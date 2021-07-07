Транспорт
Nazigul Jusupova

Каршеринг «Делимобиль» запустил аренду фургонов Статьи редакции

Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва».

  • В середине июля в автопарках компании в Новосибирске и Екатеринбурге появятся около 100 фургонов Ford Transit, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
  • По словам директора по региональному развитию компании Виталия Петровского, эти города были выбраны из-за большого спроса на услугу. Компания планирует расширять автопарк и географию присутствия. Стоимость аренды фургонов в компании не уточнили.
  • «Делимобиль» — второй российский каршеринг, который запускает грузовой тариф. В ноябре 2018 года аренду фургонов запустил «Яндекс.Драйв».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты назвали направление перспективным для регионов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, каршеринг будет конкурировать с грузоперевозчиками, поэтому услуга будет дешевле для потребителя. Но при этом, отмечает он, каршерингу будет выгоднее работать с корпоративными клиентами.
  • В «Ситидрайве» сообщили «Ъ», что будут следить за результатами компании. В BelkaCar отметили, что грузовой каршеринг больше интересен компаниям с широкой базой партнёров-юридических лиц.

#новости #делимобиль

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Airat Kafman

3

С каждым днем каршеринг все разъе...анее и разъе...анее. Причем даже в Москве и Питере. Недавно взял Рио в Пулково. Чуть не проблевался. У нас две проблемы: есть люди свиньи (и их немало) и коммерцы, которые перестают следить за тачками (потому что не видят экономической целесообразности).

Речь именно про Делик.

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Иван Иванов

Airat
1

Решите проблему – озолотитесь. 

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Дамир Губаев

0

В Солярис и Поло шкафы нормально влезают)

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Торжественный танк88

0

Можно было новость писать еще месяц назад когда они появились в списке машин на сайте.

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NoNamelilka

0

 Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва»

Сейчас невозможно найти ни одного фургона. Все пропали. 

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