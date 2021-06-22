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Транспорт
Маша Цепелева

Сервис Pump запустил подписку на бензин и заправку без участия водителя в Москве, Петербурге и Сочи Статьи редакции

Количество бензина в баке контролируют датчики, а заливает топливо заправщик.

65 65 комментариев
4176 просмотров

При оформлении подписки Pump+ на машину устанавливается блок открытия лючка бензобака и система мониторинга топлива, сообщили vc.ru в компании.

Система определяет, когда в баке меньше 50%, и отправляет оповещение заправщику с координатами места, где автомобиль обычно останавливается на продолжительное время. Заправщик приезжает и заправляет машину.

После деньги за бензин автоматически списываются с карты владельца машины, в приложении Pump отображается отчёт.

Установка оборудования для мониторинга стоит 4900 рублей, стоимость подписки — 199 рублей в месяц. Для заправки сервис использует топливо АИ-92, АИ-95 и ДТ от «Газпром нефть».

«Поиск заправочных станций, особенно в центре города, часто отнимает слишком много времени. Мы же полностью берем весь процесс на себя и даем автовладельцам возможность забыть о существовании заправки. Сервис также позволяет минимизировать социальные контакты, что сейчас особенно важно», — рассказал основатель Pump Борис Голиков.

Подписку можно оформить через приложение Pump для Android и iOS. Сервис работает в Москве, Петербурге и Сочи.

  • Сервис Pump от создателей YouDrive начал работать в 2016 году и включает в себя доставку топлива за час Pump и сеть «умных» заправок SmartPump. По данным компании, доставкой от Pump пользуются 25 тысяч водителей.

#новость #pump

65 65 комментариев
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65 комментариев
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Транспортный космос

9

Сервис как-то гарантирует, что приедет красаучег именно с 95-ым бензином, а не налитым 72-ым со двора дяди Гургена?

Ответить

Seller of Happiness

Транспортный
10

Как будто заправляя сам с колонки ты можешь по запаху определить, что с твоего пистолета льётся 95, а не 76

Ответить

Транспортный космос

Seller
1

Их иногда (внезапно) проверяют и въеб на штрафик там очень неслабый. Мы сейчас именно про АЗС в черте города

Ответить

Boris Golikov

Транспо…
4

Всех иногда проверяют, pump тоже. И любой может эту проверку инициировать.

Ответить

Nikolay

Транспо…
1

Как раз не внезапно, а с предупреждением заранее, что будет проверка

Ответить

Илья Попов

Nikolay
0

Как всегда. Своих не наказывают.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Транспортный
11

Конечно. Если что, вы сами залили.

Ответить

Транспортный космос

MEGAtraXXXer666
0

Вот и вот. Так что весьма пока сомнительная затея, хотя право на жизнь имеет

Ответить

Alex Stardust

Транспо…
0

Сервису 5 лет

Ответить

Boris Golikov

Транспортный
8

Ребят, ну это подписка, суть в постоянном использовании сервиса. Тут за качеством выгоднее сервису следить чем пользователю

Ответить

Транспортный космос

Boris
0

Борис, я так понял Вы имеете отношение к Пампу. Я понимаю, что СЕРВИСУ выгоднее, но не всегда это срабатывает - не каждого курьера-заправщика можно замотивировать на кристальную честность. Или там какие-то фишки предусмотрены на этот счет?

Ответить

Boris Golikov

Транспо…
0

Там камеры в 3-ех местах, там мотивация, там очень много всего. Сервис на самом деле заправляет каршеринги и проливает много. Контроль очень серьезный. 

Ответить

Транспортный

Boris
1

С заправкой каршеринга немного иной вопрос - машина не моя, и мне не особо печально, если у нее внезапно загорится "джекичан" на панели. Надеюсь, что у сервиса все будет хорошо, идея неплохая по своей сути, однозначно

Ответить

sergjjj

Транспортный
3

10 литров дизеля этому господину!

Ответить

Илья Попов

sergjjj
0

Не 10 литров, а 9 литров 950 граммов.
С десятью литров крадут 50 граммов и это считается нормальным.🤣

Ответить

Maxim Petrukhin

Илья
0

9 литров и 950 миллиметров

Ответить

ivan krapivin

sergjjj
0

В бензиновый двигатель

Ответить

Denis Kiselev

Транспортный
2

А заправка как то гарантирует что именно и сколько вы нальёте в авто?

Ответить

Транспортный космос

Denis
2

Ну как бы официальной заправке доверия немножко побольше, нежели ...

Ответить

Игорь Маренков

Транспо…
0

А в чём принципиальная разница?

Ответить

Klim Goryaev

Игорь
2

Принципиальная разница между неизвестным сервисом и заправкой BP, Лукойлом?)

Ответить

Tv Box

Klim
0

Ну да обычные заправки ведь никогда не ловили на недоливе)

Ответить

Игорь Маренков

Klim
0

Вы хотели написать "в репутации"? Сегодня репутации нет, завтра есть, это дело поправимое.

Ответить

Транспортный

Игорь
1

1. АЗС - человек - машина
2. АЗС - машина

Ответить

Игорь Маренков

Транспо…
1

и? на азс вы вставили шланг, по нему что-то налилось и на экране появились какие-то циферки. Что вы проконтролировали? И что изменилось если это было сделано без вашего участия?

Ответить

Транспортный

Игорь
0

"Хьюстон, у нас проблемы". 

Ответить

Руслан Миннигалиев

Транспортный
1

Официальным поставщиком топлива PUMP является Газпромнефть. Для каждой партии бензина PUMP получает сертификат качества, гарантирующий высокие стандарты топлива. Для дополнительного контроля проводятся независимые лабораторные исследования.

Pump отвечает за качество топлива. Если вашему автомобилю будет нанесен ущерб из-за низкого качества топлива, то PUMP его компенсирует.

Ответить

Транспортный космос

Руслан
1

Они его возят опломбированным? Вот я о чем. У меня нет никакого негатива к компании, но где гарантии, что заправщик ИМЕННО с Газпромнефти мне везет (и зальет в бак) литров 40. Про чеки история известная и тут они не пляшут

Ответить

Константин

Транспо…
2

Это обычная история с новым сервисом. Сначала все хотят ГАРАНТИЙ (!!!), а потом просто пользуются, потому что удобнее, и в целом норм.

Ответить

Инна Спящая

5

Ну как бэ и на заправке можно ослиную мочу залить по цене 98

Ответить

Old Nick

4

Московские водители будут несказанно рады внезапно "на авариечках" остановившемуся вторым рядом бензовозу. За последние годы многие забыли, пробки 00х и будут рады приобщиться к культуре предков.

Ответить

Boris Golikov

Old
3

Все каршеринговые автомобили заправляются таким образом и происходит это на парковках

Ответить

Old Nick

Boris
–1

Заправщик тоже паркуется на парковке и чувачек с ведром бежит к машине которую заправить надо?

Ответить

Alexey Kypa

Old
0

Очень редко, если есть свободные места, обычно вторым рядом, каршеринговые сервисы на это закрывают глаза, типа ну не продумали, бывает

Ответить

Александр Блохин

–3

Звучит неплохо. Как они бак будут открывать? Отмычкой? Есть проблема с доверием, конечно, но это у всех подобных сервисов по началу. Помните, как все боялись овощи и фрукты в доставках брать, так как «я сам лично в магазине негнилые отберу».

Ответить

Артём Гущин

Александр
3

При оформлении подписки Pump+ на машину устанавливается блок открытия лючка бензобака и система мониторинга топлива, сообщили vc.ru в компании.

Ответить

Boris Golikov

Александр
0

В машину ставится телеметрический блок

Ответить

Bublikov Anton

Boris
8

Зачем Вы поощряете слабовидящих и неграмотных?

Ответить

Тимофей Айрих

Александр
–2

Ну да. Будут заливать бодягу какую то. Не дело это.

Ответить

Джеймс Бонд

1

Отличный сервис. Хорошо подойдёт тем, кто ценит свое время.

Ответить

Пограничный химик

Джеймс
4

Как будто заправка полдня занимает

Ответить

Джеймс Бонд

Пограничный
2

Я специально считал просто час своей жизни. И он в 72 раза выше 199 рублей этой подписки. Повторюсь, это просто час жизни, а не рабочий час времени. 

Поэтому я и написал — что это для тех кто ценит время. Я лучше лишние 15 минут отдохну или почитаю.

Ответить

ILYA PAKHTINOV

Джеймс
1

Дорого за час берешь

Ответить

Иван Иванович

Джеймс
1

часто ездите специально на заправку? я, к примеру по пути всегда. 

Ответить

Александр Блохин

Пограничный
2

Живём в центре Петербурга и иногда "специально едем заправиться", мероприятие на 10-15 минут может быть. Просто потому, что реально по пути нет ничего.

Ответить

Сергей Иванов

Джеймс
0

Для разнообразия, пусть будет. Верно. Чтоб можно было заправляться как тебе хочется.

Ответить

Pavel Voronkov

1

Нафига тогда вообще авто, если элементарное действие уже проблема? 5 минут потратить раз в две недели.

Ответить

El Negro

Pavel
0

Меня другой момент беспокоит. У меня сигналка блокирует нажимную крышку бензобака. И я не один такой.
Они там какой то блок собираются ставить. Вопрос - как?

Ответить

Григорий Соколов

El
0

Ну либо расфурочат и заменят, либо Вы не их клиент. 

Ответить

Андрей Фролов

2

Идея огонь, захотелось подписаться — останавливает только наличие трех заправок в радиусе километра от дома

Ответить

Alexey Kypa Gusev

2

 а как будет этот блок устанавливаться на французах? Там же на ключ закрывается пробка

Ответить

Pavel Voronkov

Alexey
0

Не у всех, есть, где ЦЗ блокирует лючок, а снимать с ЦЗ перед неизвестно кем, так себе идея.

Ответить

Иван Иванович

0

Сомнительно. Выбор заправки - это мантра каждого водителя. Всем с газпромнефть - такое себе. Кто-то только Луку льет, кто-то Шелл, а другие и Роснефть используют. Ну и вопрос уже поднимали:
Какие гарантии если от топлива полетит двиг?
Начисление бонусов происходит?подписка распространяется только на МСК к примеру или при поездке в Саратов, Ростов и прочие города, кто-то будет заправлять? Доступ к лючку у водителя есть? количество заправленного топлива кто контролирует? +-1л в баке не заметишь.

Ответить

Технический бокал

1

Полный бак сотого, пожалуйста

Ответить

Денис Колокольцев

Технический
0

охренеть цены, мне в 45 рублей 95-й обходится..

Ответить

Павел Бокарёв

0

Окей, а цена за литр то ниже? Если нет - то не взлетабельно. При условии, что с завода топливо идёт раза в 2 дешевле, чем оно на заправке, вполне можно постараться продавать его дешевле АЗС и тогда это взлетит

Ответить

Валентина Фомичева

0

А как такое возможно? Уже и ща рулём люди не нужны и для заправки машин тоже нафиг они надо!!)время роботов?)

Ответить

El Negro

Валентина
0

Ну да, ты дома сидишь, машина там сама где-то ездит.

Ответить

Alexander K

0

Очень хорошая идея, если только электрокары раньше не успеют убить рынок двс на машинах (пока что только пытаются).

Ответить

Олег Высоцкий

0

А будет бензиношеринг?

Ответить

Дмитрий Малахов

0

По мне вполне разумная  и нишевая идея.
Правда смотря на BRF - сейчас основная идея локальных заправщиков это получение налички.
Просто с "наличка и топливо" есть масса вариантов оптимизации....

Ответить

Артём Баранов

0

Хорошая идея

Ответить

Александр Привалов

0

Если бы еще качество бензина в баке контролировали датчики...

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Амбиент Музыкантов

0

Что-то люди совсем разленились. Жду стартапа: ежемесячная подписка за 199 рублей за то, чтобы к тебе пришел специально обученный человек с едой и покормил с ложечки, например. 

Ответить

Владислав Губин

0

"Цена топлива как на АЗС"
АИ-100 - 59.15, с памп+ 58.15

Вчера заправился на газпроме - 57.15, не говоря уже о кэшбеках и программе лояльности.

Что с программой инвестирования в каршеринг тачки Борис темнил (договор люто мутный), что тут откровенное вранье.

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