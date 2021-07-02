Регулятор Китая запретил Didi добавлять пользователей в стране на время «пересмотра кибербезопасности» сервиса Статьи редакции
Акции компании, которая два дня назад вышла на биржу, упали почти на 8% — до $15,12 за штуку.
Управление по вопросам киберпространства Китая объявило о «пересмотре кибербезопасности» сервиса — на это время Didi запрещено регистрировать новых пользователей, чтобы «избежать рисков».
В релизе не уточняется, как долго продлится проверка и кого она коснётся — водителей или пассажиров. Также в заявлении не указано, коснётся ли блокировка и других стран, где работает Didi — но регулятор проверяет только китайскую компанию.
Как пишет WSJ, Didi заявила, что во время проверки будет плотно сотрудничать с госорганами. В июне источники CNBC сообщали, что китайский регулятор также начал антимонопольное расследование против Didi — чтобы проверить, не вытеснял ли сервис более мелких конкурентов.
30 июня Didi провёл IPO и привлёк больше $4 млрд. После новости о проверке акции компании упали почти на 8% и стоят на 17:16 мск $15,12 за штуку.
Основанная в 2012 году Didi развивает такси, каршеринг, аренду велосипедов и другие. В России сервис работает с августа 2020 года.
Не было бы никаких последствий для него. Его бы критиковали, в том числе и представители власти, вот и все. Пример алибабы и фейсбука отлично показывает разницу систем, в Китае начали давить все, что связано с алибабой, закрыли университет, основанный Ма, отменили ipo alipay, т.е это банально месть обидевшегося на критику человека, наделенного властью. Как там дела у фейсбука? Недавно суд отклонил несколько антипомонопольных исков против фейсбука. А алибаба даже не пытается бороться, не оспаривает штрафы в суде и всеми силами пытается продемонстрировать лояльность, прекрасно понимая, что никакой суд их не защитит, потому что в тоталитарных системах закон - фикция, он вроде и работает, но в любой момент его могут поставить на паузу и нагнуть кого угодно
На самом деле там недавно сместились настроения в пользу массового кошмаринга IT-бизнеса. До этого всем было довольно весело и беззаботно, всякие алибаба и вичат росли как на дрожжах поэтому.
Ну, не считая того факта, что если ты китайская компания, спецслужбы в твою серверную заходят как к себе домой.
слабенькая активность в комментариях. основные редакционные силы задумались : блин, как же приплести к этой новости рашку....
Партия хорошо так затроллила, сначала отпустила на ipo, а потом обрушила тебе стоимость акций
Мне нравится, что ответ на вопрос "Да кто такой этот ваш Didi нахрен" находится аккурат в самом последнем предложении статьи.
Интересный способ удержать внимание.
Как вообще в Китае Тик-ток появился с такими регуляторами мне просто очень интересно. Наверное, на каждого диктатора и даже огромный аппарат власти найдется очень предприимчивая команда людей
Ну шанс что в стране с населением в 1+ млрд. человек появятся люди достаточно хитрые, умные что они создали подобные продукты гораздо выше чем подобное может случится в стране с населением в 50-100 млн. Даже учитывая что Китай авторитарно-диктаторская страна количество населения нивелирует негативные факторы, вообще до этого момента к бизнесу в Китае относились очень лояльно, ведь это основа страны, без неё Китай не был бы каким он сейчас есть.
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