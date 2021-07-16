«Делимобиль» запустил команду помощи при ДТП в Москве и Петербурге: она поможет оформить документы и морально поддержит Статьи редакции
Услуга бесплатна.
- «Подмогу» могут заказать все попавшие в аварию пользователи в Москве и Петербурге, сообщили vc.ru в компании. В этих городах процесс оформления ДТП может занимать больше времени, чем в других, где есть «Делимобиль».
- Специальные сотрудники компании приедут на место, помогут с оформлением документов, определят, можно ли составить Европротокол, поговорят с представителями ГИБДД, нальют чая, морально поддержат, помогут найти ближайший свободный автомобиль или довезут до метро.
- Среднее время прибытия сотрудника «Подмоги» на место — 40-50 минут в Москве и Петербурге.
- До запуска услуга работала в тестовом режима два месяца в Москве и месяц в Петербурге. В итоге пользователи, получившие помощь после аварии, не боялись снова ездить на автомобилях каршеринга и своих собственных, рассказали в «Делимобиль».
Морально поддержат — наручники для не очень адекватных в комплекте ?)
Скорей приедет амбал и так по плечу похлопывая: Брат, ну не переживай ты так, ну и что, что теперь всю жизнь платить...
Может лучше запустили сервис заблокировать "ПЛОХИХ" водителей? Навел камеру, и по qr блокируешь машину того, кто нарушает. Или поставить им ограничение скорости.... Иногда бросают где попало, запирают... Как убрать машину такую? Тогда может сервис по ДТП не нужен будет.
там еще психологи нужны, чтобы люди не повесились, после того, как узнают, что штрафов навешают на них столько, что дешевле будет купить новую машину
А как они морально меня поддержат в такой ситуации? В такой ситуации поддержка, мне кажется в принципе, мало чем помогает. А вот финансовая помощь не помешала бы.
С самой конской страховкой в дтп (если нет сказки) я бы тоже чай привозил и валерьянку ещё желательно
А помощь пострадавшим от пользователей делимобиля ожидается? Вчера какой-то дебил промчался на красный перед пешеходным переходом, буквально в метре от меня, так и до трагедии не далеко...
Делимобиль лучше пусть поддерживает когда штрафы нереальные выставляет и говорит оплатить надо в течении суток!!! Потом говорит что дело передали коллекторам. Конченная компания.
Совет всем кто ездит на их тачках, берите тариф сказка или как там, где у вас будет КАСКО и не ОСАГО со штрафами
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