Российская Drive Electro представит свой первый серийный электрогрузовик осенью 2021 года Статьи редакции
В феврале компания пообещала запустить в России серийное производство электрогрузовиков в 2021 году.
- В Drive Electro уже сделали автомобиль и приступили к его сертификации, которая завершится в сентябре, рассказал «Ведомостям» владелец и директор компании Сергей Иванов. После этого пройдёт презентация.
- Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 тонн — больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика. Стоимость пока неизвестна.
- Грузовик будет полностью электрическим, дальность пробега на одном заряде составит около 200 км. Машину будут выпускать на заводе, строительство которого завершится в мае-июне 2022 года. Средний объём производства составит около 500 машин.
- Основой для российского электрогрузовика станет шасси японской модели Isuzu ELF — кузов, кабина и ходовая часть, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями проекта. Иванов отказался от комментария, а Isuzu в России подтвердил наличие проекта с Drive Electro.
- Drive Electro существует с 2013 года и занимается электрификацией автомобилей — делает из автобусов и грузовиков электротранспорт. В конце февраля 2021 года компания объявила, что построит под Москвой завод, способный выпускать по тысяче электрогрузовиков в год.
Очень много российских новостей в будущем времени: выпустят, построят, запустят. А потом ничего не происходит.
Вот выпустят, тогда и приходите.
Ну, Илон тоже много чего в будущем времени говорит, и ничего, верят, несут ему свои денежки.
Хотя бы часть своих планов Маск реализовал, в отличии от.
А за что вы мне минус поставили? 🤔 В статье черным по белому написано, что: "Drive Electro существует с 2013 года и занимается электрификацией автомобилей — делает из автобусов и грузовиков электротранспорт." Или только те могут считаться что-то сделавшими, кто из твиттера на большую аудиторию вещает о каждом своём пуке? Пусть даже он и ничтожный?
Я не спорю, Маск создал хорошую компанию, с хорошим инженерным потенциалом, но и у нас в стране есть неглупые люди. Вы же себя глупым не считаете? Чего Маск делает лучше многих у нас, да и в мире, так это маркетинг и пиар.
Что можно развести на 200 км пробега? Это меньше, чем пробег за 1 рабочий день в мск.
по городу развозить самое оно, во первых выбросов меньше, в самом городе. Во вторых стояние в пробках, для этой машины это практически ничего не стоит. Опять же выбросов 0. Экономия на топливе колоссальная будет в таких условиях опять же, так что одни практически плюсы. Минус да, постоять придется позаряжаться.
Если подзаряжаться в каждом магазине во время разгрузки то наверное что-то можно... Но зарядок там пока нет
Запустить серийное производство в 2021, а завод достроить в середине 2022- бизнес по русски...
Грузовик будет полностью электрическим, дальность пробега на одном заряде составит около 200 км.
Ну т.е. заведомо никакого межгорода и поездок в область, например.
Преподобный месяц
Ну почему же. Самара - Тухлятти туда-обратно или до Сызрани, например, вполне докатит. Да и почти в любое место области из-за удобного расположения города -)
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В феврале компания пообещала запустить в России серийное производство электрогрузовиков в 2021 году.
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