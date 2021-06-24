Транспорт
Nazigul Jusupova

Маркетплейсы в России рассказали о росте спроса на электросамокаты в шесть раз с начала года Статьи редакции

Электросамокаты стали популярны из-за частичного отказа от общественного транспорта на фоне пандемии, считают эксперты.

  • С начала 2021 года на AliExpress в России спрос на самокаты вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля электросамокатов составила примерно 90% всех продаж электротранспорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании.
  • В «М.Видео—Эльдорадо» сообщили, что с начала года было продано на 80% больше самокатов, и они практически вытеснили из продажи гироскутеры и велосипеды.
  • В Ozon продажи электросамокатов с начала года выросли в шесть раз, а также увеличился средний чек до 22 тысяч рублей против 19 тысяч рублей годом ранее.
  • Представитель «М.Видео—Эльдорадо» объясняет популярность самокатов развитием сервиса кикшеринга не только в центре больших городов, но и на окраинах, в небольших населённых пунктах и курортах.
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объясняет популярность самокатов влиянием пандемии, из-за которой многие отказываются от общественного транспорта.
  • С начала лета российские власти ввели первые ограничения на аренду электросамокатов. Так, 9 июня в Петербурге временно перестали работать все кикшеринги — Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. Московские власти 11 июня обновили правила аренды самокатов и ограничили количество самокатов в парке операторов до 10 тысяч.

#новости #электрсамокаты

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Alexey Ivanov

13

Почему на самокатах можно ездить непривитым?

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Вася Пражкин

Alexey
0

Можно, но недолго

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Азамат Салахов

10

Я получил оргазм мозга, когда в час пик в Берлине подошел к крупному заводу и вместо наших огромных парковок для машин увидел уголок перед входом, в котором стояли сотни велосипедов работников. И в целом уровень велосипедизации впечатляет, за весь день гуляя по городу я не встретил пробок.

И у нас нужно начать с условий, сам езжу по делам на личном самокате и без дорожек, по тратуару где каждые 50 метров бордюры и нет условий ни с коляской пройти, ни на велике - забудьте, что это случится. Самокаты останутся баловством, а не разгрузкой дорог.

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Alexey Ivanov

Азамат
0

Они и есть баловство для города, где почти 20млн живет и плохая погода 6 месяцев в году. Надо общественный транспорт развивать, а не велодорожки. Сам езжу на велосипеде, но живу в центре...

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Виктор Табаков

Азамат
0

Условия это да, это нужно, но дело еще и в культуре, и в привычках. По своему окружению вижу, что большинство не воспринимает особо велосипеды и самокаты как повседневное средство передвижения. Скорее все ориентированы на покупку или аренду авто. 

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Азамат Салахов

7
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Почтовый Гоша

0

Две беды: самокатчики и дороги.

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Andr K

0

а кикшеринги, очевидно, загнутся. Я был активным пользователем, но сейчас почти перестал ездить - во всех необходимых для проезда местах сделали запретные зоны, а скорость 20км/ч это вообще ни о чём.
Ценник вместе с этим подняли, а количество самокатов уменьшили. Ну и снова все самокаты сосредоточены в центральных районах.
Власти убили очередную неплохую альтернативу автомобилям.

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Олег Ок

Andr
1

Скорость 20 км/ч как раз ок. Люди просто не чувствуют опасности для остальных и ездят по тротуарам с высокой скоростью, по-моему логично.

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Тим Гафаров

Andr
0

В Питере? 

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Andr K

Тим
0

да

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Алексей Бакеев

0

Только вчера купил )

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Тим Гафаров

0

Вчера забрал свой самокатыч с работы, год с лишним пылился в офисе, прокатился до дома, кайфово реально=) 

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Max B

0

В 2021 году в шесть раз вырос спрос на электросамокаты

Наверное, в 2022 году сильно вырастет спрос на бейсбольные биты и чехлы для них )))

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Комментарий удален

Boris Shadrin

–2

Да, классная штука! Заказывайте в Electroland24. 

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