Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Дептранс Москвы попросил сервисы такси не завышать цены из-за снегопада в городе

И отметил, что пока рост цен наблюдается только в «отдельных районах» столицы.

Источник: АГН «Москва»
Источник: АГН «Москва»
  • Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обратился к службам заказа такси с просьбой постоянно мониторить стоимость поездок и не допускать «необоснованный» рост цен.
  • Согласно его публикации, повышенные коэффициенты в сервисах такси зафиксированы в «отдельных районах» Москвы. Это связано с тем, что на линии оказалось меньше автомобилей, чем требуется для выполнения заказов. В «основных точках притяжения» роста цен нет.
  • МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 26 января 2026 года. В городе с 27 января по 29 января прогнозировали метель и гололедицу.
  • Из-за сильного снегопада жителей Москвы попросили отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться вместо этого метро.

#новости #москва

12
1
48 комментариев