Daimler, Volvo и Traton вложат $593 млн в строительство сети зарядных станций для электрогрузовиков в Европе Статьи редакции
Обычно производители конкурируют друг с другом, но решили объединиться для создания инфраструктуры.
- Ведущие производители грузовиков в Европе Daimler Trucks, Volvo и Traton создадут совместное предприятие (СП) для строительства в Европе сети зарядных станций для электрогрузовиков и автобусов с электрическим двигателем.
- СП начнёт работать в 2022 году, его офис будет находиться в Амстердаме. Всего компании инвестируют в проект €500 млн ($593 млн) и будут владеть равными долями.
- До 2027 года компании планируют построить не меньше 1700 зарядных станций вдоль автомобильных трасс, а также рядом с логистическими и транспортными центрами.
- В будущем количество станций может вырасти за счёт привлечения новых партнёров и государственного финансирования.
- Компании собираются и дальше конкурировать в производстве электромобилей, но решили объединиться для создания инфраструктуры, которая необходима для дальнейшего развития электротранспорта.
- Европейская ассоциация автомобильной промышленности ACEA призывала производителей к созданию в Европе не менее 50 тысяч зарядных станций к 2030 году, пишет Reuters.
Когда все текущие ключевые проекты (не именно этот, а вообще все аналогичное) будут реализованы (лет 5-10), россияне откроют глаза и просто охренеют от уровня общего отставания от западных цивилизаций (примерно как сравнить СССР и США в 80х). И это - вообще не повод для злорадства, а крайне печальный прогноз.
Уже отставание. Просто Россияне пытаются прокормить свои семьи и самих себя. Нам не до сравнительного анализа развитости!!!
Ладно, теперь надо запретить называть электричество, вырабатываемое в Европе, электричеством. Это будет "игристок". Так наш народ поймет, что все эти зелёные технологии это сущее ничто. Только русский бензин, русская нефть способны дать России величие. Великая страна должна сжигать ещё больше бензина за 55 рублей/литр, иначе никак. Батареи для электрокаров - происки запада. Они ж потом в России их будут утилизировать. Никто в Европе никогда не додумается до полного цикла переработки. Потому мы не будем вкладыаться в эти технологии, мы ж знаем, что возвращать ступени ракет невозможно! Илон Маск вон и НАСА на батуте на Марс летают и к МКС! Ахаахахахахахах, нууууу туууупыыыыыыыеееее.
Русские комментаторы самые умные и найдут в Гугле самые передовые идеи будущего, где уже написано: русский бензин дал пососать европейской зелёной энергии. Вот так там и пишут в поисковике Спутник.
Конкуренция по европейский.
Создать совместную экосистему и в ней же конкурировать.
Уважение.
pabnar pagol
Комментарий удален
Комментарий удален
Как только ЕС анонсировал субсидии до 100% от капитальных затрат на «зелёные» проекты, все стали строить зарядки для всего чего угодно. Главное угодить политикам из ЕК и ЕП. Они ведь борются за правое дело.
Абсурд сука!
kopa
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