Транспорт
Маша Цепелева

«Делимобиль» запустил команду помощи при ДТП в Москве и Петербурге: она поможет оформить документы и морально поддержит Статьи редакции

Услуга бесплатна.

  • «Подмогу» могут заказать все попавшие в аварию пользователи в Москве и Петербурге, сообщили vc.ru в компании. В этих городах процесс оформления ДТП может занимать больше времени, чем в других, где есть «Делимобиль».
  • Специальные сотрудники компании приедут на место, помогут с оформлением документов, определят, можно ли составить Европротокол, поговорят с представителями ГИБДД, нальют чая, морально поддержат, помогут найти ближайший свободный автомобиль или довезут до метро.
  • Среднее время прибытия сотрудника «Подмоги» на место — 40-50 минут в Москве и Петербурге.
  • До запуска услуга работала в тестовом режима два месяца в Москве и месяц в Петербурге. В итоге пользователи, получившие помощь после аварии, не боялись снова ездить на автомобилях каршеринга и своих собственных, рассказали в «Делимобиль».

#новость #делимобиль

523 просмотров
13 13 комментариев
6
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Даниил Путинцев

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Морально поддержат — наручники для не очень адекватных в комплекте ?)

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Федор Чеботарев

Даниил
1

Травмат скорее, либо шокер. 

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Александр Медведь

Даниил
1

Скорей приедет амбал и так по плечу похлопывая: Брат, ну не переживай ты так, ну и что, что теперь всю жизнь платить...

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Ivan

4

Может лучше запустили сервис заблокировать "ПЛОХИХ"  водителей?   Навел камеру, и по qr блокируешь машину того, кто нарушает.  Или поставить им ограничение скорости.... Иногда бросают где попало, запирают...   Как убрать машину такую? Тогда может сервис по ДТП не нужен будет.

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Александр Ляшенко

4

…расскажет, как жить с новым кредитом на выплату))

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Гаиль Налиев

2

там еще психологи нужны, чтобы люди не повесились, после того, как узнают, что штрафов навешают на них столько, что дешевле будет купить новую машину

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Sergei Timofeyev

2

Приеду на место и выпишут сразу штраф за пользование сервисом. :)

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Маджид Гаджиев

2

Помощь при ДТП: 
Некогда объяснять, полезай в багажник! 

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Евгений Гадеев

1

А я думал там и так Славик приезжал и морально помогал.

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Федор Чеботарев

0

А как они морально меня поддержат в такой ситуации? В такой ситуации поддержка, мне кажется в принципе, мало чем помогает. А вот финансовая помощь не помешала бы. 

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Roman Moskovskiy

0

С самой конской страховкой в дтп (если нет сказки) я бы тоже чай привозил и валерьянку ещё желательно

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Эдуард Гладышев

0

А помощь пострадавшим от пользователей делимобиля ожидается? Вчера какой-то дебил промчался на красный перед пешеходным переходом, буквально в метре от меня, так и до трагедии не далеко...

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Александр Графов

0

Делимобиль лучше пусть поддерживает когда штрафы нереальные выставляет и говорит оплатить надо в течении суток!!! Потом говорит что дело передали коллекторам. Конченная компания. 
Совет всем кто ездит на их тачках, берите тариф сказка или как там, где у вас будет КАСКО и не ОСАГО со штрафами 

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