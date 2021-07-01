«АвтоВАЗ» и другие автопроизводители поднимут с июля цены на машины в России Статьи редакции
Основная причина — рост цен на металл.
- «АвтоВАЗ» поднимет цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%, рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев. Информацию подтвердил еще один крупный федеральный дилер марки. Например, Lada станет дороже на 12-30 тысяч рублей.
- В себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доля металла доходит до 35–40%, оценивал эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Цена на стальной автолист на 29 июня выросла на 38% с 1 января 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт».
- Представитель «АвтоВАЗа» связал подорожание с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. Директор по маркетингу автомобильного дилера «Авилон» Андрей Каменский заявил, что ключевые причины роста цен — инфляция, дешевеющий рубль, дефицит новых автомобилей и недостаток комплектующих.
- По словам Зубарева, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb, — от 2,3 до 4% или от 27 тысяч до 73 тысяч рублей для базовой комплектации. На 2-3% подорожают и автомобили Volkswagen. Цены на автомобили Ford вырастут на 37 000 — 69 000 рублей, рассказал гендиректор автосалона Fresh Auto Денис Мигаль.
- BMW рассказала изданию, что цены c 1 июля вырастут в среднем на 1,9%. Автомобили Hino и Hyundai подорожают на 3-5%, заявил гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.
Кому, как не АВТОВАЗу поднимать цены на свои «суперкары»
К слову веста в максималке комфортный автомобиль, комфортнее поло и соляриса. Но вот запчасти сделаны из говна.
Получается за комфорт надо платить говном.
Хрен с ним с тазам, что там с морковью ?
Власть справится ? Солнцеликий дал указания ? Талоны на морковь будут только по QR-коду(привитым) ?
А что с морковью, обычная цена, уже который год так, перед сезоном цены космос. Потом низкие до весны, потом к июлю опять дико растут, потом опять все повторяется.
Я понимаю сезонность и перепады цен на 10-ки % пусть даже на 50-100%, но когда оно в 10-ки раз взлетает, это сколько мать его процентов-то ?
Говно подорожает. Ладно
Говно подорожает. Лада.
Я тут глянул цену на Ладу Весту 21 года... вы куда поднимать собрались? 1.2 млн стоит, алло, какая нахрен Веста
Как же я скучаю по временам когда Lotus стоил 1.2 млн
Всё как обещали:
Президент АвтоВАЗа пообещал выпускать более дорогие Lada
Новая линейка моделей Lada будет представлена в более высоком ценовом сегменте. Руководство АвтоВАЗа решило предоставить потребителям машины более высокого класса, но и платить за них придется больше
А зачем, если это машины нищуков+очень всрато колхозно собранные ведра по цене нормальных машин
Адепты автомобильной ренты продолжают бубнить заученную мантру "новый авто теряет 20%, выехав из салона"
Ща как продам свой 10 летней кусок говна за лям, ухх. Все в выигрыше, не правда ли?
10 лет назад не только машины дешевле были, по факту все так же :с
Как бы за последние пару тройку лет тачки и так подорожали НЕРЕАЛЬНО,куда еще то ??
В себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доля металла доходит до 35–40%
Так а вазы тут причем, они же из консервной банки делаются, причем одной - вытягивают.
хотел купить машину, зашел в салон, отказались продавать без допов на 500К, прикинул нужна ли мне машина, забил хер на эту идею.
Ааааа БляТТТТТТ, вот же оно импортозамещение😁😁😁😁 российский ваз из российского Метелла дорожает на фоне мирового роста цен на металл.
Скоро авто будет роскошь и простые люди будут ездить на трамвайчике, а то блятттт набрали автокрдитов
Комментарий удален
На фоне новости "В России изменились правила ввоза автомобилей с пробегом" На Вести.ру
Эта новость не кажется неожиданной.
Т.к ввоз б.у авто подорожает, маркетологи быстро среагировали.
Другой вопрос, в том, что кто-кто ну уж точно не ВАЗ должен настраивать против себя людей, которые и так скептически к вазу относятся.
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