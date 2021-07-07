Стоит 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду.

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Электросамокаты можно будет забронировать в «Яндекс.Go» по кнопке «Город» на главном экране после обновления приложения, рассказали vc.ru в компании. Сервис запустится в течение дня 7 июля.

На старте они доступны в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля появятся внутри третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами. О планах по выходу в другие города в «Яндексе» пока не говорят.

Карта с зонами аренды электросамокатов «Яндекс»

Стоимость — 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду. Подписчикам «Яндекс.Плюса» сервис обещает вернуть за первую поездку 100% кэшбека баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля. После кэшбек сохранится, но детали компания расскажет позже.

Аренда электросамоката в приложении «Яндекс Go» «Яндекс»

Также «Яндекс Go» застрахует жизнь, здоровье и гражданскую ответственность пользователей во время поездки. Возрастное ограничение — 18 лет: пользователи принимают оферту и пользовательское соглашение.

Сервис использует самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Максимальная скорость ограничена 20 км в час и 15 или 10 км в час в «медленных зонах». Такие зоны выделены на основе технологий «Яндекса» и столичного Дептранса.

У «Яндекс Go» своя команда техников, которые следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию. Сколько самокатов будет доступно на старте, в компании не говорят. Источник vc.ru на рынке слышал об около 4000 устройств, источники «Коммерсанта» — о планах всего расставить 4-8 тысяч самокатов по Москве.

Электросамокат «Яндекс Go» «Яндекс»