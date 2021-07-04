Транспорт
Альберт Хабибрахимов

Регулятор в Китае потребовал удалить Didi из местных магазинов приложений Статьи редакции

Для компании очень важен родной рынок — на него приходится 98,4% выручки.

  • Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) потребовало удалить сервис Didi из магазинов приложений в стране. Причиной регулятор назвал проблемы, связанные со сбором персональных данных пользователей.
  • Компания должна обеспечить безопасность личной информации своих пользователей таким образом, чтобы использование данных соответствовало государственным стандартам, заявили в CAC.
  • Didi удалит свои приложения из магазинов, передаёт Bloomberg заявление компании. С 3 июля сервис приостановил регистрацию новых пользователей до тех пор, пока не выполнит требования регулятора.
  • Текущих пользователей ограничения не затронут — приложение по-прежнему работает у тех, кто его скачал. На Китай приходится 98,4% выручки Didi, компания сильно зависит от родного рынка, отмечает Axios. За 2020 год выручка составила $21,6 млрд.
  • CAC начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей.
  • Didi собирает большие объёмы данных о передвижениях водителей и пассажиров, компания использует их в том числе для разработки технологий автономного вождения и для анализа дорожного движения, указывает Reuters.
  • Регулятор начал расследование после IPO компании. 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд, а её капитализация достигла $73 млрд. После новостей о расследовании акции Didi падали ниже отметки $15. На закрытии торгов 2 июля бумаги торговались по цене $15,53 за штуку.

#новость #didi #китай #такси

1721 просмотров
29 29 комментариев
3
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29 комментариев
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Канищев Максим

15

А нашим регуляторам пофиг что там собирает нидерландская компания яндекс.

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Алексей Штейн

Канищев
6

Яндексом в наше время пользоваться странно , ужасные сервисы и монополия во всем 
Надо голосовать рублём за молодые компании, которые способны оказать конкуренцию и продвинуть новые идеи. А то то же такси - убили всю систему. Конкуренты не способны оказать такую скорость подачи , но зачастую лучше с ними , чем с узбеками без прав 

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Канищев Максим

Алексей
3

Совсем согласен. Чем больше яндексом сейчас пользуются пользователи, тем больше они будут платить когда яндекс выживет мелкие компании. Судя по статьям на vc про ценообразование яндекса.такси сейчас - яндекс начинает собирать свою прибыль.

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Anton Ivanov

Алексей
1

Чем отличаются узбеки без прав у конкурентов и у я.такси?

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Алексей Штейн

Anton
2

Например таксовичкоф берет славян. У них свой парк , механики , медики и логисты. Они по тк как водители оформлены 

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Brittany Moore

Алексей
0

Спасибо за наводку!)

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Al Pr

Anton
2

"теплой ламповой атмосферой"  (с)
🤣

Ответить

Pavel Pavel

Алексей
0

А в чем ужас сервисов? Отличные сервисы же. Карты точные, еду приносят мгновенно, такси дешевое и всегда в наличии, разве что поисковик стремный, но в остальном то все на уровне.

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Mike Prokopenko

1

Только я хотел в didi вложиться, как тут эта новость. Страшно вкладывать в китайские компании прям

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Ivan Boldyrev

Mike
7

Страшнее только в российские. 

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Михаил Суворов

Mike
7

Я считаю, что как раз эта новость занизит котировку акции и если Вы считаете, что компания хорошая, то Вам эта заниженная цена будет только в плюс. Такие проблемы с регуляторами у многих компаний во всем мире, в данном случае это даже проблемой не назвать, её  решат очень быстро.
Уж более рискованным, чем вкладываться в акции российских компаний сложно. ))

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Канищев Максим

Mike
0

Подождите когда они упадут и тогда покупайте, китайцы дадут хорошую точку входа. Или же придется усреднятся или сидеть в просадке.

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Oleg Oleg

Mike
0

Похоже вы не понимаете когда правильный момент вкладываться.
ниже вам уже написали что именно когда цены на акции падают тогда стоит их прикупить. Естественно, если вы уверены в оценке перспектив данные фирмы

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Mike Prokopenko

Oleg
0

Где гарантия, что снова не просядет, с алибабой как для примера, у нее например, еще есть шанс, что может упасть

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Aleksandr Azh

1

Си Цзиньпи́н c 2012г у руля. Точнее у всех рулей - действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК)
В 2018г китайский парламент согласился убрать из конституции ограничение на число председательских сроков.
Теперь надо конкурентов (в том числе с деньгами) зачистить.
Ничего нового.
Мы тут уже это всё видели.
Китай идет в сторону Огосударствления экономики. Интересно долго ли (после такого поворота) продержится китайское экономическое чудо.

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Светлана Коннова

Aleksandr
1

в Китае есть возрастной ценз 68 лет на руководящие должности в КПК, Си Цзиньпинь последний год дорабатывает

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Nikolay Keskinov

1

Яркий пример того, что свободы слова и информации нет нигде. В США Facebook, Google чуть ли не сервера свои в АНБ размещают, в Китае прямо указывают, что делать, в России то же самое... Это прямо свидетельствует о том, что в нынешних реалиях важна не кредитная история, а история цифрового следа. 

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Sergey Burmistrov

Nikolay
0

Каким образом в данном случае ущемляется свобода слова и информации? 

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Антон Пархачев

Nikolay
0

Так поэтому Диди и прижали, что они информацию о передвижении китайских граждан на сервера за пределами Китая отправляют, доступ к которым АНБ может получить. Это уже вопрос национальной безопасности Китая.

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Sergey Stepanchenko

0

я так понимаю, DiDi не заходит в Москву потому что ее туда не пускает Яндекс

Ответить

Канищев Максим

Sergey
1

Didi откатывает свои процессы на более дешёвых городах. Как всё будет хорошо по их мнению, начнут работать в Москве.

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Sergey Burmistrov

Sergey
0

Как яндекс может их не пускать?) 

Ответить

Прошлый утюг

0

Похоже не надо было на IPO выходить 🤔

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Sergey Burmistrov

0

Странно, зачем Китай так кошмарит свои же айти компании, причём в случае с диди вообще предъявили претензии вдруг именно после ipo

Ответить

Олимпийский Кирилл

Sergey
0

Вряд ли кошмарить есть причина. Скорей получить гласный или негласный полный доступ к их базе данных. Привет, Яндекс.

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Raimond Vladimirov

0

А ну признайтесь кто на ipo закупился?

Ответить

Взаимный нос

0

Еще одна китайская компания падает меньше, чем через несколько месяцев после IPO. JD health хотя бы вернулся к цене IPO.  А ведь это одни из самых известных и популярных mainland компаний за рубежом среди инвесторов. Причина проста - кому нафиг нужен китайский клон убера по цене 74 млрд против 96 млрд пузыристого оригинала. Didi не мытьем, так катанием в 10-15 странах, Uber по всему миру. Плюс всё более популярный Indriver, cabify и разные местные компании.  В США еще и lyft, в европе бла бла бла кар. А с учетом того что Uber это еще и системы автономного вождения, доставка и прочие ответвления бизнеса и проекты, то Didi еще раз в 10 может упасть и все равно дорого. А самая соль в том, что инвестором Didi являются SoftBank и ... Uber. Как инвестирует Softbank все видели на примере WeWork. Как с финансами у Убер тоже наверное многие наслышаны.  у этих двух инвесторов более 30% акций....  Давно не встречал такой явной попытки найти лохов и наварить прибыли переоцененной в разы компании.

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Павел Сусликов

0

Хм, продаём за дорого акции на IPO, роняем их стоимость с друзьями из правительства, выкупаем, "решаем" проблемки, продаём ещё раз за дорого.
Схема или не схема? Или, выйдет менее выгодно, чем просто раздуть цены на обычном IPOшным хайпе?

Если не выгодно для владельцев, может выгодно для правительства? Уронить акции и следом закупить их, чтобы сохранить контроль?

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enjo bbw

0

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