Транспорт
Nazigul Jusupova

В семи городах России поездки через «Ситимобил» в среднем на 7% стали дороже, чем в «Яндекс.Такси» — Bank of America Статьи редакции

Компания сменила стратегию и работает над повышением экономической эффективности, рассказал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев.

  • В январе 2019 года поездка в эконом-классе «Ситимобила» стоила на 1–3% дешевле аналогичной в «Яндекс.Такси», но в июне 2021 года поездка на такси «Ситимобиля» стала на 7% дороже, чем у второй компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Bank of America от 16 июня, посвящённый бизнесу «Яндекс.Такси».
  • Аналитики высчитали среднюю стоимость в семи городах, в том числе в Петербурге, Казани, Уфе, Воронеже. В Москве поездка на «Ситимобиле» в июне все еще обходилась на 17% дешевле «Яндекс.Такси».
  • Также аналитики учли цены китайского агрегатора Didi, поездка в котором в июне 2021 года стала дешевле «Яндекс.Такси» на 5–12%. При этом в январе разница чеков доходила до 30%.
  • Источник «Ъ» на рынке такси поставил под сомнение отчёт BofA, так как, по его словам, цены у агрегаторов последние месяцы не менялись. Но в «Ситимобил» подтвердили «Ъ», что сменили стратегию и переходят к более дорогим сегментам.
  • По словам гендиректора Виталия Бедарева, компания «уже уверенно занимает вторую позицию по доле рынка» и работает над экономической эффективностью. В «Яндексе» не прокомментировали информацию.
  • Собеседник «Ъ» на рынке полагает, что на результаты отчёта могло повлиять снижение тарифов «Яндекс.Такси» из-за роста конкуренции, а не повышение цен со стороны «Ситимобила». Но управляющий партнёр ИТ-компании Leta Александр Чачава считает, что «Яндекс.Такси» чувствует себя на рынке комфортно.
  • По словам главы центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, цены формируются в зависимости от многих факторов, поэтому «разница в стоимости у агрегаторов — не ключевая проблема на текущий момент».
  • Сервис «Ситимобил» входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка» в сфере еды и транспорта. По итогам 2020 года количество поездок на агрегаторе увеличилось в три раза за год — до 185 млн. Оборот вырос в 2,2 раза — до 46 млрд рублей.
  • В 2020 году «Яндекс.Такси» принёс компании 31% от всей выручки «Яндекса». Выручка всего сегмента за год выросла на 49% и составила 68 млрд рублей, а число поездок в такси-сервисах выросло на 17%.

#новости #ситимобил

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Ruslan Fatikhov

24

Ну, это если Ситимобил найдет ближайшую машину в течении 20 минут.

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Alexey Chudenkov

Ruslan
8

А вы терпеливый, я после пятой минуты ожидания удалил приложение.

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Александр Сорокин

Alexey
1

Ситимобил - осталось еще чуть-чуть, водитель почти найден!

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Antsiforov Stanislav

12
Ответить

Mike K

5

С появлением программы "лояльности" цена на поездки улетела вверх, очевидно всю "выгоду" заложили в цену. С учётом "кэшбэка" и подписки на СберПрайм на ЯнГо/убере выходит ощутимо дешевле. Ситимобил удалил, эффективничайте дальше без меня

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Mike K

Mike
5

ну и раз такая тема, отмечу фантастическую работу службы поддержки Стимобила: как-то водитель сказал, что поездка с оплатой картой не завершается из-за проблем с сетью, отдали ему налом т.к. торопились. Позже обнаружили, что деньги с карты всё же списались.

Написал в поддержку, через какое-то время пришёл пуш с ответом мол "извините, вернём". Нажимаю на пуш, открывается чат и... сообщения в нём нет) Пуш естественно не скрининл, не знал что в поддержке могут отменить отправку сообщений. На мой вопрос куда пропало сообщение, мне ответили что "не обнаружили причин для возврата" и пожелали приятных поездкок с Ситимобил :))) Мне не столько эти несчастные 200 рублей жалко, сколько мерзко с этих переобуваний с удалением сообщений и ублюдочных пожеланий "приятных поездок"

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Родион Галанев

Mike
1

Удаление сообщений и в Яндексе норма

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Александр Сорокин

5

Единственный плюс у ситимобил для меня был цена: машины хуже, приложение хуже, водителей не найдешь, доставка хуже, водители пользуются картами яндекса - чем они хотят конкурировать. 

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Evgenia Lenuar

4

да-да, прекрасно - с таким сервисом пожелаю им удачи.
как-то в Питере вызвала такси, водитель устроил истерику, мол, за указанные деньги не повезет меня по каду) остановился, стал названивать всем своим поддержкам, я - опаздывала на встречу и выслушивала эту истерику( отмените заказ, выходите из машины, я не поеду, ааааааааа).  итого со слюнями- соплями довез меня до места, я опоздала на 30 минут) поддержка ответила: ой, какая жалость, вот вам скидочка на следующую поездку. ага, как же - сразу удалила приложение

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Aleksei Shabelskii

Evgenia
0

Вези меня, мрз почти ) 

Ответить

Александр Медведь

Aleksei
0

Могу предположить, что слюни и истерика была не у водителя)))

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Dimitry Who

Evgenia
–3

Не п***и скидку заюзала к гадалке не ходи 

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Jhon Snow

Dimitry
0

Да вы обидчивый, сударь

Ответить

Dimitry Who

Jhon
–1

Ты че в теремке переработал?

Ответить

Андрей Кириллов

3

Понимаю, что упрёк не вам, а «Коммерсанту», но всё же. Почему из 7 городов назвали 4, а три города решили не называть? Неужели так много места заняло бы? Ни, или хотя бы ссылку давали на отчёт банка, если он в открытом доступе, чтобы можно было самостоятельно посмотреть.

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Yuri Istomin

Андрей
0

4 миллионника в порядке уменьшения, остальные видимо еще более мелкие.

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Игорь Миронов

3

По скорости букинга Яндекс пока вне конкуренции. Ситимобил я стал использовать в разы реже, нет смысла ждать, находит водителя очень редко, а с повышенными ценами он и даром не нужен

Ответить

Sasha Tsereteli

1

Им там делать нечего в банке Америки видимо

Ответить

Stan 1

1

Хм..... Значит, повысить цен теперь называется стратегия повышения экономической эффективности..... Запомню......

Ответить

Данила PRM

Stan
1

А взрыв это хлопок.

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Gleb Limanskiy

1

С сити сталкивался со следующими ситуациями:
1
вызвал такси, так как опаздывал на вокзал. Через три минуты после подачи я вышел из подъезда и ПРЯМО У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ ТАКСИ УЕХАЛО. Но! Водитель не отменил ожидание, о нет, он прождал ещё несколько минут и отметил, что я не вышел. После обращения в поддержку мне пообещали разобраться. Не разобрались. я сам им перезвонил, видимо, чтобы узнать, что мне не только не принесут извещения, но и вообще повода для взыскания с водителя и возврата мне денег нет! На поезд я, кстати, не успел. 
2
Вызвал такси на финляндский вокзал. Поездка 10 минут, цена 200 рублей. Жду. Жду 5 минут. Начинает идти дождь. Приезжают разные такси, среди них и машины с брендингом сити. Первая, вторая, ВК такси, третья и так далее. Ждал минут 15. За это время приехало по меньшей мере 5 машин сити. Отменяю - цена 600₽. То есть вы поняли: Коэф. Из-за дождя подняли, а по старой цене везти не хотят.

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Алексей Штейн

0

очень скатились, только что в центре спб вызывал бизнес - никого. Пришлось убер, 10 секунд и машина найдена. Ситик  ищет сейчас в спб только эконом с узбеками, чисто до метро от дома доехать

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Denis Faterkin

–4

Взял себе подписку Сберпрайм, цены стали дороже)) Больше не езжу Ситимобилом.

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Александр Якунин

Denis
1

Это не верно, проводил лично эксперимент с 3 устройствами , цена разная у всех, через 5 минут повтор опять разная. Прайм хорош для комфорта + и премиум.

Драйв приезжает быстрее, но у Сити машины в комфорте новее

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Denis Faterkin

Александр
–1

Это скрины одновременно с двух устройств, у жены без Прайма, у меня с праймом.

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Александр Якунин

Denis
0

я кажется ясно написал, что каждую минут цена разная что с подпиской что нет

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Yury Kotov

0

Bank of America будет на DiDi ездить в России

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Алексей Штейн

0

Кстати, люди с спб, как быстро работает вилли? скорость подачи? разцина цен в отличии от ультимы?

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Инокентий Смирнов

0

А что с таксовичкоф?

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Dmitry Vorontsov

0

Странно, долгое время перед вызовом всегда сверял цены в Яндексе, Гетт и Ситимобил: как правило дешевле первый, иногда второй, а Ситимобил всегда дороже. Вот прям без исключений. Сейчас уже перестал проверять.

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