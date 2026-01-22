Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Аэропорты Шереметьево и Внуково подали заявки на покупку Домодедово

Аукцион состоится 29 января 2026 года.

Источник: Global Look Press
  • Домодедово должны были продать на аукционе 20 января 2026 года, но он не состоялся: заявку подал только один участник, которого не допустили к торгам.
  • После этого банк ПСБ, который выступает организатором продажи, назначил второй аукцион — в отличие от первого, он пройдёт по голландской системе, где ставки понижаются, а не повышаются. Аукцион состоится 29 января 2026-го, заявки можно подавать с 22 января.
  • Начальная цена — 132,2 млрд рублей. Она может понижаться до 50% от стартовой с шагом 10%. Если несколько участников подтвердят начальную цену или цену на одном из шагов понижения, проведут ещё один аукцион на повышение с шагом 5%.
  • Ещё 20 января Шереметьево заявил, что поучаствует во втором аукционе, а 22 января подал заявку. В пресс-службе аэропорта отметили, что решились на участие, несмотря на то, что проект «крайне сложный и требует значительных инвестиций».
  • Следом за ним заявку подал и совладелец Внуково Виталий Ванцев. Он ещё летом 2025 года говорил об интересе к Домодедово.
Полина Лааксо
Транспорт
«Мы единственные, кто может заняться Домодедово»: совладелец аэропорта Внуково — о состоянии авиарынка, консолидации московских аэропортов и партнёрстве с государством

Несколько тезисов из разговора РБК с Виталием Ванцевым.

Ванцев. Источник фото: РБК

#новости #домодедово #шереметьево #внуково

10
5
1
56 комментариев