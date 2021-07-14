Транспорт
Евгения Евсеева

Российские таксисты пожаловались Путину на китайский сервис Didi из-за угрозы безопасности России Статьи редакции

В июне они жаловались в ФАС — но из-за демпинга.

  • «Национальный совет такси» направил президенту Владимиру Путину обращение, в котором пожаловался на работу китайского такси-сервиса Didi, пишет Forbes со ссылкой на письмо. Ассоциация объединяет больше 50 некоммерческих организаций в сфере такси в регионах.
  • Согласно письму, сервис собирает информацию о передвижении пользователей и обрабатывает её за рубежом. По мнению ассоциации, сервис собирает большой объём картографических и персональных данных, которые «представляют интерес для разведывательных служб иностранных государств».
  • Такси через Didi заказывают госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военных ведомств, а также гражданские, которые работают на режимных объектах. Это угрожает выводом информации за рубеж, что может ослабить обороноспособность и безопасность России, говорится в письме.
  • В июне «Национальный совет такси» уже пожаловался на Didi в ФАС. По их мнению, сервис использует агрессивную маркетинговую стратегию, которая угрожает рынку — предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
  • У Didi есть проблемы и в Китае. 30 июня сервис провёл IPO в Нью-Йорке и привлек $4,4 млрд с оценкой в $73 млрд, а после этого регулятор в Китае начал расследование против Didi из-за «незаконного сбора и обработки персональных данных». Сервису пришлось прекратить регистрацию новых пользователей и удалить приложения из китайских магазинов приложений.

#новость #didi

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4
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Madina Djalilova

33

Яндекс такси переименовали в национальный совет такси? :)

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Канищев Максим

7

Диди ещё не начало окучивать Москву, а Яша уже обосрался от страха.

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Alex Mart

7

Нашли на что давить )))) а то что у каждого россиянина  и Андройд и прочее ПО отслеживает все перемещения это не че ?

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kei gelfer

Alex
0

Да сами такси и отслеживают без всякого другого ПО

Ответить

Sergey Sergeev

2

Путин боится и слушается Си, поэтому от него помощи можно ждать в последнюю очередь🤦‍♂️

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Канищев Максим

Sergey
–3

К чему этот высер?

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Sergey Sergeev

Канищев
0

К тому чтобы у тебя бомбануло🤣

Ответить

Канищев Максим

Sergey
0

Как можно быть таким глупым?

Ответить

Igor Sergeevich

1

Что же скажут эксперты. Ждём комментариев

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Инокентий Смирнов

Igor
7

Подожди, ещё не сел на экспертный диван :)

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Универсальный файл

Инокентий
0

На одном пики точеные, на другом эксперты дро... -) 

Ответить

Вальдемар Чегивара

3

А на Яндекс такси из-за тарифов
:"Московский цена сколько хочу столько и ставлю ",
"Дождь цена умнож на 3",
"Посмотрел цену поездки два раза умножай тариф на 2",
"Тариф Ол инклюзив (Дождь х посмотри тариф дважды х на всякий случай ещё на 2“) ассоциация таксистов в ФАС не обращалась ?

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Всеволод Страх

2

Ну могу я себе позволить катать людей за 100рублей и доплачивать таксистам еще 500рублей. ну и что? не можешь также? уходи с рынка.

Ответить

Сергей Зезюлинский

Всеволод
0

Только вы забыли, когда остальные уйдут с рынка, диди начнет ломить цены

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Амбиент Музыкантов

2

Судя по всему, "Национальный совет такси" - это такой скрепный аналог "Сорок сороков" или там каких-нибудь казачье-цирковых организаций. Только более коммерчески направленный.

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Мурадым Т

1

Как прям в 60.х.... совет доярок СССР выразил крайнее возмущение положением дел женщин в капиталистической Америке😁

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Ar AbduRashid

Мурадым
0

Свободу Анжеле Девис!!!

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Инокентий Смирнов

1

Ооочень интересно узнать чем все это закончится, но мне кажется что все это закончится ничем.

Ответить

Папа Римский

1

Яндекс-такси и Ситимобил ничего не собирают? И мне пофиг иностранные это спецслужбы или российские.

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Виктор Якунин

1

Раньше армяне просто били стекла и резали шины машинам агрегатчиков из-за того, что те в разы уменьшили цены, которые они держали десятилетия. Опустив тем самым жирующих таксистов до среднего уровня по стране.

Сейчас же яндекс маркер с вечно высоким спросом делает тоже самое, но на уровне президента.

Нет конкуренции нет развития. И за все заплатит конечный потребитель.

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Олег Ивахнов

1

 предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».

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Универсальный файл

Олег
0

Подонки чо. У них даже Яндекс Плюса нет, чтобы лохов обдирать -) 

Ответить

Алексей Штейн

1

Очень ждем диди в крупных городах, чтобы диди закидал страну деньгами, пусть поездки стоят в 5 раз дешевле яндекса, а водителям доплата в 10 раз больше. У ситимобила в начале карьеры было почти так же. Пусть убьют монополию яндекса

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Денис Николаев

0

Сервис китайский, а китайцы - друзья. В отличие например от голландского Яндекса

Ответить

Sergey Sergeev

Денис
0

Друзья🤣🤣

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Универсальный файл

Sergey
0

Друзья с привилегиями -) 

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Radna

0

Судя по всему у Didi действительно чересчур агрессивная компания по захвату рынков отсюда претензий регуляторов к компаний, при чем даже на родине в Китае, знаю что в Китае сейчас обширная «компания» по регулированию крупных корпораций и возможно там есть политический подтекст, но Didi действительно монополизировал рынок на родине, что не нравится регулятору.

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Жалкий чувак

Radna
1

Можно подумать,Яндекс не делал также в свое время.

Ответить

Телевизионный цветок

Жалкий
0

Не делал, а продолжает делать. В регионах у него вообще уже монополия. 

Ответить

Михаил Синицын

0

Держитесь мужики, это временные трудности и как говорится добро пожаловать в Россию, ну или это наша корова и мы ее доим 🙏

Ответить

M J

0

  Как бы и верно всё. Но..

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Универсальный файл

0

ВВП посетил Национальный совет такси 

Ответить

Игорь Кузнецов

0

С таким заявлением выступил таксист Ашот, эксперт по национальной безопасности. 

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Paco Official

0

Первый в мире случай когда такистам не по$уй на пользователей

Ответить

Roman Khegay

0

«Ассоциация объединяет больше 50 некоммерческих организаций в сфере такси в регионах»

Некоммерческих?

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Виктор Дубов

–1

А они слышали про такой сервис как Гугл Мапс или Яндекс карты?:-)))) Где все дороги и маршруты как бы и так видны даже с фотками и панорамой :-))))

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Читать все 36 комментариев
Транспорт
Евгения Евсеева
Российские таксисты пожаловались Путину на китайский сервис Didi из-за угрозы безопасности России Статьи редакции

В июне они жаловались в ФАС — но из-за демпинга.

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