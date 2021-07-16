Транспорт
Евгения Евсеева

Российская Drive Electro представит свой первый серийный электрогрузовик осенью 2021 года Статьи редакции

В феврале компания пообещала запустить в России серийное производство электрогрузовиков в 2021 году.

  • В Drive Electro уже сделали автомобиль и приступили к его сертификации, которая завершится в сентябре, рассказал «Ведомостям» владелец и директор компании Сергей Иванов. После этого пройдёт презентация.
  • Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 тонн — больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика. Стоимость пока неизвестна.
  • Грузовик будет полностью электрическим, дальность пробега на одном заряде составит около 200 км. Машину будут выпускать на заводе, строительство которого завершится в мае-июне 2022 года. Средний объём производства составит около 500 машин.
  • Основой для российского электрогрузовика станет шасси японской модели Isuzu ELF — кузов, кабина и ходовая часть, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями проекта. Иванов отказался от комментария, а Isuzu в России подтвердил наличие проекта с Drive Electro.
  • Drive Electro существует с 2013 года и занимается электрификацией автомобилей — делает из автобусов и грузовиков электротранспорт. В конце февраля 2021 года компания объявила, что построит под Москвой завод, способный выпускать по тысяче электрогрузовиков в год.
«Знаем путь машины и как её окупить»: что за…
Созданная инженером компания занималась аккумуляторами для тяжёлого траспорта, способными работать…
vc.ru

#новость #driveelectro #электрогрузовик

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Алексей Медведев

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Очень много российских новостей в будущем времени: выпустят, построят, запустят. А потом ничего не происходит.
Вот выпустят, тогда и приходите.

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Александр Романов

Алексей
–3

Ну, Илон тоже много чего в будущем времени говорит, и ничего, верят, несут ему свои денежки.

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Ivan Boldyrev

Александр
0

Хотя бы часть своих планов Маск реализовал, в отличии от. 

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Александр

Ivan
1

А за что вы мне минус поставили? 🤔 В статье черным по белому написано, что: "Drive Electro существует с 2013 года и занимается электрификацией автомобилей — делает из автобусов и грузовиков электротранспорт." Или только те могут считаться что-то сделавшими, кто из твиттера на большую аудиторию вещает о каждом своём пуке? Пусть даже он и ничтожный?
Я не спорю, Маск создал хорошую компанию, с хорошим инженерным потенциалом, но и у нас в стране есть неглупые люди. Вы же себя глупым не считаете? Чего Маск делает лучше многих у нас, да и в мире, так это маркетинг и пиар.

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Applied Spaceman

Ivan
–1

От кого?

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Demaster

Алексей
0

Да новости из будущего, как сейчас помню план 2020!

Ответить

Igor Igor

Алексей
0

Можно еще добавить: выпустят, построят, запустят. А потом через 5 лет выдают 1 предсерийный образец и кладут болт)

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Dmitry Kulitskiy

8

Что можно развести на 200 км пробега? Это меньше, чем пробег за 1 рабочий день в мск.

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Андрей Рудин

Dmitry
0

по городу развозить самое оно, во первых выбросов меньше, в самом городе. Во вторых стояние в пробках, для этой машины это практически ничего не стоит. Опять же выбросов 0. Экономия на топливе колоссальная будет в таких условиях опять же, так что одни практически плюсы. Минус да, постоять придется позаряжаться. 

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Maksim V.

Андрей
1

Так давайте не забывать, что 200км это в идеальных, пусть и городских условиях))) в реальности будет 100, а это даже для провинции на три часа работы 

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Василий Буров

Dmitry
0

Если подзаряжаться в каждом магазине во время разгрузки то наверное что-то можно... Но зарядок там пока нет

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Преподобный месяц

2

Будем ждать -) 

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Noblesse. tv

2

Запустить серийное производство в 2021, а завод достроить в середине 2022- бизнес по русски...

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Папа Римский

0

Похоже, будет еще одна тема для стендапов на ютубе.

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Pavel Zakharov

0

Грузовик будет полностью электрическим, дальность пробега на одном заряде составит около 200 км.

Ну т.е. заведомо никакого межгорода и поездок в область, например. 

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Преподобный месяц

Pavel
0

Ну почему же. Самара - Тухлятти туда-обратно или до Сызрани, например, вполне докатит. Да и почти в любое место области из-за удобного расположения города -) 

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