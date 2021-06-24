Маркетплейсы в России рассказали о росте спроса на электросамокаты в шесть раз с начала года Статьи редакции
Электросамокаты стали популярны из-за частичного отказа от общественного транспорта на фоне пандемии, считают эксперты.
- С начала 2021 года на AliExpress в России спрос на самокаты вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля электросамокатов составила примерно 90% всех продаж электротранспорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании.
- В «М.Видео—Эльдорадо» сообщили, что с начала года было продано на 80% больше самокатов, и они практически вытеснили из продажи гироскутеры и велосипеды.
- В Ozon продажи электросамокатов с начала года выросли в шесть раз, а также увеличился средний чек до 22 тысяч рублей против 19 тысяч рублей годом ранее.
- Представитель «М.Видео—Эльдорадо» объясняет популярность самокатов развитием сервиса кикшеринга не только в центре больших городов, но и на окраинах, в небольших населённых пунктах и курортах.
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объясняет популярность самокатов влиянием пандемии, из-за которой многие отказываются от общественного транспорта.
- С начала лета российские власти ввели первые ограничения на аренду электросамокатов. Так, 9 июня в Петербурге временно перестали работать все кикшеринги — Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. Московские власти 11 июня обновили правила аренды самокатов и ограничили количество самокатов в парке операторов до 10 тысяч.
Почему на самокатах можно ездить непривитым?
Я получил оргазм мозга, когда в час пик в Берлине подошел к крупному заводу и вместо наших огромных парковок для машин увидел уголок перед входом, в котором стояли сотни велосипедов работников. И в целом уровень велосипедизации впечатляет, за весь день гуляя по городу я не встретил пробок.
И у нас нужно начать с условий, сам езжу по делам на личном самокате и без дорожек, по тратуару где каждые 50 метров бордюры и нет условий ни с коляской пройти, ни на велике - забудьте, что это случится. Самокаты останутся баловством, а не разгрузкой дорог.
Они и есть баловство для города, где почти 20млн живет и плохая погода 6 месяцев в году. Надо общественный транспорт развивать, а не велодорожки. Сам езжу на велосипеде, но живу в центре...
Условия это да, это нужно, но дело еще и в культуре, и в привычках. По своему окружению вижу, что большинство не воспринимает особо велосипеды и самокаты как повседневное средство передвижения. Скорее все ориентированы на покупку или аренду авто.
а кикшеринги, очевидно, загнутся. Я был активным пользователем, но сейчас почти перестал ездить - во всех необходимых для проезда местах сделали запретные зоны, а скорость 20км/ч это вообще ни о чём.
Ценник вместе с этим подняли, а количество самокатов уменьшили. Ну и снова все самокаты сосредоточены в центральных районах.
Власти убили очередную неплохую альтернативу автомобилям.
Вчера забрал свой самокатыч с работы, год с лишним пылился в офисе, прокатился до дома, кайфово реально=)
В 2021 году в шесть раз вырос спрос на электросамокаты
Наверное, в 2022 году сильно вырастет спрос на бейсбольные биты и чехлы для них )))
Комментарий удален
Наверняка каждый инвестор интересовался, куда инвестируют крупные фонды или известные профессионалы: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос или Рэй Далио. Узнать все это можно и достаточно просто.
Заметил, что в зале стоит гул, думал, где-то работает пылесос, убираются, но чем ближе подходил, тем сильнее убеждался, что звук исходит от стойки с игровыми ноутбуками.
Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.
Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.
По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.
Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)
Как мы уже сообщали ранее, два месяца назад мы приняли решение удалить UGC контент с нашего сайта и приложений.
В каких именно регионах, разработчики не уточнили.