«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве Статьи редакции
Стоит 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду.
Электросамокаты можно будет забронировать в «Яндекс.Go» по кнопке «Город» на главном экране после обновления приложения, рассказали vc.ru в компании. Сервис запустится в течение дня 7 июля.
На старте они доступны в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля появятся внутри третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами. О планах по выходу в другие города в «Яндексе» пока не говорят.
Стоимость — 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду. Подписчикам «Яндекс.Плюса» сервис обещает вернуть за первую поездку 100% кэшбека баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля. После кэшбек сохранится, но детали компания расскажет позже.
Также «Яндекс Go» застрахует жизнь, здоровье и гражданскую ответственность пользователей во время поездки. Возрастное ограничение — 18 лет: пользователи принимают оферту и пользовательское соглашение.
Сервис использует самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Максимальная скорость ограничена 20 км в час и 15 или 10 км в час в «медленных зонах». Такие зоны выделены на основе технологий «Яндекса» и столичного Дептранса.
У «Яндекс Go» своя команда техников, которые следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию. Сколько самокатов будет доступно на старте, в компании не говорят. Источник vc.ru на рынке слышал об около 4000 устройств, источники «Коммерсанта» — о планах всего расставить 4-8 тысяч самокатов по Москве.
Сервис аренды электросамокатов от «Яндекс Go» будет конкурировать с Whoosh, Urent, lite от основателей каршеринга YouDrive и другими игроками. Совладелец Urent Андрей Азаров оценивал в феврале этот рынок в России в сумму около 2 млрд рублей в 2020 году. По его прогнозу, в 2021 году он может достичь 10 млрд рублей.
Скоро встав на самокат можно будет получить желтый ранец, заказ, и эта схема будет закольцована.
Как мы дожили до такого, что при низкой стоимости самоката, стоимость поездки как у каршеринга. В чем смысл то
с зумерков и пориджей только так рубят деньги, пока они едут за смузи из своего коворкинга
В том, что кикшеринг позиционирует себя не как сервис для прогулок, а как средство последней мили. Вышел из метро, встал на самокат и доехал до нужной точки. Это особенно актуально в центре, где не особо проедешь. И тогда выходит дешевле.
На большие расстояния каршеринг или такси выгоднее. С этим никто не спорит.
А теперь ты добавил фразу про "зумерков и пориджей" и твой комментарий стал выглядеть глупо.
ну у меня от дома до метро ситимобил стоит 59 р, самокаты когда стояли(сейчас нет, тоже от ситимобила были) стоили дороже. Отличная сделка
я про такси
Конечно есть, пориджи ради смузи готовы отдавать 400р в час, лишь бы быть на волне, нынче не модно ехать на такси за 150 до коворкинга
Шутка про смузи и в первый раз была не очень смешная.
Я же вышел сказал: это транспорт последней мили. 100 рублей за 2 километра и всё. Или даже дешевле, если подписка и часто кататься.
Час и 400 рублей - это если ты решишь поездить по городу, попутно любуясь красотами. Но и в такси ты за 1 час поездки отдашь больше 400 рублей.
Прекрати подбивать какие-то уникальные случаи под ситуацию и выдавать их за истину.
пориджи не умеют считать, пока едут за смузи - если ты покатаешь по 2 км несколько раз, это уже накопится на час и будет тебе 400р. За месяц можно купить свой самокат - но пориджам, по пути за смузи и коворкинг , очень нравится отдавать больше денег, ведь экономика у них работает по другому
Алексей ака "поридж", ты из тех людей, кто в рестики не ходит, потому что там цена за то "что я сам могу на кухне приготовить" выше?)
Orly?
Регулировать электросамокаты по мощности мотора это такой бред. При почти разряженном аккумуляторе мощность очень сильно снижается, но при этом ехать медленно еще можно. Отличная идея, ехать по дороге на почти разряженном самокате со скоростью 8-10 км/ч.
Регулировать нужно только по текущей скорости. Т.е условно скорость до 15-20 км/ч тебе на тротуар, выше уже на дорогу(я говорю именно про текущую скорость, а не про максимальную.
Да и то опять есть нюансы. Я катаюсь на работу и с работы на электросамокате. И мой путь проходит и через дороги и через тротуары. И на тротуарах есть участки где на несколько десятков метров вперед нет пешеходов и нет возможности появится неожиданно пешеходам. Там я вполне логично могу и дать газу. Но при приближение к людям я сбрасываю скорость до 7-10 км/ч, а если есть дети и того больше.
А в каршерингах самокатов нужно вообще убрать цену в минуту, и оставить несколько вариантов пакетов минут. Т.к чистая цена в минуту толкает на лихачество и экстрим, в попытке сэкономить время.
Это реально очень дорого выходит, абсолютно бесполезно, такси дешевле выйдет, если без повышенного коэффициента.
У нас сейчас в уренте нормальная цена выходит. 0 за посадку и 4 рубля минута. Правда такая цена при подписке в 150 рублей в месяц, но она отбивается за 3-4 поездки)
Люди видимо стали очень много зарабатывать, чтобы как они выразились - прыгать на самокат за 400р/час каждый раз выходя с метро
У вуша есть абонементы. Если пользоваться часто то вроде не дорого выйдет.
у яндекса есть подписка, с которой стоимость возрастает, посмотрим как на самокатах будет
Я тоже не понимаю, в кредит взять личный самокат дешевле, еще и подмышкой таскать с собой его везде, а хранить дома на шкафу/боакселе/под кроватью/гдеугодно в виду малых габаритов.
Самокаты это все же Дешевый транспорт, а не развлечение.
Шеринги делают его дорогим недотранспортом-развлечением.
бизнес на тех, кто не может в экономику. Даже взять самокат, покататься 2 мес и выкинуть в реку дешевле, чем арендовать в шеринге
таскать? пробовали таскать то? я обычный то самокат (весом в 7кг) таскал. Ну не так чтобы удобно и "под мышкой". А уж электрический тяжелее
кто такие пориджи?
название людей, которые как в меме относятся к тому,как на них деньги делают
Так и кофий сварить в турке самому в разы дешевле. А они в кофейнях сидят, в старбаксах всяких. Не понять нам этих зумерков, Михалыч
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Такое ощущение что Яндекс и Сбер в ближайшие 10-20 лет весь средний и малый бизнес прижмут
киоски в фруктами прямо в отделениях сбера
В прошлый раз обсудили, но повторюсь:
1. Ситуация была в мае в Питере.
2. Яндекс открылся в Москве в трёх районах.
3. После разборок ввели зоны ограниченной скорости и закрыли некоторые районы Питера на время ЧМ.
4. Все сервисы вернулись в прежний темп работы и работают дальше.
5. Шутка не может быть смешной, если она построена на неправильных выводах.
Я и не шучу вообще, мне если честно абсолютно наплевать на то, что было с другими сервисами, я просто Яндекс-макси по жизни и считаю, что только корпорации умеют в сервис, потому что мелкие думают о прибыли, росте выручке и раундах финансирования, а не сервисе, увы
Когда те запретили – я радовался, жаль только, что ненадолго!
А беспилотные самокаты когда?
А они и так беспилотные 👀
Иначе - не ограничивали бы скорость в "медленных зонах". Вы в глаза-то заглядывали самокатчикам этим? 🤣
Этот яндекс уже что только не делает!
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Чем ответит Сбер?
Так у них же давно есть Urent, который аналогично встроен в приложение Ситимобил
Нигде ничего не пишут про сезонность этого бизнеса. Зимой-то как быть? Опять пешком эту последнюю милю преодолевать?
Очень дорого. Если применить эту цену для моего города, то у меня такси раза в 2 будет дешевле стоить, чем если бы я поехал на подобном самокате. Т.к на самокате получиться дольше ехать.
PS знаю о чем пишу, т.к у самого есть электросамокат.
Ну это странная характеристика.
Для меня, например, это дороговато и я не вижу в этом смысла, да и самокаты, в целом, не очень люблю, но есть куча людей, для которых это не то чтобы посильно, а даже недорого.
Если есть спрос, а как показывают улицы, он есть, то появляется больше предложений, соответственно.
Как минимум, это действительно удобно, нельзя ориентироваться на фактор "на такси быстрее". Всё зависит от города, обстановках на дороге и дальности расстояния в каждом отдельном случае.
Мдааа, я вот кстати по сравнивал, и сейчас могу точно сказать что наиболее удобный- urent. Подписка дешёвая и очень выгодная.
Все остальные слишком дорогие и выгодные только если совсем далеко гонять.
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