а сопутствующие процессы, такие как бухгалтерия или перевозка автомобилей, взяли на себя другие структуры Дептранса.
Хотя ресурсы помогли высвободить время, работа в государственных структурах или с ними связана с бюрократией. Проскурин и Паршуков это признают, но называют «Рули» стартапом. Несмотря на ограничения, команда смогла запустить тест за полгода, заявил руководитель проекта.
С какими сложностями может столкнуться проект
Недоверие пользователей из-за возможной слежки
Чтобы подключить автомобиль к сервису, владелец должен установить оборудование от партнёров Дептранса. «Рули» уже получали отзывы пользователей, которые опасаются слежки или утечки персональных данных.
Сервис «трепетно относится к вопросам безопасности хранения данных» и следует требованиям закона «О персональных данных», заявил Проскурин.
Команду беспокоит другая проблема — насколько правильно давать собственнику право следить за перемещением пользователя, который арендовал его машину. Возможно, со временем в приложении появится возможность отключить эту функцию по взаимному согласию.
«Каршеринг без бесплатной парковки»
Ещё до запуска источники РБК рассказывали, что пользователи сервиса не получат бесплатную парковку, которая предусмотрена для каршерингов. В своём объяснении команда ссылается на отличающиеся сценарии у этих сервисов:
- На автомобиле каршеринга в течение дня могут проехать до десяти человек.
- Через «Рули» машину будут брать на несколько часов или на день, то есть машиной воспользуются один или пара человек. При таком раскладе бесплатная парковка не поможет решить проблему простоя автомобилей.
«Мы не хотим спровоцировать фрод, когда половина Москвы подключает сервис, чтобы передать машину "самому себе" и воспользоваться бесплатной парковкой. Когда наши пользователи начнут сдавать автомобили нескольким людям в течение дня, мы обязательно проработаем вопрос с парковками», — объяснили представители «Рули».
Один из возможных вариантов — автоматическая оплата парковки со скидкой в определённых зонах и во время аренды. Деньги будут автоматически списываться с карты арендатора, которую он привязал в приложении.
Конкуренция с другими каршерингами и риски, связанные с ростом
Создатели не видят в своём сервисе прямого конкурента другим приложениям каршеринга. «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», BelkaCar и остальные — это сервисы с большими парками и дополнительными функциями. «Мы же делаем p2p и закрытое сообщество автолюбителей и их друзей», — объяснил Проскурин.
Однако если сервис станет популярным, в него может перейти часть аудитории существующих каршерингов. А вместе с пользователями «Рули» получат и риски — например, необходимость скоринга большого числа водителей.
«Это возможно, только если мы действительно выйдем на большую аудиторию, если люди станут пользоваться сервисом именно для краткосрочной аренды», — заключил Проскурин.
Менталитет автовладельцев — самый большой риск, который может помешать развитию проекта, считает Николаев.По его мнению, команда «Рули» это понимает и настроена «играть в долгую».
Почему в России нет подобных коммерческих сервисов
Голиков считает, что департамент транспорта — единственный, у кого сейчас есть возможность запустить и поддерживать такой сервис. Если подобное будет делать стартап на свои деньги, то его шанс дойти до масштабного запуска «не очень большой», рассуждает сооснователь YouDrive.
«У нас была такая идея, когда мы делали YouDrive, но мы быстро поняли, что слишком много операционных сложностей», — рассказал Голиков. В Дептрансе заявили, что департамент готов помогать частным компаниям, если кто-то решит сделать похожий сервис.
Очень сомнительно для менталитета наших граждан, дать свою машину покататься незнакомому человеку, ну, не знаю)))
А не наших? А где-то в мире существуют прям целый страны восторженных альтруистов, которые спят и видят как бы дать окружающим поюзать своё имущество? 🙄
Проект мертворожденный, главную сложность не указали: людей которые готовы отдать личное - в публичное пользование (тем более такой недешевый продукт, как автомобиль) - единицы. Можно так ушатать тачку, что владелец не сразу обнаружит косяк.. а потом вылезут проблемы.
Прочел только описание... Но разве кто-то хочет сдавать свое авто? Наверное только те, кто будет покупать по несколько машин ради их сдачи.
«Создатели не видят в своём сервисе прямого конкурента другим приложениям каршеринга. «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», BelkaCar и остальные — это сервисы с большими парками и дополнительными функциями. «Мы же делаем p2p и закрытое сообщество автолюбителей и их друзей», — объяснил Проскурин.» — 🤦♂️
Где набрали этих сказочников и фантазёров?! Либо там продакт в упор не слышал про теорию JTBD, либо нам просто ссут в уши с целью весело попилить очередной мёртворожденный стартапчик на госбаблишке.
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