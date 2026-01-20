Наследники совладельца грузовой авиакомпании «Атран», входящей в группу «Волга-Днепр», оспорили продажу актива — «Ъ»

В перспективе это может сорвать сделку по передаче «Аэрофлоту» самолётов авиакомпании. Источник: «Коммерсантъ»Наследники Романа Дровянникова, бывшего совладельца грузовой авиакомпании «Атран», оспаривают в суде её продажу «ЕАС Групп», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.Дровянников умер в мае 2025 года, а его долю в 33% в ноябре переписали на саму авиакомпанию. При этом финансовые вопросы с наследниками «не были урегулированы», они рассчитывают «добиваться справедливой оценки стоимости их доли».В перспективе это может означать попытку аннулировать сделку по передаче «Аэрофлоту» принадлежащих «Волге-Днепр» грузовых самолётов Boeing, отмечает источник издания. «ЕАС Групп» (принадлежит бывшему главе аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгению Солодилину) стала владельцем активов «Волги-Днепр», в том числе доли в 67% в «Атране», 30 декабря 2025 года. Сделка носила «денежный характер» и была оплачена собственными и заёмными средствами покупателя, говорят источники. В августе 2025 года «Ъ» писал, что собственники группы «Волга-Днепр» предложили безвозмездно передать компанию правительству. До этого основатель компании Алексей Исайкин говорил, что она может представлять интерес для государства «с учётом специфики текущего момента».#новости #волгаднепр