Boeing опередила Airbus по количеству заказов в 2025 году, но по-прежнему отстаёт по объёму поставок

Поставила компания за год 600 самолётов — это самый высокий показатель для неё с 2018 года.Источник: Boeing В 2025 году клиенты заказали 1175 самолётов Boeing (1075 с учётом отмен), что более чем вдвое больше год к году, пишет Flight Global. Среди них — 381 заказ на Boeing 787 против 63 в 2024 году.Издание отмечает, что в начале 2025 года президент США Дональд Трамп начал пересматривать торговые отношения с другими странами, и эти переговоры «неоднократно совпадали с получением Boeing крупных заказов». Bloomberg выделяет крупнейший в истории компании заказ от Qatar Airways.Поставила Boeing за 2025 год 600 самолётов. Это больше, чем в любой год, начиная с 2018-го, отмечает Flight Global, — года первой из катастроф 737 Max, которые привели к приостановке его эксплуатации годом позже.Для сравнения: Airbus получила в 2025 году заказы на 1000 самолётов (889 после учёта отмен и других изменений), а поставила 793 (на 4% больше год к году).Полина ЛааксоМнения21.10.2024WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing