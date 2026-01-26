Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Власти Санкт-Петербурга запланировали поднять штраф за неоплату парковки — пользователи писали, что штраф иногда получается меньше, чем стоимость самой парковки

Для граждан штраф могут повысить с 3000 до 5000 рублей.

  • Смольный опубликовал законопроект о внесении изменений в городской КоАП, обратила внимание «Фонтанка». Сейчас штраф за место на платной парковке без оплаты составляет 3000 рублей для граждан и юрлиц.
  • Власти предлагают увеличить штраф для физлиц и ИП до 5000 рублей, для юрлиц — до 30 тысяч.
  • Также власти обсуждают обновление порядка оплаты: хотят позволить водителям исправлять ошибки при оплате сессии до истечения календарного дня, писало издание. Это должно помочь, если сессия прерывается и остаётся не оплаченной или данные вносят некорректно из-за невнимательности или сбоев.
  • С октября 2025 года в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга работает система расчёта платы за парковку с динамическим ценообразованием. Цена зависит от востребованности конкретного места: к примеру, для легковых автомобилей составляет от 100 до 360 рублей в час.
  • Тогда пользователи соцсетей заметили, что при максимальной ставке и парковке, например, на 10 часов, «выгоднее» заплатить штраф: 3000 рублей вместо 3600 рублей за парковку.

