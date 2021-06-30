Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».
AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.
Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.
Чего ? Покажите эту новость людям, что систему qr кодов сделали, пусть они охуеют
И в чем новость? Да любой водитель BMW может из своего авто сделать низколетящий самолет, правда ненадолго.
- Тук-тук
- Кто там?
- Будущее
Забавно, но рынок где? Сценарий использования.
Водить его смогут только подготовленные пилоты, использование ограниченное по профессиональному навыку. Плюс без взлетной полосы никуда, значит использование ограничено по географии.
И зачем профпилотам машина встроенная в самолет, но все-равно взлет только с взлетной полосы?
Или зачем пассажиру, желающему попасть из точки А в точку Б менять другой транспорт на этот?
Разве что машина дешевле самоля в обслуживании 🤔 Но это вряд ли. И с летными предписаниями не все понятно, коридорами и тп, в этом смысле выглядит или неотличимо от самолета или небезопасно.
Для таких аппаратов просто нужно создавать отдельные взлетные полосы возле трасс. Им аэропорты и залы ожидания не нужны. Частный же транспорт. А летать над городом на таком никто не разрешит, это должно быть и так понятно.
То есть отдельная инфраструктура?
На чьи деньги развиваться? Налогоплательщиков или владельцев? Не вижу тут пока прям простого решения.
И потом это решение только для взлетки
А какой смысл покупать Lamborghini, если туда даже 2 мешка картошки не влезет?
Хотя бы затем, что можно самолёт к себе в гараж загнать, а не держать в аэропорту по конской ставке.
Но вообще, сценарий крутой, я бы попробовал, если будет адекватная цена.
Можно выйти из дома, сесть за руль машины, поехать в аэропорт, но не бросить там машину, полететь на самолёте, бросить самолёт на месте, взять в аренду машину, сделать дела, сдать арендную машину, сесть в самолёт, вернуться, бросить его, пересесть в машину, вернуться домой, а просто сразу взлететь, долететь до места, поехать на этом же самолёте по делам, потом вернуться домой
То есть выходить на улицу станет еще опаснее? Кроме водителей, купивших права и ВООБЩЕ не умеющих водить, те же люди будут и в небе?! Жесть, наши дома под угрозой...
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Ну так-то она права. Дебилы в воздухе хуже дебилов на дорогах (а на дорогах их 100500)
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Ну, кудахтать мне конечно еще никто не запрещал... Пораскиньте мозгами, насколько долго будет происходить процесс "вживления" данных технологий в обычную жизнь человека? Сколько будет пострадавших? Или, допустим, дтп. Сколько вреда они приносят? Даже в случае смертельного исхода всех участников происшествия, в случае, если это произойдет в воздухе, или, не дай бог, аппарат врежется в здание, сколько будет жертв?
Ужас, кошмар. Надо что-то делать. А если фура с айфонами врежется в детский автобус на трассе? Ой, девочки, что же будет. Это же наши детки.
Просто надо будет видимо учиться и на летчика тоже. Двойное водительское удостоверение )
Это кстати дорого и сложно
Свидетельство приват-пилота на сверхлегких воздушных суднах - проще, чем кажется. С 17 лет 😁
Вы реально думаете, что там не будет систем контроля с автопилотом, который не даст свернуть с разрешенных путей полета и направить самолет на небоскреб?
На улицу теперь вылетать будет еще опаснее. Мало того, что дебилы всякие в неположенном месте дорогу перебегают, так теперь их и на лету сбить можно будет!
В чем смысл? Какая область применения у такого авто? Чем он лучше отдельной машины + отдельного легкомоторника?
Единственный плюс, который я вижу - не платишь за ангар/место на аэродроме, пока не летаешь.
Отдельная машина не встретит тебя в аэропорту прилета, тк останется в аэропорту вылета.
Интересно что там с правами. В смысле водительскими.
Интересно, какая у неё длина разбега - это ж можно вообще с трассы взлетать (понятно, что в нарушение правил).
Если небольшая, то нетерпеливые обочечники будут перелетать пробки ^_^
Хм... сначала увидел триколор... удивился. Присмотрелся на регистрацию ВС - OM - Чехия. Теперь и на флаге стало всё видно.
Пишу для всех область применения. 1. Области. Между городами на трассах делаем взлетные полосы и поездка самара тольятти за 5 минут. 2.Вахтовики и сложные районы. Вертолет дорого, тут делаем площадку около скважины и возим людей через леса и тундры на этом 3. Фото в инсту. Покупаем первые в РФ и делаем фото по 500р и полет по 30к профит
Самое забавное это убьет в первую очередь бизнес таксистов. К слову вот ты прилетел в аэропорт, а дорога выезда там же не предусмотрена
Крутая новость, но слабо верится, что такое станет доступным всем хотя бы в ближайшие сто лет. А жаль, ябслетал
Да, выглядит это здорово и классно, но не совсем понятно где это применять, как в городе найти "взлетную полосу". Может, при постройке новых городов будут развивать инфраструктуру, но в нынешних реалиях пока не понятно. Даже в штатах, где ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов. На данный момент очередная игрушка для тех, кому по карману. Создатель молодец! Может в будущем модернизируют
Кто пишет про взлетные полосы, вы видео вообще смотрели? Она с поля взлетает. Её применение как раз очень понятно: в условных Нидерландах долетел до своего поля с тюльпанами и вернулся обратно домой.
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Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
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