Сервис аренды электросамокатов lite запустил франшизу для расширения бизнеса Статьи редакции
Франчайзи получат доступ к мобильным решениям сервиса в обмен на процент от выручки, при этом lite будет помогать на всех этапах открытия кикшеринга.
Первыми к франчайзинговой программе присоединились предприниматели из Троицка и Димитровграда — там уже тестируют сервис, рассказали vc.ru в lite.
Франчайзи получат доступ к решениям бренда для старта бизнеса — мобильному приложению для пользователей, системе для приёма платежей, специальному приложению для техников, круглосуточной службе поддержки, а также доступ в личный кабинет, где в режиме реального времени можно отслеживать показатели спроса и выручки.
Подключение будет бесплатным — без паушального взноса. Доступ к мобильным решениям франчайзи получат в обмен на 10% от выручки — на момент написания заметки в lite не уточнили vc.ru, нужно её платить раз в месяц или в год.
При этом lite не будет брать комиссию, пока предприниматели сами не начнут получать доход от сдачи электросамокатов в аренду.
В обязанности франчайзи входит закупка электросамокатов, их зарядка и техническое обслуживание, размещение парковок и организация условий для безопасной работы.
lite будет консультировать партнёров по закупке самокатов и организации зон работы кикшеринга, поможет с продвижением сервиса, подбором и обучением сотрудников, а также окажет поддержку по юридическим и финансовым вопросам.
С помощью франшизы сервис надеется расширить географию своего присутствия и помочь предпринимателям заработать на рынке с помощью готовых инструментов и технологий.
- Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. Сервис работает в Москве и Сочи.
- В декабре 2020 года lite запустил инвестиционную программу под 13,4% годовых. В сервис нужно вложить не меньше 390 тысяч рублей, инвестпрограмма длится 21 месяц.
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