Сервис Pump запустил подписку на бензин и заправку без участия водителя в Москве, Петербурге и Сочи Статьи редакции
Количество бензина в баке контролируют датчики, а заливает топливо заправщик.
При оформлении подписки Pump+ на машину устанавливается блок открытия лючка бензобака и система мониторинга топлива, сообщили vc.ru в компании.
Система определяет, когда в баке меньше 50%, и отправляет оповещение заправщику с координатами места, где автомобиль обычно останавливается на продолжительное время. Заправщик приезжает и заправляет машину.
После деньги за бензин автоматически списываются с карты владельца машины, в приложении Pump отображается отчёт.
Установка оборудования для мониторинга стоит 4900 рублей, стоимость подписки — 199 рублей в месяц. Для заправки сервис использует топливо АИ-92, АИ-95 и ДТ от «Газпром нефть».
«Поиск заправочных станций, особенно в центре города, часто отнимает слишком много времени. Мы же полностью берем весь процесс на себя и даем автовладельцам возможность забыть о существовании заправки. Сервис также позволяет минимизировать социальные контакты, что сейчас особенно важно», — рассказал основатель Pump Борис Голиков.
Подписку можно оформить через приложение Pump для Android и iOS. Сервис работает в Москве, Петербурге и Сочи.
- Сервис Pump от создателей YouDrive начал работать в 2016 году и включает в себя доставку топлива за час Pump и сеть «умных» заправок SmartPump. По данным компании, доставкой от Pump пользуются 25 тысяч водителей.
Как будто заправляя сам с колонки ты можешь по запаху определить, что с твоего пистолета льётся 95, а не 76
Транспортный космос
Их иногда (внезапно) проверяют и въеб на штрафик там очень неслабый. Мы сейчас именно про АЗС в черте города
Всех иногда проверяют, pump тоже. И любой может эту проверку инициировать.
Конечно. Если что, вы сами залили.
Транспортный космос
Вот и вот. Так что весьма пока сомнительная затея, хотя право на жизнь имеет
Ребят, ну это подписка, суть в постоянном использовании сервиса. Тут за качеством выгоднее сервису следить чем пользователю
Транспортный космос
Борис, я так понял Вы имеете отношение к Пампу. Я понимаю, что СЕРВИСУ выгоднее, но не всегда это срабатывает - не каждого курьера-заправщика можно замотивировать на кристальную честность. Или там какие-то фишки предусмотрены на этот счет?
Там камеры в 3-ех местах, там мотивация, там очень много всего. Сервис на самом деле заправляет каршеринги и проливает много. Контроль очень серьезный.
Транспортный
С заправкой каршеринга немного иной вопрос - машина не моя, и мне не особо печально, если у нее внезапно загорится "джекичан" на панели. Надеюсь, что у сервиса все будет хорошо, идея неплохая по своей сути, однозначно
10 литров дизеля этому господину!
Не 10 литров, а 9 литров 950 граммов.
С десятью литров крадут 50 граммов и это считается нормальным.🤣
А заправка как то гарантирует что именно и сколько вы нальёте в авто?
Транспортный космос
Ну как бы официальной заправке доверия немножко побольше, нежели ...
А в чём принципиальная разница?
Принципиальная разница между неизвестным сервисом и заправкой BP, Лукойлом?)
Вы хотели написать "в репутации"? Сегодня репутации нет, завтра есть, это дело поправимое.
1. АЗС - человек - машина
2. АЗС - машина
и? на азс вы вставили шланг, по нему что-то налилось и на экране появились какие-то циферки. Что вы проконтролировали? И что изменилось если это было сделано без вашего участия?
Официальным поставщиком топлива PUMP является Газпромнефть. Для каждой партии бензина PUMP получает сертификат качества, гарантирующий высокие стандарты топлива. Для дополнительного контроля проводятся независимые лабораторные исследования.
Pump отвечает за качество топлива. Если вашему автомобилю будет нанесен ущерб из-за низкого качества топлива, то PUMP его компенсирует.
Транспортный космос
Они его возят опломбированным? Вот я о чем. У меня нет никакого негатива к компании, но где гарантии, что заправщик ИМЕННО с Газпромнефти мне везет (и зальет в бак) литров 40. Про чеки история известная и тут они не пляшут
Это обычная история с новым сервисом. Сначала все хотят ГАРАНТИЙ (!!!), а потом просто пользуются, потому что удобнее, и в целом норм.
Московские водители будут несказанно рады внезапно "на авариечках" остановившемуся вторым рядом бензовозу. За последние годы многие забыли, пробки 00х и будут рады приобщиться к культуре предков.
Все каршеринговые автомобили заправляются таким образом и происходит это на парковках
Очень редко, если есть свободные места, обычно вторым рядом, каршеринговые сервисы на это закрывают глаза, типа ну не продумали, бывает
Звучит неплохо. Как они бак будут открывать? Отмычкой? Есть проблема с доверием, конечно, но это у всех подобных сервисов по началу. Помните, как все боялись овощи и фрукты в доставках брать, так как «я сам лично в магазине негнилые отберу».
При оформлении подписки Pump+ на машину устанавливается блок открытия лючка бензобака и система мониторинга топлива, сообщили vc.ru в компании.
В машину ставится телеметрический блок
Отличный сервис. Хорошо подойдёт тем, кто ценит свое время.
Пограничный химик
Как будто заправка полдня занимает
Я специально считал просто час своей жизни. И он в 72 раза выше 199 рублей этой подписки. Повторюсь, это просто час жизни, а не рабочий час времени.
Поэтому я и написал — что это для тех кто ценит время. Я лучше лишние 15 минут отдохну или почитаю.
Живём в центре Петербурга и иногда "специально едем заправиться", мероприятие на 10-15 минут может быть. Просто потому, что реально по пути нет ничего.
Для разнообразия, пусть будет. Верно. Чтоб можно было заправляться как тебе хочется.
Нафига тогда вообще авто, если элементарное действие уже проблема? 5 минут потратить раз в две недели.
Идея огонь, захотелось подписаться — останавливает только наличие трех заправок в радиусе километра от дома
а как будет этот блок устанавливаться на французах? Там же на ключ закрывается пробка
Не у всех, есть, где ЦЗ блокирует лючок, а снимать с ЦЗ перед неизвестно кем, так себе идея.
Сомнительно. Выбор заправки - это мантра каждого водителя. Всем с газпромнефть - такое себе. Кто-то только Луку льет, кто-то Шелл, а другие и Роснефть используют. Ну и вопрос уже поднимали:
Какие гарантии если от топлива полетит двиг?
Начисление бонусов происходит?подписка распространяется только на МСК к примеру или при поездке в Саратов, Ростов и прочие города, кто-то будет заправлять? Доступ к лючку у водителя есть? количество заправленного топлива кто контролирует? +-1л в баке не заметишь.
Окей, а цена за литр то ниже? Если нет - то не взлетабельно. При условии, что с завода топливо идёт раза в 2 дешевле, чем оно на заправке, вполне можно постараться продавать его дешевле АЗС и тогда это взлетит
А как такое возможно? Уже и ща рулём люди не нужны и для заправки машин тоже нафиг они надо!!)время роботов?)
Очень хорошая идея, если только электрокары раньше не успеют убить рынок двс на машинах (пока что только пытаются).
По мне вполне разумная и нишевая идея.
Правда смотря на BRF - сейчас основная идея локальных заправщиков это получение налички.
Просто с "наличка и топливо" есть масса вариантов оптимизации....
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Что-то люди совсем разленились. Жду стартапа: ежемесячная подписка за 199 рублей за то, чтобы к тебе пришел специально обученный человек с едой и покормил с ложечки, например.
"Цена топлива как на АЗС"
АИ-100 - 59.15, с памп+ 58.15
Вчера заправился на газпроме - 57.15, не говоря уже о кэшбеках и программе лояльности.
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Количество бензина в баке контролируют датчики, а заливает топливо заправщик.
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