Транспорт
Nazigul Jusupova

РЖД объединит рестораны в поездах под брендом Rail Food и введёт единые стандарты питания — «Ведомости» Статьи редакции

Готовить еду будут не в поездах, а заранее.

  • Вагоны-рестораны будут называться вагоны-бистро и работать под зонтичным брендом Rail Food. Он объединит не только вагоны-бистро в поездах дальнего следования, но также будет применяться на вокзалах и станциях, пишут «Ведомости» со ссылкой источники. В РЖД пока не подтвердили информацию.
  • По данным «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), речь идет о стандартизации и брендировании продукции, оформлении вагонов-ресторанов и форме официантов, а не о едином операторе питания. Также в организации добавили, что вагоны-рестораны не закрываются, а меняют технологию приготовления и хранения блюд.

  • Сейчас еду готовит повар во время движения поезда из сырых продуктов и полуфабрикатов, а по новой концепции в вагоны будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях.

  • В организации считают, что средний чек комплексного питания в вагоне снизится с 1000 до 600 рублей. Меню вагонов-бистро будет включать супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, детские блюда, а также напитки и десерты.

  • Проработкой новой концепции займётся компания, которая купит франшизу от ФПК. Подведение итогов тендера состоится 29 июня.

  • Тестирование новой концепции началось в поездах дальнего следования Москва — Санкт-Петербург и Москва — Адлер. В течение года список маршрутов может быть расширен. Точные сроки реализации концепции в ФПК не назвали, они будут зависеть от результатов тестов и отзывов пассажиров.

#новости #ржд

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14 14 комментариев
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Амбиент Музыкантов

7

Киберсквоттеры не спят:

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Nikolai O

Амбиент
0

малоценный актив. разве что "свои же" в ржд и пролоббируют. 

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нет, вы ошиблись

5

Важный вопрос: Балтика 7 так же будет по 250₽?

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Ivan Miasnikov

3

Ура! Теперь высокие цены будут зафиксированы на всех направлениях следования...

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Jack Hammer

3

Зачем оно нужно, если не вкусно и дорого?

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Old Nick

1

Одно время много ездил на поездах. Периодически питался там же.  Поезда где это доставило удовольствие были единичны. В основном дорого и не вкусно. В итоге стал брать с ссобой или если возможность была заказывать доставку к вагону.

Хотя в чем проблема? Понятно, что набрать столько нормальных поворов на их з/п тот еще квест. Но почему не пойти по пути авиакомпаний и не отдать это дело на аутсорс. Закупая готовые обеды в коробочках и просто греть их на месте. + готовить простые блюда.

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Кирилл Далинин

Old
5

А в статье не про это, блин, написано?

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Old Nick

Кирилл
2

там написано про разработку концепции ))
А чего здесь разрабатывать? Все это работает и опробовано еще в 70х годах прошлого века.

Организаций делающих же "ланч-боксы" на любой кошелек от супер-жлоб до меценат 3 вагона и паравоз.

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Кирилл Далинин

Old
0

Когда меняешь часть огромной структуры, нужно придумать идею и реализацию, разве нет?

По-моему, абсолютно адекватный шаг, хоть и запоздалый. РЖД в последнее время радует гораздо больше, чем когда-либо раньше.

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Arseniy Kirsanov

Old
0

Потому что это отдельная очень жирная тема, которую просто так легко никто бы не отдал. Это еще Глеб Жеглов говорил ))) А сейчас еще стихийную торговлю бабушками на станциях прижали.

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Old Nick

Arseniy
0

думаю, здесь то же ничего нового изобретать не надо . Все схемы за 20 лет отработаны.

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Yury Kotov

1

А могли бы и шаурмой кормить

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Антон Волков

1

Чья компания будет кормить РЖД 

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Для закладок

0

Лучше бы соулент продавали

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