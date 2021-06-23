Производством 3000 машин займётся завод «Моторинвест» в 2022 году, говорится в документе.

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Концепция развития электротранспорта до 2030 года будет стоить 803,7 млрд рублей, из которых 181,6 млрд рублей направят из бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю версию проекта.

Изначально бюджет оценивался почти вдвое меньше — 418 млрд рублей. По данным издания, ещё предстоит согласовать финансирование и обсудить предложения Минпромторга по разделению субсидирования производства батарей и электромобилей. В концепцию заложили пополнение ее бюджета на 72,4 млрд рублей к 2030 году за счёт утильсбора и ввозной пошлины. Программа также предполагает выпуск 3000 электромобилей от «Моторинвеста» в 2022 году. Эта компания из Липецка до 2019 года собирала машины китайской Changan. По данным «Ъ», в 2021 году компания избежала банкротства. Издание не смогло с ней связаться.

В 2023 году «Моторинвест» удвоит производсво, ещё столько же выпустят «прочие» производители. В 2024 году КамАЗ и «Автотор» выпустят по 5000 электромобилей — всего 28 тысяч машин. К 2030 году всего в России будут выпускать 217 тысяч электромобилей. В «Автоторе» подтвердили планы организовать производство электромобилей.

До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого в России выполнена сборка, в 2024 году — сварка и окраска, с 2025 года должна быть локализована тяговая батарея и должен собираться электродвигатель.

В концепции не указаны пилотные города, их определят до конца августа. Также к 2030 году планируется создать 73,9 тысяч зарядных станций по России.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что более или менее реальными выглядят только планы КамАЗа с автомобилем «Кама-1», который был представлен в декабре 2020 года.