Транспорт
Евгения Евсеева

«АвтоВАЗ» и другие автопроизводители поднимут с июля цены на машины в России Статьи редакции

Основная причина — рост цен на металл.

  • «АвтоВАЗ» поднимет цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%, рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев. Информацию подтвердил еще один крупный федеральный дилер марки. Например, Lada станет дороже на 12-30 тысяч рублей.
  • В себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доля металла доходит до 35–40%, оценивал эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Цена на стальной автолист на 29 июня выросла на 38% с 1 января 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт».
  • Представитель «АвтоВАЗа» связал подорожание с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. Директор по маркетингу автомобильного дилера «Авилон» Андрей Каменский заявил, что ключевые причины роста цен — инфляция, дешевеющий рубль, дефицит новых автомобилей и недостаток комплектующих.
  • По словам Зубарева, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb, — от 2,3 до 4% или от 27 тысяч до 73 тысяч рублей для базовой комплектации. На 2-3% подорожают и автомобили Volkswagen. Цены на автомобили Ford вырастут на 37 000 — 69 000 рублей, рассказал гендиректор автосалона Fresh Auto Денис Мигаль.
  • BMW рассказала изданию, что цены c 1 июля вырастут в среднем на 1,9%. Автомобили Hino и Hyundai подорожают на 3-5%, заявил гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

#новость

1767 просмотров
39 39 комментариев
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 265099, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Jul 2021 12:27:47 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Armen Oveyan

28

Кому, как не АВТОВАЗу поднимать цены на свои «суперкары»

Ответить

Руслан Абрамов

Armen
9

К слову веста в максималке комфортный автомобиль, комфортнее поло и соляриса. Но вот запчасти сделаны из говна. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Руслан
0

Получается за комфорт надо платить говном.

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtra…
5

Или платить за говно.

Ответить

Den Tockiy

MEGAtra…
1

Платить говном, что?

Ответить

Gidevan

MEGAtra…
0

Получается за комфорт надо платить говном.

Нет, получается надо платить деньги за комфортное нахождение внутри говна. 

Ответить

Eliot Ness

Руслан
1

запчасти из говна но стоят дешевле еды 

Ответить

Stepan Popov

Armen
0

Суперведра

Ответить

Антон Морозов

Armen
0

В пятый или даже шестой раз за этот год

Ответить

Михаил Ефименко

Armen
0

Опять эта необоснованная ненависть к французскому автопрому...

Ответить

Сервис opencart-course

23

Хрен с ним с тазам, что там с морковью ? 
Власть справится ? Солнцеликий дал указания ? Талоны на морковь будут только по QR-коду(привитым) ?

Ответить

Антон Морозов

Сервис
1

А что с морковью, обычная цена, уже который год так, перед сезоном цены космос. Потом низкие до весны, потом к июлю опять дико растут, потом опять все повторяется. 

Ответить

Сервис opencart-course

Антон
0

Я понимаю сезонность и перепады цен на 10-ки % пусть даже на 50-100%, но когда оно в 10-ки раз взлетает, это сколько мать его процентов-то ? 

Ответить

Юрий Карпов

Сервис
0

Старик заверил, что 4, а инфляция 5. Ему надо верить, ага.

Ответить

Для закладок

10

Говно подорожает. Ладно

Ответить

Dmitri Atname

Для
1

Говно подорожает. Лада.

Ответить

Василий С.

Dmitri
0

Лада-навоз подорожает.

Ответить

Даниил Лещёв

4

Я тут глянул цену на Ладу Весту 21 года... вы куда поднимать собрались? 1.2 млн стоит, алло, какая нахрен Веста

Ответить

Вася Пражкин

Даниил
15

Вы еще цены на нормальные авто посмотрите, вообще удивитесь.

Ответить

Михаил Похеров

Даниил
0

Как же я скучаю по временам когда Lotus стоил 1.2 млн 

Ответить

Мистер Твистер

Михаил
0

Как?

Ответить

Грядущий дебаркадер

9

Всё как обещали:
 Президент АвтоВАЗа пообещал выпускать более дорогие Lada

Новая линейка моделей Lada будет представлена в более высоком ценовом сегменте. Руководство АвтоВАЗа решило предоставить потребителям машины более высокого класса, но и платить за них придется больше

Президент АвтоВАЗа пообещал выпускать более…
Новая линейка моделей Lada будет представлена в более высоком ценовом сегменте. Руководство…
www.rbc.ru
Ответить

Для закладок

Грядущий
0

А зачем, если это машины нищуков+очень всрато колхозно собранные ведра по цене нормальных машин

Ответить

Алмаз Хамидуллин

3

Адепты автомобильной ренты продолжают бубнить заученную мантру "новый авто теряет 20%, выехав из салона"

Ответить

Руслан Абрамов

4

Ща как продам свой 10 летней кусок говна за лям, ухх. Все в выигрыше, не правда ли? 

Ответить

Шамиль Махмутов

Руслан
0

10 лет назад не только машины дешевле были, по факту все так же :с

Ответить

Артем Саргин

4

Как бы за последние пару тройку лет тачки и так подорожали НЕРЕАЛЬНО,куда еще то ??

Ответить

Для закладок

Артем
0

На сигареты цены тоже повышают не просто так.

Ответить

Dmitry No Name

4

Походу машину никогда не куплю с такими ценами 🗿

Ответить

Митя Мурасов

2

цены на машины

автоваз а ты то куда лезешь ты что машины научился делать

Ответить

Вася Пражкин

1

 В себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доля металла доходит до 35–40%

Так а вазы тут причем, они же из консервной банки делаются, причем одной - вытягивают.

Ответить

Иван Иванов

1

Жаль не успел купить по старой цене (нет)

Ответить

Eliot Ness

1

хотел купить машину, зашел в салон, отказались продавать без допов на 500К, прикинул нужна ли мне машина, забил хер на эту идею.

Ответить

Алексей Штейн

Eliot
0

менеджерам приходится голодать (((

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

Аминь

Ответить

Nick Name

0

Ааааа БляТТТТТТ, вот же оно импортозамещение😁😁😁😁 российский ваз из российского Метелла дорожает на фоне мирового роста цен на металл.

Ответить

Nick Name

0

Скоро авто будет роскошь и простые люди будут ездить на трамвайчике, а то блятттт набрали автокрдитов

Ответить

Для закладок

Nick
0

Электромопед неплохо справляется с ролью машины. Но тоже подорожал.

Ответить

Комментарий удален

AlexSandro

0

На фоне новости "В России изменились правила ввоза автомобилей с пробегом" На Вести.ру
Эта новость не кажется неожиданной.
Т.к ввоз б.у авто подорожает, маркетологи быстро среагировали.
Другой вопрос, в том, что кто-кто ну уж точно не ВАЗ должен настраивать против себя людей, которые и так скептически к вазу относятся.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций» упрощает тарифную линейку для брокерского обслуживания до двух тарифов

Все самые выгодные условия предыдущей тарифной линейки «БКС Мир инвестиций» для самостоятельной торговли теперь собраны в двух тарифах: для начинающих инвесторов – «Инвестор» и для активных трейдеров – «Трейдер».

0 Обсудить
0
Modum Lab
Сотрудники «Газпром нефти» тренируют soft skills в VR

Soft skills необходимы не только для эффективной работы руководителя и его команды, но и влияют на экономику компании. Одним из важных управленческих навыков является проведение совещаний. Отсутствие регулярной практики в этой области может повлиять на работу большинства сотрудников. Постоянное обучение и отработка навыков — наоборот, позволит…

0 Обсудить
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Таня Боброва
«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

«Яндекс»
51 51 комментарий
30
Стартапы Якутии
6 стартапов самого северного акселератора “Б8” получили предложение о финансировании
Демо-день пятого потока, фан-зона. Бизон - символ акселератора "Б8".
1 1 комментарий
2
Еда
Leonid Komissarov
YallaMart: как мы запустили экспресс-доставку продуктов в Дубае за 47 дней

Привет! Я Леонид Комиссаров, сооснователь Yallamart — первого сервиса экспресс-доставки продуктов в Дубае. Рассказываю, как мы смогли запуститься за 1,5 месяца в городе, где на запуск бизнеса обычно уходит почти год, и об особенностях управления проектом в ОАЭ.

2 2 комментария
12
Истории
Юлия Игнатьева
Для лояльных бонусы, несогласным — революция: как банановая компания United Fruit строила бизнес в Центральной Америке Статьи редакции

Она свергала правительства, сотрудничала с ЦРУ, влияла на введение новых законов в США — чтобы продавать бананы на миллиарды долларов.

Сотрудник United Fruit осматривает урожай  NPR
1 1 комментарий
6
Calltouch
Проанализируем все: как собрать 4,7 миллиона пациентов в один отчет

В СберЗдоровье рассказали, как построили сквозную аналитику по более чем 4 000 частным клиникам и автоматизировали рекламу по 100 специальностям врачей в сервисе онлайн-записи к врачу.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Ульяна Жеринова
Как создать сервис по подписке на базе мессенджера Телеграм

Мы - агентство мессенджер-маркетинга Townsend, и преимущественно занимаемся автоматизацией процессов продаж через мессенджеры и интеграцию различных систем, но, помимо этого, создаем технические, сервисные чат-боты. Об одном из таких проектов рассказываем здесь.

3 3 комментария
7
Дизайн
iD EAST
Регби, вязание, японский — или какие навыки нужны, чтобы быть еще более классным и осознанным дизайнером чего угодно

Широкий кругозор и эмпатия — главные векторы развития продуктового дизайнера, если он хочет научиться создавать продукт для людей, а не только для бизнеса, — считает наш креативный директор Илья Муравьев. И представляет личный топ «нетрадиционных» навыков и хобби, помогающих повысить уровень своей работы. И это точно не то, о чем вы могли подумать.

11 11 комментариев
8
IVI
IVI начинает сотрудничество с кинокомпанией Hype Film

Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с основателями и продюсерами кинокомпании Hype Film Ильей Стюартом, Мурадом Османном и Павлом Бурей. Студия известна производством таких фильмов, как комедия «Родные», драма «Уроки Фарси», а также фильмов режиссера Кирилла Серебренникова: «Ученик», «Лето» и его новой картины «Петровы в гриппе»,…

0 Обсудить
Больше статей
null