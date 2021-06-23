{"id":4100,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4100&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248133&hash=a7b0a088930ad5bdf26d69e10462a67c204c2ce1406f5fed55f5834263220fe6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Nazigul Jusupova

Госпрограмма развития электромобилей в России до 2030 года подорожала почти вдвое — до 803,7 млрд рублей Статьи редакции

Производством 3000 машин займётся завод «Моторинвест» в 2022 году, говорится в документе.

9 9 комментариев
448 просмотров

Концепция развития электротранспорта до 2030 года будет стоить 803,7 млрд рублей, из которых 181,6 млрд рублей направят из бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю версию проекта.

Изначально бюджет оценивался почти вдвое меньше — 418 млрд рублей. По данным издания, ещё предстоит согласовать финансирование и обсудить предложения Минпромторга по разделению субсидирования производства батарей и электромобилей.

В концепцию заложили пополнение ее бюджета на 72,4 млрд рублей к 2030 году за счёт утильсбора и ввозной пошлины. Программа также предполагает выпуск 3000 электромобилей от «Моторинвеста» в 2022 году. Эта компания из Липецка до 2019 года собирала машины китайской Changan. По данным «Ъ», в 2021 году компания избежала банкротства. Издание не смогло с ней связаться.

В 2023 году «Моторинвест» удвоит производсво, ещё столько же выпустят «прочие» производители. В 2024 году КамАЗ и «Автотор» выпустят по 5000 электромобилей — всего 28 тысяч машин. К 2030 году всего в России будут выпускать 217 тысяч электромобилей. В «Автоторе» подтвердили планы организовать производство электромобилей.

До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого в России выполнена сборка, в 2024 году — сварка и окраска, с 2025 года должна быть локализована тяговая батарея и должен собираться электродвигатель.

В концепции не указаны пилотные города, их определят до конца августа. Также к 2030 году планируется создать 73,9 тысяч зарядных станций по России.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что более или менее реальными выглядят только планы КамАЗа с автомобилем «Кама-1», который был представлен в декабре 2020 года.

Вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева считает, что концепцию нельзя считать полноценной. По её словам, программа сосредоточена лишь на легковых автомобилях, производство которых только в планах, а при этом в коммерческом транспорте есть уже и серийные продукты и клиенты, которые пользуются ими.

#новости #электромобиль

9 9 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 262104, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 12:30:43 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Artemy

1

Ну, до заветных 2 триллионов еще далеко

Ответить

MyTxtWebPage

Artemy
0

Ну подорожала и подорожала, чего бубнить
PS это не спам, это вытекает из предыдущей с помощью комментариев

Ответить

El'murza Alchakov

1

Да прибудет с вами распил 🙏

Ответить

Вася Пражкин

0

 До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого в России выполнена сборка

А каждого, кто нашел маску сварщика - сварщиком.

Ответить

Artemy

Вася
1

А электромобилем - любой, у которого есть аккумулятор.

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

Вслед за древесиной наверное ;)

Ответить

Alexander Ivanov

0

Как вписаться в госпрограмму?

Ответить

Виктор Якунин

0

Распил забыли заложить в смету?)

Ответить

Termit Development

0

Есть аккумулятор, есть МАСКа сварщика!
Какие шансы получил субсидии?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн Статьи редакции

Это вторая американская компания, которая преодолела этот порог, первая была Apple.

34 34 комментария
9
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
InfoShell
Аспирин с доставкой на дом: выбираем приложения для заказа лекарств

Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.

4 4 комментария
1
Маркетинг
Кевин Крамник
Как я хотел стать маркетологом у астрологов: сам стал «предсказателем» и помогал людям стать лучше

Тот самый случай, когда тестовое задание превратилось в интересный и весёлый кейс.

16 16 комментариев
20
Транспорт
Nazigul Jusupova
В семи городах России поездки через «Ситимобил» в среднем на 7% стали дороже, чем в «Яндекс.Такси» — Bank of America Статьи редакции

Компания сменила стратегию и работает над повышением экономической эффективности, рассказал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев.

44 44 комментария
8
Учи.ру
Зачем нужен ментор, как им стать и запустить программу менторства в компании

Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.

0 Обсудить
2
Миграция
FirstVDS / FirstDEDIC
Удалёнка на Бали: зима в тропиках, корона-прайс и рыбалка на акул

Кто не мечтал хоть раз перезимовать в тропиках? Чтобы пальмы за окном, свежие фрукты на завтрак, а в выходные — прыжки с водопада и рыбалка на акул. Похоже на отличный отпуск, но что если такими могут быть рабочие будни? Наш менеджер Сергей знает об этом не понаслышке, передаём слово.

8 8 комментариев
15
SEO
Lezhebokov
Как увеличить посещаемость сайта с 500 до 55000 визитов и повысить узнаваемость бренда

Представьте: вы получаете грант на отличный информационный проект для жителей России. Ваша цель – сделать доступной туристическую среду для граждан вашей страны, а также подготовить карту культурного наследия России, начиная от памятников и заканчивая локальными "вкусностями".

0 Обсудить
6
Карьера
Антон Пинчук
Мнение: только плохие управленцы хотят вернуть сотрудников обратно в офис — так им проще скрывать своё безделье Статьи редакции

Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.

Пустой офис Unsplash
131 131 комментарий
70
КРОК
Уроки 2020 года, или как мы выросли в два раза быстрее рынка

Прошедший год для всех стал настоящим испытанием. Мы расскажем вам о том, как мы прошли эту полосу препятствий, помогли преодолеть ее нашим клиентам и сотрудникам и какие уроки вынесли из 2020.

0 Обсудить
16
Ростелеком
Зачем поддерживать ментальное здоровье сотрудников на фоне коронавирусных ограничений. Комментарий психолога

2021 год называют реабилитационным. Но реабилитация подразумевает возвращение к привычному, а это уже вряд ли возможно. Как это отразилось на психике сотрудников, и что делать работодателям, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым ограничениям? В этом нам помогут разобраться коуч-психолог и руководители Ростелекома.

0 Обсудить
1
Больше статей
Комментарии

Антон

«Полгода я проигрывал все…

Александр Якунин

В семи городах России поездки…

Game Topia

Мнение: только плохие…

Andrey Osipov

М.Видео продает консоли которых…

Илья М

Капитализация Microsoft впервые…

Александр Элс

Акции StoreDot до выхода на…

Иван Шеметов

Как я хотел стать маркетологом…

Михаил Кочубеев

McDonald's запустил свой первый…

Alexander…

В семи городах России поездки…

Mika

Мнение: только плохие…

Илья М

Капитализация Microsoft впервые…

Василий

Независимая лаборатория не…

Я не скажу свое…

Мнение: только плохие…

Rogozhkin

Кейс: Отменить плату за…

Иван Г.

«Альфа-банк» расценил перевод с…

MiDDeT

Ru-Center (nic.ru) подписал…

Ситимобил

«Ситимобил» ограничил способы…

Тинькофф

Кейс: Отменить плату за…

Darya Hihihaha

«Ситимобил» ограничил способы…

Alexey Ivanov

Ozon: покупатель подменил товар…
null