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Транспорт
Евгения Евсеева

Регулятор Китая запретил Didi добавлять пользователей в стране на время «пересмотра кибербезопасности» сервиса Статьи редакции

Акции компании, которая два дня назад вышла на биржу, упали почти на 8% — до $15,12 за штуку.

14 14 комментариев
1233 просмотров

Управление по вопросам киберпространства Китая объявило о «пересмотре кибербезопасности» сервиса — на это время Didi запрещено регистрировать новых пользователей, чтобы «избежать рисков».

В релизе не уточняется, как долго продлится проверка и кого она коснётся — водителей или пассажиров. Также в заявлении не указано, коснётся ли блокировка и других стран, где работает Didi — но регулятор проверяет только китайскую компанию.

Как пишет WSJ, Didi заявила, что во время проверки будет плотно сотрудничать с госорганами. В июне источники CNBC сообщали, что китайский регулятор также начал антимонопольное расследование против Didi — чтобы проверить, не вытеснял ли сервис более мелких конкурентов.

30 июня Didi провёл IPO и привлёк больше $4 млрд. После новости о проверке акции компании упали почти на 8% и стоят на 17:16 мск $15,12 за штуку.

Основанная в 2012 году Didi развивает такси, каршеринг, аренду велосипедов и другие. В России сервис работает с августа 2020 года.

#didi #новость

14 14 комментариев
6
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Звездный рак

6

на это время Didi запрещено регистрировать новых пользователей, чтобы «избежать рисков».

В Китае бизнес кошмарят даже сильнее чем у нас, все подминают максимально под себя, а у нас только перенимают практику, но охуевание конечно максимального уровня.

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Oleg Oleg

Звездный
4

То есть когда представителя Фейсбука вызывают в конгресс США и расспрашивают о монопольном положении на рынке это защита конкуренции. А когда то же самое делают в Китае это кошмарят бизнес?

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Марат

Oleg
2

Вы про didi или alibaba? с didi вроде речь не про монополию, а alibaba давили по политическим причинам из-за длинного языка руководителя, так что да, другое

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Oleg Oleg

Марат
0

Вы считаете что если бы Цукерберг начал бы агитировать за коммунизм или социализм его бы просто слегка пожурили?

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Марат

Oleg
2

Не было бы никаких последствий для него. Его бы критиковали, в том числе и представители власти, вот и все. Пример алибабы и фейсбука отлично показывает разницу систем, в Китае начали давить все, что связано с алибабой, закрыли университет, основанный Ма, отменили ipo alipay, т.е это банально месть обидевшегося на критику человека, наделенного властью. Как там дела у фейсбука? Недавно суд отклонил несколько антипомонопольных исков против фейсбука. А алибаба даже не пытается бороться, не оспаривает штрафы в суде и всеми силами пытается продемонстрировать лояльность, прекрасно понимая, что никакой суд их не защитит, потому что в тоталитарных системах закон - фикция, он вроде и работает, но в любой момент его могут поставить на паузу и нагнуть кого угодно

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Павел Сусликов

Звездный
3

На самом деле там недавно сместились настроения в пользу массового кошмаринга IT-бизнеса. До этого всем было довольно весело и беззаботно, всякие алибаба и вичат росли как на дрожжах поэтому.
Ну, не считая того факта, что если ты китайская компания, спецслужбы в твою серверную заходят как к себе домой.

Ответить

Oleg Oleg

Павел
0

Откуда у вас такая информация?

Ответить

Dmitry Ryzhov

1

слабенькая активность в комментариях. основные редакционные силы задумались : блин, как же приплести к этой новости рашку....

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Партия хорошо так затроллила, сначала отпустила на ipo, а потом обрушила тебе стоимость акций

Ответить

Илья М

Raimond
1

потому шо партия из акций уже вышла после IPO?

Ответить

Павел Сусликов

0

Мне нравится, что ответ на вопрос "Да кто такой этот ваш Didi нахрен" находится аккурат в самом последнем предложении статьи.
Интересный способ удержать внимание.

Ответить

Ann Partovi

0

Как вообще в Китае Тик-ток появился с такими регуляторами мне просто очень интересно. Наверное, на каждого диктатора и даже огромный аппарат власти найдется очень предприимчивая команда людей

Ответить

Yuri

Ann
0

Предприимчивые люди в популяции скорее всего распределены равномерно. Будут у них условия, чтобы реализовать себя или закатают в асфальт, это уже зависит от общества, культуры и государства.

Ответить

Radna

Ann
0

Ну шанс что в стране с населением в 1+ млрд. человек появятся люди достаточно хитрые, умные что они создали подобные продукты гораздо выше чем подобное может случится в стране с населением в 50-100 млн. Даже учитывая что Китай авторитарно-диктаторская страна количество населения нивелирует негативные факторы, вообще до этого момента к бизнесу в Китае относились очень лояльно, ведь это основа страны, без неё Китай не был бы каким он сейчас есть.

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