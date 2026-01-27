Дептранс Москвы попросил сервисы такси не завышать цены из-за снегопада в городе

И отметил, что пока рост цен наблюдается только в «отдельных районах» столицы. Источник: АГН «Москва»Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обратился к службам заказа такси с просьбой постоянно мониторить стоимость поездок и не допускать «необоснованный» рост цен.Согласно его публикации, повышенные коэффициенты в сервисах такси зафиксированы в «отдельных районах» Москвы. Это связано с тем, что на линии оказалось меньше автомобилей, чем требуется для выполнения заказов. В «основных точках притяжения» роста цен нет.МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 26 января 2026 года. В городе с 27 января по 29 января прогнозировали метель и гололедицу.Из-за сильного снегопада жителей Москвы попросили отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться вместо этого метро.#новости #москва