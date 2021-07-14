Российские таксисты пожаловались Путину на китайский сервис Didi из-за угрозы безопасности России Статьи редакции
В июне они жаловались в ФАС — но из-за демпинга.
- «Национальный совет такси» направил президенту Владимиру Путину обращение, в котором пожаловался на работу китайского такси-сервиса Didi, пишет Forbes со ссылкой на письмо. Ассоциация объединяет больше 50 некоммерческих организаций в сфере такси в регионах.
- Согласно письму, сервис собирает информацию о передвижении пользователей и обрабатывает её за рубежом. По мнению ассоциации, сервис собирает большой объём картографических и персональных данных, которые «представляют интерес для разведывательных служб иностранных государств».
- Такси через Didi заказывают госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военных ведомств, а также гражданские, которые работают на режимных объектах. Это угрожает выводом информации за рубеж, что может ослабить обороноспособность и безопасность России, говорится в письме.
- В июне «Национальный совет такси» уже пожаловался на Didi в ФАС. По их мнению, сервис использует агрессивную маркетинговую стратегию, которая угрожает рынку — предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
- У Didi есть проблемы и в Китае. 30 июня сервис провёл IPO в Нью-Йорке и привлек $4,4 млрд с оценкой в $73 млрд, а после этого регулятор в Китае начал расследование против Didi из-за «незаконного сбора и обработки персональных данных». Сервису пришлось прекратить регистрацию новых пользователей и удалить приложения из китайских магазинов приложений.
Нашли на что давить )))) а то что у каждого россиянина и Андройд и прочее ПО отслеживает все перемещения это не че ?
Путин боится и слушается Си, поэтому от него помощи можно ждать в последнюю очередь🤦♂️
К чему этот высер?
К тому чтобы у тебя бомбануло🤣
Что же скажут эксперты. Ждём комментариев
Подожди, ещё не сел на экспертный диван :)
А на Яндекс такси из-за тарифов
:"Московский цена сколько хочу столько и ставлю ",
"Дождь цена умнож на 3",
"Посмотрел цену поездки два раза умножай тариф на 2",
"Тариф Ол инклюзив (Дождь х посмотри тариф дважды х на всякий случай ещё на 2“) ассоциация таксистов в ФАС не обращалась ?
Ну могу я себе позволить катать людей за 100рублей и доплачивать таксистам еще 500рублей. ну и что? не можешь также? уходи с рынка.
Только вы забыли, когда остальные уйдут с рынка, диди начнет ломить цены
Судя по всему, "Национальный совет такси" - это такой скрепный аналог "Сорок сороков" или там каких-нибудь казачье-цирковых организаций. Только более коммерчески направленный.
Как прям в 60.х.... совет доярок СССР выразил крайнее возмущение положением дел женщин в капиталистической Америке😁
Ооочень интересно узнать чем все это закончится, но мне кажется что все это закончится ничем.
Яндекс-такси и Ситимобил ничего не собирают? И мне пофиг иностранные это спецслужбы или российские.
Раньше армяне просто били стекла и резали шины машинам агрегатчиков из-за того, что те в разы уменьшили цены, которые они держали десятилетия. Опустив тем самым жирующих таксистов до среднего уровня по стране.
Сейчас же яндекс маркер с вечно высоким спросом делает тоже самое, но на уровне президента.
Нет конкуренции нет развития. И за все заплатит конечный потребитель.
предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
Очень ждем диди в крупных городах, чтобы диди закидал страну деньгами, пусть поездки стоят в 5 раз дешевле яндекса, а водителям доплата в 10 раз больше. У ситимобила в начале карьеры было почти так же. Пусть убьют монополию яндекса
Сервис китайский, а китайцы - друзья. В отличие например от голландского Яндекса
Друзья🤣🤣
Судя по всему у Didi действительно чересчур агрессивная компания по захвату рынков отсюда претензий регуляторов к компаний, при чем даже на родине в Китае, знаю что в Китае сейчас обширная «компания» по регулированию крупных корпораций и возможно там есть политический подтекст, но Didi действительно монополизировал рынок на родине, что не нравится регулятору.
Держитесь мужики, это временные трудности и как говорится добро пожаловать в Россию, ну или это наша корова и мы ее доим 🙏
С таким заявлением выступил таксист Ашот, эксперт по национальной безопасности.
«Ассоциация объединяет больше 50 некоммерческих организаций в сфере такси в регионах»
Некоммерческих?
А они слышали про такой сервис как Гугл Мапс или Яндекс карты?:-)))) Где все дороги и маршруты как бы и так видны даже с фотками и панорамой :-))))
В июне они жаловались в ФАС — но из-за демпинга.
Если у вас нет бюджета на иллюстратора и даже на сток, не отчаивайтесь. Вы можете сделать уникальную картинку для поста на vc.ru или для слайда самостоятельно.
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