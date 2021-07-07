Каршеринг «Делимобиль» запустил аренду фургонов Статьи редакции
Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва».
- В середине июля в автопарках компании в Новосибирске и Екатеринбурге появятся около 100 фургонов Ford Transit, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
- По словам директора по региональному развитию компании Виталия Петровского, эти города были выбраны из-за большого спроса на услугу. Компания планирует расширять автопарк и географию присутствия. Стоимость аренды фургонов в компании не уточнили.
- «Делимобиль» — второй российский каршеринг, который запускает грузовой тариф. В ноябре 2018 года аренду фургонов запустил «Яндекс.Драйв».
- Опрошенные «Ъ» эксперты назвали направление перспективным для регионов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, каршеринг будет конкурировать с грузоперевозчиками, поэтому услуга будет дешевле для потребителя. Но при этом, отмечает он, каршерингу будет выгоднее работать с корпоративными клиентами.
- В «Ситидрайве» сообщили «Ъ», что будут следить за результатами компании. В BelkaCar отметили, что грузовой каршеринг больше интересен компаниям с широкой базой партнёров-юридических лиц.
С каждым днем каршеринг все разъе...анее и разъе...анее. Причем даже в Москве и Питере. Недавно взял Рио в Пулково. Чуть не проблевался. У нас две проблемы: есть люди свиньи (и их немало) и коммерцы, которые перестают следить за тачками (потому что не видят экономической целесообразности).
Речь именно про Делик.
Грузовой тариф есть, например, у «Яндекс.Драйва»
Сейчас невозможно найти ни одного фургона. Все пропали.
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