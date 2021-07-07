Каршеринг «Делимобиль» добавил аренду фургонов Статьи редакции
Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва».
- В середине июля в автопарках компании в Новосибирске и Екатеринбурге появятся около 100 фургонов Ford Transit, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
- По словам директора по региональному развитию компании Виталия Петровского, эти города были выбраны из-за большого спроса на услугу. Компания планирует расширять автопарк и географию присутствия. Стоимость аренды фургонов в компании не уточнили.
- «Делимобиль» — второй российский каршеринг, который запускает грузовой тариф. В ноябре 2018 года аренду фургонов запустил «Яндекс.Драйв».
- Опрошенные «Ъ» эксперты назвали направление перспективным для регионов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, каршеринг будет конкурировать с грузоперевозчиками, поэтому услуга будет дешевле для потребителя. Но при этом, отмечает он, каршерингу будет выгоднее работать с корпоративными клиентами.
- В «Ситидрайве» сообщили «Ъ», что будут следить за результатами компании. В BelkaCar отметили, что грузовой каршеринг больше интересен компаниям с широкой базой партнёров-юридических лиц.
С каждым днем каршеринг все разъе...анее и разъе...анее. Причем даже в Москве и Питере. Недавно взял Рио в Пулково. Чуть не проблевался. У нас две проблемы: есть люди свиньи (и их немало) и коммерцы, которые перестают следить за тачками (потому что не видят экономической целесообразности).
Речь именно про Делик.
Почему они не ставят в салон камеры и не штрафуют за свинство, ведь на этом можно было бы заработать дополнительно?
Ну да, петабайты данных отсматривать, это очень дёшево.
Ещё камеры включить в расходники.
Ну и не забыть по коммерческим тарифам заплатить пару сотен миллионов за интернет.
Они как раз активнее всех штрафуют людей за свинство. Только не тех.
Под штраф попадает тот, кто ехал до первого внимательного пассажира, у которого было достаточно времени и сил, чтобы сделать фотки салона и отправить в прилу.
Когда-то ты думаешь: «ок, мне тут ехать 15 минут, я и так горю, черт бы с этим грязным ковриком или сидушкой, а может уже про это и доложили».
А потом следующий, чтобы не быть обвиненным в свинстве, скинывает — и ты попадаешь на штраф вместо человека, который насвинячил утром или вообще вчера.
От себя скажу, что стараюсь выкинуть из машины все не только за собой, но если есть какие-то упаковки, маски, салфетки от других пассажиров.
Вообще достаточно классная история с арендой фургонов, я после того как диван на Аутлендере перевёз, зарекся не возить ничего на своей машине.
Классная история это водитель с газелью и грузчиками, который диван спустит, загрузит и потом поднимет. А все остальное это лишь варианты разной степени неудобства
Главное что бы грузчики были трезвые, а то это проблема.
Зачем полумеры, комфорт - это когда тебя приносят на паланкине в уже полностью обставленное жилище
У нас водитель с газелью хочет оплату минимум за 2 часа и прочее. А ты вышел из торгового центра с диваном, забукал фургончик, отвёз домой и вернул тачку в ближайшую зону парковки - 30-60 минут.
Хм, спокойно погрузил большой диван в свой Пежо 308 SW. Даже багажник на крыше был пустым. )) Да, погрузить помогли и поднять на терассу соседи.
То есть вместо того, чтобы нанять профессиональных или не очень грузчиков, ты запрёг соседей работать за бесплатно/пиво?
В Солярис и Поло шкафы нормально влезают)
А за перевозку грузов в легковом карше разве не штрафуют? Тут даже проскакивала по-моему такая тема
Постоянно вижу каптюры яндекса, в которых чуть ли не трубы и прочий металлопрокат возят
Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва»
Сейчас невозможно найти ни одного фургона. Все пропали.
И это уже не первый месяц. Служба поддержки говорит, что большой спрос, но как я понял многие берут их для работы - занимаются доставкой грузов, так дешевле
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
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