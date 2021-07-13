Конкуренты стали переманивать клиентов и водителей Didi во время разбирательств такси-сервиса с китайскими властями — FT Статьи редакции
Предприимчивые сервисы хотят потеснить лидера рынка, предлагая бонусы водителям и скидки клиентам.
- На Didi приходится 90% всех услуг по бронированию автомобилей в Китае, но 230 приложений пытаются забрать у компании лидерство, предлагая скидки пассажирам и бонусы водителям, пишет Financial Times.
- Многих конкурентов Didi поддерживают ведущие китайские автопроизводители. Такси-сервис с электромобилями Cao Cao от производителя Geely снизило цену цифровых купонов для скидок и льгот.
- Сервис государственных автопроизводителей T3 объявил о планах расширения в 15 городов. Ведущий сервис по доставке еды Meituan на прошлой неделе перезапустил свою платформу заказа такси, которая не работала с 2019 года.
- Китайские власти начали проверять Didi через два дня после того, как компания привлекла больше $4 млрд IPO. 4 июля они потребовали удалить сервис Didi из магазинов приложений из-за возможных проблем с персональными данными пользователей.
- С 3 июля сервис приостановил регистрацию новых пользователей до тех пор, пока не выполнит требования регулятора. По оценкам Financial Times, простановка регистраций может стоить Didi более 4 млн пользователей за каждый месяц расследования. Текущих пользователей сервиса ограничения не касаются.
- Пока идёт расследование, DiDi работает над расширением сервиса Piggy Express, запущенный в марте 2020 года в небольших городах. Аналитики считают, что Didi необходимо сохранить свой парк водителей по мере роста конкуренции, но это потребует больших расходов.
Такую бы судьбу Яндекс такси , пошатать монополию
В плане такси наоборот удобно когда есть одно приложение, или вам по кайфу проверять наличие водителей рядом в 10 разных такси?
Ага, и цены в таком одном приложении будут в раз 10 больше реальных (утрирую, конечно), монополия зло в любом случае для рядового покупателя, а не для рядового думаю есть альтернативы и лучше чем хабиб машина с рандомом
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