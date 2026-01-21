В 2025 году в России закрылось больше 600 салонов китайских автобрендов — это коррекция после «бурного» роста прошлых лет

Ритейлеры начали сотрудничать не с «китайцами», а с «российскими» брендами. Источник: «Авто.ру»За год закрылось 643 шоурума в сегменте легковых и коммерческих машин, подсчитали для «Коммерсанта» в «Газпромбанк Автолизинге» и «АвтоБизнесРевю». Это в 1,4 раза больше, чем в 2024-м. Лидеры по закрытиям — BAIC (56 точек), Bestune (54) и JAC (44).Открылось 459 салонов — в три раза меньше, чем в 2024-м. Общее число точек продаж автобрендов из Китая в 2025 году сократилось на 7%, до около 2600.Примерно каждый четвёртый салон китайских автомобилей закрыли либо переформатировали под другой бренд. Более сотни авторитейлеров предпочли больше не инвестировать в «китайцев», а работать с новыми «российскими» марками (то есть китайскими машинами местной сборки). Лидер по открытиям — российский Solaris (55 шоурумов).«Негативная тенденция» по шоурумам автомобилей китайских марок — последствия слишком быстрого роста прошлых лет, отметили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Многие марки заходили на рынок активно, открывали большое количество шоурумов, иногда без понимания реального спроса и экономики дилерского бизнеса. РОАДВ 2025 году началась коррекция: часть брендов пересмотрели стратегию, часть дилеров — своё участие в проектах, говорят в РОАД.Количество дилеров на рынке было избыточным, некоторые из них работали в убыток, добавляет директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. Некоторые китайские бренды практически ушли с российского рынка, например, Kaiyi. #новости