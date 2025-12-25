«Яндекс Go» начал показывать, сколько людей поблизости хотят уехать и сколько машин могут принять заказ

Счётчики обновляют каждую минуту на основе данных, полученных в радиусе 2-3 км от выбранной точки подачи.Источник: «Яндекс»Увидеть данные о свободных автомобилях и заказах можно в разделе с детализацией цены в левом верхнем углу. Её добавили в декабре 2024 года.Там же «Яндекс Go» укажет, если рост стоимости поездки вызван, например, испортившейся погодой или пробками.В сервисе рассчитывают, что обновление поможет пользователям быстрее сориентироваться: поменять маршрут, подождать или же поехать на другом транспорте. Оно появится у всех пользователей в течение 25 декабря 2025 года.#новости #яндекстакси