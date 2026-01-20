Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся — единственного покупателя не допустили к торгам

Назначат ли ещё один — пока неизвестно. Источник: АГН «Москва»О планах продать аэропорт на аукционе ещё в декабре 2025 года объявил глава Минфина Антон Силуанов. В январе 2026-го назначили дату продажи 100% «ДМЕ Холдинга», владеющего Домодедово — 20 января.Организатором выступил банк ПСБ. Стартовая цена — 132,3 млрд рублей, шаг аукциона — 1,32 млрд рублей, размер задатка — 26,45 млрд рублей. Заявки принимали с 13 по 19 января 2026 года.Но в итоге аукцион отменили, пишет «Коммерсантъ». Единственного покупателя — предпринимателя Евгения Богатого — не допустили к торгам. Причины не раскрываются, когда состоится новый аукцион — неизвестно.Если будут проводить второй аукцион, в нём собирается принять участие аэропорт Шереметьево.В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к структурам Домодедово и его владельцам. По версии истца бенефициары аэропорта (Дмитрий Каменщик и Валерий Коган), будучи резидентами других государств, распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче ООО «ДМЕ Холдинг» государству. Росимущество получило 100% долей в юрлице и в других компаниях, которые участвуют в управлении Домодедово. В пресс-службе аэропорта отмечали, что продолжают работать как обычно.#новости #домодедово