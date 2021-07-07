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Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве Статьи редакции

Стоит 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду.

73 73 комментария
3931 просмотров

Электросамокаты можно будет забронировать в «Яндекс.Go» по кнопке «Город» на главном экране после обновления приложения, рассказали vc.ru в компании. Сервис запустится в течение дня 7 июля.

На старте они доступны в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля появятся внутри третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами. О планах по выходу в другие города в «Яндексе» пока не говорят.

Карта с зонами аренды электросамокатов «Яндекс»

Стоимость — 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду. Подписчикам «Яндекс.Плюса» сервис обещает вернуть за первую поездку 100% кэшбека баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля. После кэшбек сохранится, но детали компания расскажет позже.

Аренда электросамоката в приложении «Яндекс Go» «Яндекс»

Также «Яндекс Go» застрахует жизнь, здоровье и гражданскую ответственность пользователей во время поездки. Возрастное ограничение — 18 лет: пользователи принимают оферту и пользовательское соглашение.

Сервис использует самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Максимальная скорость ограничена 20 км в час и 15 или 10 км в час в «медленных зонах». Такие зоны выделены на основе технологий «Яндекса» и столичного Дептранса.

У «Яндекс Go» своя команда техников, которые следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию. Сколько самокатов будет доступно на старте, в компании не говорят. Источник vc.ru на рынке слышал об около 4000 устройств, источники «Коммерсанта» — о планах всего расставить 4-8 тысяч самокатов по Москве.

Электросамокат «Яндекс Go» «Яндекс»

Сервис аренды электросамокатов от «Яндекс Go» будет конкурировать с Whoosh, Urent, lite от основателей каршеринга YouDrive и другими игроками. Совладелец Urent Андрей Азаров оценивал в феврале этот рынок в России в сумму около 2 млрд рублей в 2020 году. По его прогнозу, в 2021 году он может достичь 10 млрд рублей.

#новость #яндексgo #электросамокаты

73 73 комментария
15
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ivan krapivin

51

Скоро встав на самокат можно будет получить желтый ранец, заказ, и эта схема будет закольцована.

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Алексей Штейн

34

Как мы дожили до такого, что при низкой стоимости самоката, стоимость поездки как у каршеринга. В чем смысл то
с зумерков и пориджей только так рубят деньги, пока они едут за смузи из своего коворкинга

Ответить

Андрей

Алексей
16

В том, что кикшеринг позиционирует себя не как сервис для прогулок, а как средство последней мили. Вышел из метро, встал на самокат и доехал до нужной точки. Это особенно актуально в центре, где не особо проедешь. И тогда выходит дешевле. 
На большие расстояния каршеринг или такси выгоднее. С этим никто не спорит. 

А теперь ты добавил фразу про "зумерков и пориджей" и твой комментарий стал выглядеть глупо. 

Ответить

Алексей Штейн

Андрей
8

ну у меня от дома до метро ситимобил стоит 59 р, самокаты когда стояли(сейчас нет, тоже от ситимобила были) стоили дороже. Отличная сделка

Ответить

Андрей

Алексей
11

Спойлер: не у всех есть водительское удостоверение. 
Как не всегда может быть машина каршеринга рядом. Миллион кейсов, но раз Алексей сказал, что самокаты не нужны, то сворачиваемся, ребята. 

Ответить

Алексей Штейн

Андрей
5

я про такси

Ответить

Андрей

Алексей
5

А потом высокий спрос и прочее. 
У тебя опять какие-то ситуации, которые ты подгоняешь чисто под себя и говоришь, что это не нужно. Хотя кол-во поездок на самокатах растёт, кол-во сервисов растёт. 

Очевидно, что рынок есть и он выгоден. 

Ответить

Алексей Штейн

Андрей
–11

Конечно есть, пориджи ради смузи готовы отдавать 400р в час, лишь бы быть на волне, нынче не модно ехать на такси за 150 до коворкинга

Ответить

Андрей

Алексей
13

Шутка про смузи и в первый раз была не очень смешная. 

Я же вышел сказал: это транспорт последней мили. 100 рублей за 2 километра и всё. Или даже дешевле, если подписка и часто кататься. 

Час и 400 рублей - это если ты решишь поездить по городу, попутно любуясь красотами. Но и в такси ты за 1 час поездки отдашь больше 400 рублей. 

Прекрати подбивать какие-то уникальные случаи под ситуацию и выдавать их за истину. 

Ответить

Алексей

Андрей
–7

пориджи не умеют считать, пока едут за смузи - если ты покатаешь по 2 км несколько раз, это уже накопится на час и будет тебе 400р. За месяц можно купить свой самокат - но пориджам, по пути за смузи и коворкинг , очень нравится отдавать больше денег, ведь экономика у них работает по другому 

Ответить

kolokoliko

Алексей
16

Алексей ака "поридж", ты из тех людей, кто в рестики не ходит, потому что там цена за то "что я сам могу на кухне приготовить" выше?)

Ответить

No Name

kolokol…
1

идеально описал тип таких людей)

Ответить

Алексей

kolokol…
–1

Я не хожу, мне приносят .Дешевле чем готовить

Ответить

Андрей

Алексей
4
Ответить

Алексей

Андрей
0

Просто скажи, кто ты. Если признаешься что поридж и у тебя зумерское знание экономики, извинюсь в комментах, сотру свои, подпишусь на тебя и буду везде ставить плюсы всегда на любой комментарий

Ответить

Ray Smith

Алексей
0

А почему самокат? Почему сразу не машину вместо такси, например?

Ответить

Для

Андрей
0

Подписка на месяц выглядит более выгодно.

Ответить

Ray Smith

Алексей
4

Далеко не всегда такси будет быстрее из-за дорожной ситуации.
Бывает так, что быстрее и даже дешевле доехать на самокате, срезая углы, чем ждать такси, которое соберет по пути все светофоры и дорожные развязки.

Ответить

Сергей

Алексей
1

А кто такие пориджи? А то я отсталый чел из поколения Х и этот ваш модный сленг не выкупаю

Ответить

Алексей

Сергей
–1

Вот такие зумерки

Ответить

Ray Smith

Сергей
1

Это такая метаирония над англицизмами в речи нового поколения. Не обращай внимания. 

Ответить

Alexander

Андрей
0

На самокаты тоже высокий спрос, только сейчас он, как и в такси, всегда. Я не помню за последний год чтобы цена в 5р\мин не была перечеркнута

Ответить

Blackrock

Андрей
0

Почти все самокаты кикшерингов мощнее 250вт и что бы их водить нужно водительское удостоверение. 

Ответить

Вадим Швальняк

Blackro…
0

Orly?

Ответить

Alexander

Вадим
0

По идее свыше 250вт - мопед и категория М, по факту скорость ограничили 20км\ч и поэтому всем пох

Ответить

Александр

Alexand…
0

Регулировать электросамокаты по мощности мотора это такой бред. При почти разряженном аккумуляторе мощность очень сильно снижается, но при этом ехать медленно еще можно. Отличная идея, ехать по дороге на почти разряженном самокате со скоростью 8-10 км/ч.
Регулировать нужно только по текущей скорости. Т.е условно скорость до 15-20 км/ч тебе на тротуар, выше уже на дорогу(я говорю именно про текущую скорость, а не про максимальную. 
Да и то опять есть нюансы. Я катаюсь на работу и с работы на электросамокате. И мой путь проходит и через дороги и через тротуары. И на тротуарах есть участки где на несколько десятков метров вперед нет пешеходов и нет возможности появится неожиданно пешеходам. Там я вполне логично могу и дать газу. Но при приближение к людям я сбрасываю скорость до 7-10 км/ч, а если есть дети и того больше. 
А в каршерингах самокатов нужно вообще убрать цену в минуту, и оставить несколько вариантов пакетов минут. Т.к чистая цена в минуту  толкает на лихачество и экстрим, в попытке сэкономить время. 

Ответить

Alexander

Андрей
0

Ситимобил - такси

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Андрей
4

Это реально очень дорого выходит, абсолютно бесполезно, такси дешевле выйдет, если без повышенного коэффициента.

У нас сейчас в уренте нормальная цена выходит. 0 за посадку и 4 рубля минута. Правда такая цена при подписке в 150 рублей в месяц, но она отбивается за 3-4 поездки)

Ответить

Алексей Штейн

Дмитрий
2

Люди видимо стали очень много зарабатывать, чтобы как они выразились - прыгать на самокат за 400р/час каждый раз выходя с метро

Ответить

Ray Smith

Алексей
0

Ну разумеется это рассчитано на людей с зарплатой от 100к и выше. Им отдать 100 рублей, чтобы поскорее добраться от метро до офиса - раз плюнуть.

Ответить

Домашний химик

Ray
0

Да от сотни рублей то и так ничего не остается, еще самокаты придумали...

Ответить

Ray Smith

Домашний
0

Ну если нет ипотеки/аренды, то вполне должно хватать.

Ответить

Alexander

Дмитрий
0

Это временно, в Мск и СПб на старте тоже было 4-5р\мин, сейчас всегда 8р\мин

Ответить

Канищев Максим

Андрей
2

Эсли это транспорт то место ему на дороге, а не на тратуарах

Ответить

Игорь Маренков

Алексей
1

У вуша есть абонементы. Если пользоваться часто то вроде не дорого выйдет.

Ответить

Алексей Штейн

Игорь
2

у яндекса есть подписка, с которой стоимость возрастает, посмотрим как на самокатах будет

Ответить

Для закладок

Алексей
1

Я тоже не понимаю, в кредит взять личный самокат дешевле, еще и подмышкой таскать с собой его везде, а хранить дома на шкафу/боакселе/под кроватью/гдеугодно в виду малых габаритов.

Самокаты это все же Дешевый транспорт, а не развлечение. 
Шеринги делают его дорогим недотранспортом-развлечением.

Ответить

Алексей Штейн

Для
1

бизнес на тех, кто не может в экономику. Даже взять самокат, покататься 2 мес и выкинуть в реку дешевле, чем арендовать в шеринге

Ответить

Valeratal Val

Для
0

таскать? пробовали таскать то? я обычный то самокат (весом в 7кг) таскал. Ну не так чтобы удобно и "под мышкой". А уж электрический тяжелее

Ответить

Для закладок

Valerat…
0

 пробовали таскать то

Нет, у меня электровелосипед

Ответить

Artem Nedorezov

Алексей
0

кто такие пориджи?

Ответить

Алексей Штейн

Artem
0

название людей, которые как в меме относятся к тому,как на них деньги делают

Ответить

Дмитрий Малахов

Алексей
0

Видимо,  по другому экономика не сходится совсем.

Ответить

Pavel Loginov

Алексей
0

Так и кофий сварить в турке самому в разы дешевле. А они в кофейнях сидят, в старбаксах всяких. Не понять нам этих зумерков, Михалыч

Ответить

Алексей Штейн

Pavel
0

Хотел бы я кофе пить только из турки, а не из старбакса..

Ответить

Лёха Макаров

9

Ранец доставки от Яндекса в подарок на время аренды:
Не хочешь платить - отвези гамбургеры и прокатись бесплатно.

Ответить

Сергей Щукин

Лёха
0

Норм идея, кстати

Ответить

Александр Комаров

2

Такое ощущение что Яндекс и Сбер в ближайшие 10-20 лет весь средний и малый бизнес прижмут

Ответить

Алексей Штейн

Александр
7

киоски в фруктами прямо в отделениях сбера

Ответить

Для закладок

Алексей
0

Запах гнили в отделениях сбер и я банка

Ответить

Артем Гарбарт

Александр
1

Кикшеринги – малый бизнес?

Ответить

Sasha Tsereteli

0
Ответить

Андрей

Sasha
6

В прошлый раз обсудили, но повторюсь: 
1. Ситуация была в мае в Питере. 
2. Яндекс открылся в Москве в трёх районах. 
3. После разборок ввели зоны ограниченной скорости и закрыли некоторые районы Питера на время ЧМ. 
4. Все сервисы вернулись в прежний темп работы и работают дальше.
5. Шутка не может быть смешной, если она построена на неправильных выводах. 

Ответить

Sasha Tsereteli

Андрей
–4

Я и не шучу вообще, мне если честно абсолютно наплевать на то, что было с другими сервисами, я просто Яндекс-макси по жизни и считаю, что только корпорации умеют в сервис, потому что мелкие думают о прибыли, росте выручке и раундах финансирования, а не сервисе, увы

Когда те запретили – я радовался, жаль только, что ненадолго!

Ответить

Филипп Концаренко

2

А беспилотные самокаты когда?

Ответить

Сергей Щукин

Филипп
4

А они и так беспилотные 👀

Иначе - не ограничивали бы скорость в "медленных зонах". Вы в глаза-то заглядывали самокатчикам этим? 🤣

Ответить

Airat Kafman

Филипп
0

Ой-вей. Вам эвсе беспилотно подауай, да?

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Этот яндекс уже что только не делает!

Ответить

Сергей Чуев

Raimond
9

...что только не копирует!

Ответить

Михаил Богдашкин

3

Какая-то атака новостями о яндексе

Ответить

Вадим Зарипов

2

Логичный давно назревший шаг

Ответить

Комментарий удален

Sasha Tsereteli

0

Заживем теперь

Ответить

Yan Purvenes

0

А смысл открываются если пару районов?

Ответить

Комментарий удален

Sasha Tsereteli

Bertram
0

И слава богу! Ещё озон

Ответить

Alexey Ivanov

0

Чем ответит Сбер?

Ответить

Sergey Esipov

Alexey
0

Так у них же давно есть Urent, который аналогично встроен в приложение Ситимобил

Ответить

Антон

0

Подписчикам Яндекс.Плюс должны давать самокаты в подарок

Ответить

Captain

0

Нигде ничего не пишут про сезонность этого бизнеса. Зимой-то как быть? Опять пешком эту последнюю милю преодолевать? 

Ответить

Андрей Мельник

Captain
0

Зимой? А вот интересно, идея с Яндекс. Лыжи уже запатентованная?

Ответить

Александр Ненадо

0

Очень дорого. Если применить эту цену для моего города, то у меня такси раза в 2 будет дешевле стоить, чем если бы я поехал на подобном самокате. Т.к на самокате получиться дольше ехать.
PS знаю о чем пишу, т.к у самого есть электросамокат.

Ответить

Роман Дегтярев

Александр
0

Ну это странная характеристика.
Для меня, например, это дороговато и я не вижу в этом смысла, да и самокаты, в целом, не очень люблю, но есть куча людей, для которых это не то чтобы посильно, а даже недорого.
Если есть спрос, а как показывают улицы, он есть, то появляется больше предложений, соответственно.
Как минимум, это действительно удобно, нельзя ориентироваться на фактор "на такси быстрее". Всё зависит от города, обстановках на дороге и дальности расстояния в каждом отдельном случае.

Ответить

flowy

0

да для курьеров своих запустили и все) 

Ответить

Egory Ageev

0

Мдааа, я вот кстати по сравнивал, и сейчас могу точно сказать что наиболее удобный- urent. Подписка дешёвая и очень выгодная.
Все остальные слишком дорогие и выгодные только если совсем далеко гонять.

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