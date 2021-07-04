Регулятор в Китае потребовал удалить Didi из местных магазинов приложений Статьи редакции
Для компании очень важен родной рынок — на него приходится 98,4% выручки.
- Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) потребовало удалить сервис Didi из магазинов приложений в стране. Причиной регулятор назвал проблемы, связанные со сбором персональных данных пользователей.
- Компания должна обеспечить безопасность личной информации своих пользователей таким образом, чтобы использование данных соответствовало государственным стандартам, заявили в CAC.
- Didi удалит свои приложения из магазинов, передаёт Bloomberg заявление компании. С 3 июля сервис приостановил регистрацию новых пользователей до тех пор, пока не выполнит требования регулятора.
- Текущих пользователей ограничения не затронут — приложение по-прежнему работает у тех, кто его скачал. На Китай приходится 98,4% выручки Didi, компания сильно зависит от родного рынка, отмечает Axios. За 2020 год выручка составила $21,6 млрд.
- CAC начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей.
- Didi собирает большие объёмы данных о передвижениях водителей и пассажиров, компания использует их в том числе для разработки технологий автономного вождения и для анализа дорожного движения, указывает Reuters.
- Регулятор начал расследование после IPO компании. 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд, а её капитализация достигла $73 млрд. После новостей о расследовании акции Didi падали ниже отметки $15. На закрытии торгов 2 июля бумаги торговались по цене $15,53 за штуку.
А нашим регуляторам пофиг что там собирает нидерландская компания яндекс.
Яндексом в наше время пользоваться странно , ужасные сервисы и монополия во всем
Надо голосовать рублём за молодые компании, которые способны оказать конкуренцию и продвинуть новые идеи. А то то же такси - убили всю систему. Конкуренты не способны оказать такую скорость подачи , но зачастую лучше с ними , чем с узбеками без прав
Совсем согласен. Чем больше яндексом сейчас пользуются пользователи, тем больше они будут платить когда яндекс выживет мелкие компании. Судя по статьям на vc про ценообразование яндекса.такси сейчас - яндекс начинает собирать свою прибыль.
Чем отличаются узбеки без прав у конкурентов и у я.такси?
Например таксовичкоф берет славян. У них свой парк , механики , медики и логисты. Они по тк как водители оформлены
А в чем ужас сервисов? Отличные сервисы же. Карты точные, еду приносят мгновенно, такси дешевое и всегда в наличии, разве что поисковик стремный, но в остальном то все на уровне.
Только я хотел в didi вложиться, как тут эта новость. Страшно вкладывать в китайские компании прям
Я считаю, что как раз эта новость занизит котировку акции и если Вы считаете, что компания хорошая, то Вам эта заниженная цена будет только в плюс. Такие проблемы с регуляторами у многих компаний во всем мире, в данном случае это даже проблемой не назвать, её решат очень быстро.
Уж более рискованным, чем вкладываться в акции российских компаний сложно. ))
Подождите когда они упадут и тогда покупайте, китайцы дадут хорошую точку входа. Или же придется усреднятся или сидеть в просадке.
Где гарантия, что снова не просядет, с алибабой как для примера, у нее например, еще есть шанс, что может упасть
Си Цзиньпи́н c 2012г у руля. Точнее у всех рулей - действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК)
В 2018г китайский парламент согласился убрать из конституции ограничение на число председательских сроков.
Теперь надо конкурентов (в том числе с деньгами) зачистить.
Ничего нового.
Мы тут уже это всё видели.
Китай идет в сторону Огосударствления экономики. Интересно долго ли (после такого поворота) продержится китайское экономическое чудо.
в Китае есть возрастной ценз 68 лет на руководящие должности в КПК, Си Цзиньпинь последний год дорабатывает
Яркий пример того, что свободы слова и информации нет нигде. В США Facebook, Google чуть ли не сервера свои в АНБ размещают, в Китае прямо указывают, что делать, в России то же самое... Это прямо свидетельствует о том, что в нынешних реалиях важна не кредитная история, а история цифрового следа.
Каким образом в данном случае ущемляется свобода слова и информации?
Так поэтому Диди и прижали, что они информацию о передвижении китайских граждан на сервера за пределами Китая отправляют, доступ к которым АНБ может получить. Это уже вопрос национальной безопасности Китая.
я так понимаю, DiDi не заходит в Москву потому что ее туда не пускает Яндекс
Didi откатывает свои процессы на более дешёвых городах. Как всё будет хорошо по их мнению, начнут работать в Москве.
Странно, зачем Китай так кошмарит свои же айти компании, причём в случае с диди вообще предъявили претензии вдруг именно после ipo
Олимпийский Кирилл
Вряд ли кошмарить есть причина. Скорей получить гласный или негласный полный доступ к их базе данных. Привет, Яндекс.
Еще одна китайская компания падает меньше, чем через несколько месяцев после IPO. JD health хотя бы вернулся к цене IPO. А ведь это одни из самых известных и популярных mainland компаний за рубежом среди инвесторов. Причина проста - кому нафиг нужен китайский клон убера по цене 74 млрд против 96 млрд пузыристого оригинала. Didi не мытьем, так катанием в 10-15 странах, Uber по всему миру. Плюс всё более популярный Indriver, cabify и разные местные компании. В США еще и lyft, в европе бла бла бла кар. А с учетом того что Uber это еще и системы автономного вождения, доставка и прочие ответвления бизнеса и проекты, то Didi еще раз в 10 может упасть и все равно дорого. А самая соль в том, что инвестором Didi являются SoftBank и ... Uber. Как инвестирует Softbank все видели на примере WeWork. Как с финансами у Убер тоже наверное многие наслышаны. у этих двух инвесторов более 30% акций.... Давно не встречал такой явной попытки найти лохов и наварить прибыли переоцененной в разы компании.
Хм, продаём за дорого акции на IPO, роняем их стоимость с друзьями из правительства, выкупаем, "решаем" проблемки, продаём ещё раз за дорого.
Схема или не схема? Или, выйдет менее выгодно, чем просто раздуть цены на обычном IPOшным хайпе?
Если не выгодно для владельцев, может выгодно для правительства? Уронить акции и следом закупить их, чтобы сохранить контроль?
ghoi na
28.05.2021 г. я, уставшая с работы, решила пополнить кредитку банка «Тинькофф». Подошла к банкомату в торговом центре, вошла в свой аккаунт, обратила внимание, что наличных денег недостаточно в кошельке до полной суммы погашения задолженности и вышла до главной страницы.
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