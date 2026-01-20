Продажи электромобилей в России по итогам 2025 года упали на 30%, но рынок гибридов вырос на 9%

Основное влияние на все сегменты оказывает изменение утильсбора, отмечают эксперты. Доля электромобилей в структуре продаж всех легковых машин сократилась с 1,13% в 2024 году до 0,95% в 2025-м, рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков. Всего было продано 12,5 тысячи единиц.Самым популярным брендом на российском рынке остался китайский Zeekr (продано 3005 штук), но его доля сократилась с 43% до 24%. В тройку лидеров также вошли электромобили Evolute (1801 штука) и модель калининградского «Автотора» — «Амберавто» (1126 штук).Причины снижения продаж на рынке электромобилей те же, что влияют на авторынок в целом, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это высокая ключевая ставка ЦБ и повышение утильсбора.Рост среди некоторых российских брендов связан с господдержкой — субсидиями на покупку электромобилей и налоговыми льготами. Кроме того, спрос на отечественные марки формируют таксопарки, а также государственные и муниципальные учреждения.Российский рынок гибридов в 2025 году вырос на 9%, сообщил Целиков. Всего в стране было зарегистрировано 44,8 тысячи подзаряжаемых гибридных автомобиля (PHEV). Доля сегмента увеличилась до 3,4% от общего объёма продаж новых легковых машин.Лидером сегмента PHEV остался китайский Lixiang, однако регистрации машин этого бренда снизились на 44%, до 13 тысяч единиц. Все остальные бренды из первой десятки выросли, среди них — Voyah, Geely, Exeed, Link&Co, Aito, Wey, BMW, Evolute и BYD.Основной рост пришёлся на последние три месяца года. Это также связано с изменениями утильсбора, методика расчёта которого существенно изменилась именно для гибридов, отметил директор «Автостата».Артур ТомилкоТранспорт13 янвПродажи новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 15,6% Среди причин спада дилеры называют высокую ключевую ставку и увеличение утильсбора.#новости