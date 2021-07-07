Транспорт
Nazigul Jusupova

Каршеринг «Делимобиль» добавил аренду фургонов Статьи редакции

Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва».

  • В середине июля в автопарках компании в Новосибирске и Екатеринбурге появятся около 100 фургонов Ford Transit, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
  • По словам директора по региональному развитию компании Виталия Петровского, эти города были выбраны из-за большого спроса на услугу. Компания планирует расширять автопарк и географию присутствия. Стоимость аренды фургонов в компании не уточнили.
  • «Делимобиль» — второй российский каршеринг, который запускает грузовой тариф. В ноябре 2018 года аренду фургонов запустил «Яндекс.Драйв».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты назвали направление перспективным для регионов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, каршеринг будет конкурировать с грузоперевозчиками, поэтому услуга будет дешевле для потребителя. Но при этом, отмечает он, каршерингу будет выгоднее работать с корпоративными клиентами.
  • В «Ситидрайве» сообщили «Ъ», что будут следить за результатами компании. В BelkaCar отметили, что грузовой каршеринг больше интересен компаниям с широкой базой партнёров-юридических лиц.

#новости #делимобиль

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Airat Kafman

6

С каждым днем каршеринг все разъе...анее и разъе...анее. Причем даже в Москве и Питере. Недавно взял Рио в Пулково. Чуть не проблевался. У нас две проблемы: есть люди свиньи (и их немало) и коммерцы, которые перестают следить за тачками (потому что не видят экономической целесообразности).

Речь именно про Делик.

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Иван Иванов

Airat
9

Решите проблему – озолотитесь. 

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Ян Орлов

Airat
2

По цена/качество белка самая топовая. Яндекс на ср@ные поло и Шкоды по 15-17 руб ставит, делик тоже дороже и ничем не лучше белки. Жаль белок не так много, но в моих районах достаточно.

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Игорь Маренков

Airat
0

Почему они не ставят в салон камеры и не штрафуют за свинство, ведь на этом можно было бы заработать дополнительно?

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Иван Иванов

Игорь
0

Ну да, петабайты данных отсматривать, это очень дёшево.

Ещё камеры включить в расходники.

Ну и не забыть по коммерческим тарифам заплатить пару сотен миллионов за интернет.

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ivan krapivin

Игорь
0

Они как раз активнее всех штрафуют людей за свинство. Только не тех.
Под штраф попадает тот, кто ехал до первого внимательного пассажира, у которого было достаточно времени и сил, чтобы сделать фотки салона и отправить в прилу.
Когда-то ты думаешь: «ок, мне тут ехать 15 минут, я и так горю, черт бы с этим грязным ковриком или сидушкой, а может уже про это и доложили».
А потом следующий, чтобы не быть обвиненным в свинстве, скинывает — и ты попадаешь на штраф вместо человека, который насвинячил утром или вообще вчера.
От себя скажу, что стараюсь выкинуть из машины все не только за собой, но если есть какие-то упаковки, маски, салфетки от других пассажиров.

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Артём Прокопенко

3

Вообще достаточно классная история с арендой фургонов, я после того как диван на Аутлендере перевёз, зарекся не возить ничего на своей машине.

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Aleksey Tihonov

Артём
4

Классная история это водитель с газелью и грузчиками, который диван спустит, загрузит и потом поднимет. А все остальное это лишь варианты разной степени неудобства

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Канищев Максим

Aleksey
0

Главное  что бы грузчики были трезвые, а то это проблема.

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Bublikov Anton

Канищев
1

Может Вам ещё и водителя трезвого подавай?

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Ivan Novicov

Aleksey
0

Зачем полумеры, комфорт - это когда тебя приносят на паланкине в уже полностью обставленное жилище 

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Marat Gizatullin

Aleksey
0

У нас водитель с газелью хочет оплату минимум за 2 часа и прочее. А ты вышел из торгового центра с диваном, забукал фургончик, отвёз домой и вернул тачку в ближайшую зону парковки - 30-60 минут.

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Sergei Timofeyev

Артём
0

Хм, спокойно погрузил большой диван в свой Пежо 308 SW. Даже багажник на крыше был пустым. )) Да, погрузить помогли и поднять на терассу соседи.

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artemiyspb .

Sergei
0

То есть вместо того, чтобы нанять профессиональных или не очень грузчиков, ты запрёг соседей работать за бесплатно/пиво?

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Дамир Губаев

3

В Солярис и Поло шкафы нормально влезают)

Ответить

Dmitry Kiselev

Дамир
0

А за перевозку грузов в легковом карше разве не штрафуют?  Тут даже проскакивала по-моему такая тема

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Marat Gizatullin

Dmitry
0

Постоянно вижу каптюры яндекса, в которых чуть ли не трубы и прочий металлопрокат возят

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Bublikov Anton

Дамир
–1

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IKEA - ДУКТИГ, Детская кухня, береза, В этой современной кухне есть все необходимое, чтобы…
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NoNamelilka

1

 Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва»

Сейчас невозможно найти ни одного фургона. Все пропали. 

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Максим Здобнов

NoNamelilka
0

И это уже не первый месяц. Служба поддержки говорит, что большой спрос, но как я понял многие берут их для работы - занимаются доставкой грузов, так дешевле

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Торжественный танк88

0

Можно было новость писать еще месяц назад когда они появились в списке машин на сайте.

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Свободный Артем

–1

Штраф 10000р за каждую царапинку кузова внутри и за каждое пятнышко?
Штрафмобиль же.

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