Евгения Евсеева
Транспорт

Tesla будет продавать доступ к системе помощи водителю только по подписке — за $99 в месяц

Вариант с платой в $8000 уберут.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Система Full Self-Driving (FSD) c 14 февраля 2026 года будет доступна только по подписке. Об этом заявил глава компании Илон Маск, пишет Bloomberg.
  • Сейчас у водителей есть два варианта — заплатить один раз $8000 или платить по $99 в месяц, отмечает Reuters. После 14 февраля останется только подписка.
  • Причины, по которым решили убрать единовременную плату, Маск не раскрыл. Но Bloomberg замечает, что Tesla столкнулась с падением продаж — из-за этого в 2025 году крупнейшим поставщиком электромобилей стала китайская BYD.
  • FSD — не полный автопилот, это система помощи водителю, которая требует от него контроля и вмешательства в случае необходимости.

#новости #tesla

116 комментариев