РЖД объединит рестораны в поездах под брендом Rail Food и введёт единые стандарты питания — «Ведомости» Статьи редакции
Готовить еду будут не в поездах, а заранее.
- Вагоны-рестораны будут называться вагоны-бистро и работать под зонтичным брендом Rail Food. Он объединит не только вагоны-бистро в поездах дальнего следования, но также будет применяться на вокзалах и станциях, пишут «Ведомости» со ссылкой источники. В РЖД пока не подтвердили информацию.
- По данным «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), речь идет о стандартизации и брендировании продукции, оформлении вагонов-ресторанов и форме официантов, а не о едином операторе питания. Также в организации добавили, что вагоны-рестораны не закрываются, а меняют технологию приготовления и хранения блюд.
Сейчас еду готовит повар во время движения поезда из сырых продуктов и полуфабрикатов, а по новой концепции в вагоны будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях.
- В организации считают, что средний чек комплексного питания в вагоне снизится с 1000 до 600 рублей. Меню вагонов-бистро будет включать супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, детские блюда, а также напитки и десерты.
Проработкой новой концепции займётся компания, которая купит франшизу от ФПК. Подведение итогов тендера состоится 29 июня.
- Тестирование новой концепции началось в поездах дальнего следования Москва — Санкт-Петербург и Москва — Адлер. В течение года список маршрутов может быть расширен. Точные сроки реализации концепции в ФПК не назвали, они будут зависеть от результатов тестов и отзывов пассажиров.
Киберсквоттеры не спят:
Ура! Теперь высокие цены будут зафиксированы на всех направлениях следования...
Одно время много ездил на поездах. Периодически питался там же. Поезда где это доставило удовольствие были единичны. В основном дорого и не вкусно. В итоге стал брать с ссобой или если возможность была заказывать доставку к вагону.
Хотя в чем проблема? Понятно, что набрать столько нормальных поворов на их з/п тот еще квест. Но почему не пойти по пути авиакомпаний и не отдать это дело на аутсорс. Закупая готовые обеды в коробочках и просто греть их на месте. + готовить простые блюда.
А в статье не про это, блин, написано?
Когда меняешь часть огромной структуры, нужно придумать идею и реализацию, разве нет?
По-моему, абсолютно адекватный шаг, хоть и запоздалый. РЖД в последнее время радует гораздо больше, чем когда-либо раньше.
Потому что это отдельная очень жирная тема, которую просто так легко никто бы не отдал. Это еще Глеб Жеглов говорил ))) А сейчас еще стихийную торговлю бабушками на станциях прижали.
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Готовить еду будут не в поездах, а заранее.
История произошла сегодня (28 июня 2021г.) все будет с пруфами, уверен моя ситуация не единична.
Это выгодное направление для агрегатора, считают эксперты.