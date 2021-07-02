Акции компании, которая два дня назад вышла на биржу, упали почти на 8% — до $15,12 за штуку.

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Управление по вопросам киберпространства Китая объявило о «пересмотре кибербезопасности» сервиса — на это время Didi запрещено регистрировать новых пользователей, чтобы «избежать рисков».

В релизе не уточняется, как долго продлится проверка и кого она коснётся — водителей или пассажиров. Также в заявлении не указано, коснётся ли блокировка и других стран, где работает Didi — но регулятор проверяет только китайскую компанию.

Как пишет WSJ, Didi заявила, что во время проверки будет плотно сотрудничать с госорганами. В июне источники CNBC сообщали, что китайский регулятор также начал антимонопольное расследование против Didi — чтобы проверить, не вытеснял ли сервис более мелких конкурентов.

30 июня Didi провёл IPO и привлёк больше $4 млрд. После новости о проверке акции компании упали почти на 8% и стоят на 17:16 мск $15,12 за штуку.