Сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» переименовался обратно в «Юрент» и вернул старый логотип

Он остаётся частью экосистемы МТС. Источник: «Юрент»Об этом кикшеринг сообщил в своём Telegram-канале.Для вас ничего не поменяется: самокаты по-прежнему фиолетовые, по-прежнему надёжные, а мы — продолжим улучшать наш сервис для ваших самых комфортных и классных поездок.«Юрент»В феврале 2022 года «Юрент» привлёк 650 млн рублей от VEB Ventures и 740 млн рублей от МТС. Ещё 700 млн должен был вложить VPE Capital, но тот после февраля 2022-го отказался от участия в раунде, рассказывали Forbes в сервисе. В рамках сделки МТС начал включать кикшеринг в свою экосистему: добавил в подписку «МТС Premium» и позволил использовать программу лояльности «МТС Cashback» для оплаты поездок.В январе 2024 года МТС стал основным владельцем «Юрента» — он увеличил свою долю с 11,77% до 80,58%. После этого кикшеринг стал называться «МТС Юрент».В октябре 2025-го президент группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что она переименуется в Erion. После смены названия входящие в «Экосистему МТС» вертикали — реклама, кикшеринг, финансы, ИТ и развлечения — будут иметь собственный бренд, кроме «МТC Банка». Тогда же Алиев анонсировал, что «МТС Юрент» вернётся к старому названию, но останется в экосистеме.#новости #юрент