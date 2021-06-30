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Транспорт
TJ

Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

45 45 комментариев
3505 просмотров

AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».

Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Klein Vision

AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.

Летающая машина AirCar в форме автомобиля Klein Vision

Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.

#новость

45 45 комментариев
47
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45 комментариев
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Артём Парушкевич

19

Чего ? Покажите эту новость людям, что систему qr кодов сделали, пусть они охуеют

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Вася Пражкин

Артём
6

И в чем новость? Да любой водитель BMW может из своего авто сделать низколетящий самолет, правда ненадолго.

Ответить

Angel Vivaldi

Вася
1

Это вы к топу что они и в небе найдут столб?

Ответить

Алина Евсенкова

Артём
0

Да можно просто показать своим родственникам, вот они то офигеют)

Ответить

Artem Petrenkov

12

https://www.youtube.com/watch?v=roxqTOAor0I

Ответить

Raimond Vladimirov

Artem
6
Ответить

Pavel Pavel

8

- Тук-тук
- Кто там?
- Будущее

Ответить

Вася Пражкин

Pavel
3

- Кто там?
- Будущее
- QR код есть?
- Нет
- Проходите

Ответить

Алина Евсенкова

Pavel
–1

А в будущем всё будут пытаться скрестить вроде ежа с ужом?  

Ответить

Сергей Мазур

6
Ответить

Ольга Черватюк

4

Забавно, но рынок где? Сценарий использования.
Водить его смогут только подготовленные пилоты, использование ограниченное по профессиональному навыку. Плюс без взлетной полосы никуда, значит использование ограничено по географии.

И зачем профпилотам машина встроенная в самолет, но все-равно взлет только с взлетной полосы?

Или зачем пассажиру, желающему попасть из точки А в точку Б менять другой транспорт на этот?

Разве что машина дешевле самоля в обслуживании 🤔 Но это вряд ли. И с летными предписаниями не все понятно, коридорами и тп, в этом смысле выглядит или неотличимо от самолета или небезопасно.

Ответить

Константин Куцевалов

Ольга
1

Для таких аппаратов просто нужно создавать отдельные взлетные полосы возле трасс. Им аэропорты и залы ожидания не нужны. Частный же транспорт. А летать над городом на таком никто не разрешит, это должно быть и так понятно.

Ответить

Ольга Черватюк

Константин
2

То есть отдельная инфраструктура?
На чьи деньги развиваться? Налогоплательщиков или владельцев? Не вижу тут пока прям простого решения.
И потом это решение только для взлетки

Ответить

Карфаген должен

Ольга
0

Мелкие самолёты и с дороги взлетают, им инфраструктура не нужна

Ответить

Сергей Низовцев

Ольга
1

А какой смысл покупать Lamborghini, если туда даже 2 мешка картошки не влезет?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Ольга
0

Хотя бы затем, что можно самолёт к себе в гараж загнать, а не держать в аэропорту по конской ставке.
Но вообще, сценарий крутой, я бы попробовал, если будет адекватная цена.
Можно выйти из дома, сесть за руль машины, поехать в аэропорт, но не бросить там машину, полететь на самолёте, бросить самолёт на месте, взять в аренду машину, сделать дела, сдать арендную машину, сесть в самолёт, вернуться, бросить его, пересесть в машину, вернуться домой, а просто сразу взлететь, долететь до места, поехать на этом же самолёте по делам, потом вернуться домой

Ответить

Pushkareva Ekaterina

5

Наконец-то новости нормального человека

Ответить

Дарья Печерских

–3

То есть выходить на улицу станет еще опаснее? Кроме водителей, купивших права и ВООБЩЕ не умеющих водить, те же люди будут и в небе?! Жесть, наши дома под угрозой...

Ответить

Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

Alexey
6

Ну так-то она права. Дебилы в воздухе хуже дебилов на дорогах (а на дорогах их 100500)

Ответить

Комментарий удален

Дарья Печерских

Alexey
–1

Ну, кудахтать мне конечно еще никто не запрещал... Пораскиньте мозгами, насколько долго будет происходить процесс "вживления" данных технологий в обычную жизнь человека? Сколько будет пострадавших? Или, допустим, дтп. Сколько вреда они приносят? Даже в случае смертельного исхода всех участников происшествия, в случае, если это произойдет в воздухе, или, не дай бог, аппарат врежется в здание, сколько будет жертв?

Ответить

Alexey Ivanov

Дарья
2

Ужас, кошмар. Надо что-то делать. А если фура с айфонами врежется в детский автобус на трассе? Ой, девочки, что же будет. Это же наши детки.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Alexey
0

Просто надо будет видимо учиться и на летчика тоже. Двойное водительское удостоверение )
Это кстати дорого и сложно 

Ответить

Ольга Черватюк

БАБКА
0

Свидетельство приват-пилота на сверхлегких воздушных суднах - проще, чем кажется. С 17 лет 😁

Ответить

Alexey Ivanov

БАБКА
0

Вы реально думаете, что там не будет систем контроля с автопилотом, который  не даст свернуть с разрешенных путей полета и направить самолет на небоскреб?

Ответить

Pavel Zhirnov

Дарья
1

На улицу теперь вылетать будет еще опаснее. Мало того, что дебилы всякие в неположенном месте дорогу перебегают, так теперь их и на лету сбить можно будет!

Ответить

Алина Евсенкова

3

Вот что бывает когда самолёт скрестили с McLaren P1

Ответить

Лихачев Константин

0

В чем смысл? Какая область применения у такого авто? Чем он лучше отдельной машины + отдельного легкомоторника?

Единственный плюс, который я вижу - не платишь за ангар/место на аэродроме, пока не летаешь.

Ответить

Igor Kachura

Лихачев
6

Отдельная машина не встретит тебя в аэропорту прилета, тк останется в аэропорту вылета.

Ответить

Птиц

Лихачев
1

Можно облететь пробку )

Ответить

Лихачев Константин

Птиц
0

Не думаю, что в городе получится взлетать и приземляться.

Ответить

Сергей Щукин

Лихачев
0

Именно

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Интересно что там с правами. В смысле водительскими.

Ответить

Alexander Ivanov

Dmitry
6
Ответить

Поджог Сараев

1

Интересно, какая у неё длина разбега - это ж можно вообще с трассы взлетать (понятно, что в нарушение правил).
Если небольшая, то нетерпеливые обочечники будут перелетать пробки ^_^

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Нихуясебе... Вот это круто на самом деле 

Ответить

Сергей Щукин

0

Оуееееее
Наконец-то не 3Д рендер 🙏

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Хм... сначала увидел триколор... удивился. Присмотрелся на регистрацию ВС - OM - Чехия. Теперь и на флаге стало всё видно.

Ответить

KINCH

0

В общем, круто, чё. Поскорее бы. Жизнь-то идет. 

Ответить

Федор Задков

0

Пишу для всех область применения. 1. Области. Между городами на трассах делаем взлетные полосы и поездка самара тольятти за 5 минут. 2.Вахтовики и сложные районы. Вертолет дорого, тут делаем площадку около скважины и возим людей через леса и тундры на этом 3. Фото в инсту. Покупаем первые в РФ и делаем фото по 500р и полет по 30к профит

Ответить

Нормальный чувак

0

Смотрите в кино. Форсаж-13.

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Самое забавное это убьет в первую очередь бизнес таксистов. К слову вот ты прилетел в аэропорт, а дорога выезда там же не предусмотрена

Ответить

Андрей Пилпанов

0

Крутая новость, но слабо верится, что такое станет доступным всем хотя бы в ближайшие сто лет. А жаль, ябслетал

Ответить

Гриша Булыжников

0

Даешь вертикальный взлет!

Ответить

Dmitrii Kniazev

0

Да, выглядит это здорово и классно, но не совсем понятно где это применять, как в городе найти "взлетную полосу". Может, при постройке новых городов будут развивать инфраструктуру, но в нынешних реалиях пока не понятно. Даже в штатах, где ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов. На данный момент очередная игрушка для тех, кому по карману. Создатель молодец! Может в будущем модернизируют

Ответить

Pushkareva Ekaterina

0

Кто пишет про взлетные полосы, вы видео вообще смотрели? Она с поля взлетает. Её применение как раз очень понятно: в условных Нидерландах долетел до своего поля с тюльпанами и вернулся обратно домой. 

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