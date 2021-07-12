Инженер Huawei создал прототип беспилотного электровелосипеда Статьи редакции
Продавать его он не собирается.
Электровелосипед оборудован системой, которая позволяет ему сохранять равновесие в любой ситуации и предотвращает падение — он может балансировать даже на узкой ограде, пишет Gizmochina.
Разработчик из Huawei Чжихуэй Цзюнь (Zhihui Jun) создал велосипед после того, как получил травмы в велосипедной аварии и захотел создать безопасный транспортное средство.
Электровелосипед оборудован высокоточными датчиками, камерами с распознаванием изображения, датчиками глубины, лидарами, акселерометром и гироскопом.
Как отмечает Gizmochina, это сторонний проект инженера, налаживать производство и продавать электровелосипед он не собирается.
плюсую) любопытно, в каких вообще целях его можно использовать?
Художественный чайник
Возить тебя бухого))
Сделан он, только исключительно потому что могут сделать)
Никакого смысла в него не закладывали. Задались тупо вопросом, а возможно ли. Оказалось, что да.
Им бы в Сколково!)
Сколково
Да не, в Калифорнию. Посмотри сериал Upload от Амазона. Там все эти говнопримочки из влажных фантазий хипстеров изображены в "не таком далеком будущем". Включая пресловутый велосипед с автопилотом.
Google пару месяцев назад уже показал велосипед, который так же держит равновесие и может приехать к тебе с другой точки города.
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