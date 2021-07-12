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Транспорт
Евгения Евсеева

Инженер Huawei создал прототип беспилотного электровелосипеда Статьи редакции

Продавать его он не собирается.

15 15 комментариев
821 просмотров

Электровелосипед оборудован системой, которая позволяет ему сохранять равновесие в любой ситуации и предотвращает падение — он может балансировать даже на узкой ограде, пишет Gizmochina.

Gizmochina

Разработчик из Huawei Чжихуэй Цзюнь (Zhihui Jun) создал велосипед после того, как получил травмы в велосипедной аварии и захотел создать безопасный транспортное средство.

Naomi Wu 机械妖姬 @RealSexyCyborg
Okay in response to @TubeTimeUS's request, some of my favorite Chinese Makers (the real kind, not the entrepreneurs calling themselves Makers with no technical skills)

First up, 稚晖 and his self-driving bicycle, complete (really good) build video here: https://www.bilibili.com/video/BV1fV411x72a https://t.co/HyPvkQAszv

Электровелосипед оборудован высокоточными датчиками, камерами с распознаванием изображения, датчиками глубины, лидарами, акселерометром и гироскопом.

Gizmochina

Как отмечает Gizmochina, это сторонний проект инженера, налаживать производство и продавать электровелосипед он не собирается.

#новость #электровелосипед

15 15 комментариев
9
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15 комментариев
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Художественный чайник

12

Беспилотный электровелосипед.

Так много вопросов, так мало ответов…

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Артём

Художественный
2

плюсую) любопытно, в каких вообще целях его можно использовать?

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Художественный чайник

Артём
6

Возить тебя бухого))

Ответить

Артём

Художес…
4

Если я достаточно выпью - сам могу стать беспилотником)

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Igor Filippov

Артём
1

Байкшеринг, велосипед едет к тебе.

Ответить

Артем Голендберг

Артём
0

Ну например супер безопасное вождение и предотвращение аварий.

Ответить

Александр Торсеев

Художественный
0

Сделан он, только исключительно потому что могут сделать)
Никакого смысла в него не закладывали. Задались тупо вопросом, а возможно ли. Оказалось, что да.

Ответить

Shoo

4

Ну, любят инженеры изобретать велосипеды. 
Ничего вы с этим не сделаете. 

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Им бы в Сколково!)

Ответить

Igor Filippov

Ruslan
0

 Сколково

Да не, в Калифорнию. Посмотри сериал Upload от Амазона. Там все эти говнопримочки из влажных фантазий хипстеров изображены в "не таком далеком будущем". Включая пресловутый велосипед с автопилотом.

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Сергей Щукин

0

Добавить автопилот - и я представил себе утро субботы в Мск 🤣🤣🤣

Ответить

Max B

0

Ждем на Тур Де Франс )

Ответить

Kirill Kulagin

0

Хоспади бл, а голубям теперь где сидеть??? Алё

Ответить

Владислав Бусыгин

0

Google пару месяцев назад уже показал велосипед, который так же держит равновесие и может приехать к тебе с другой точки города.

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Артём Кучиев

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Вопрос: зачем? 😂

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