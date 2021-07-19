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Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис аренды электросамокатов lite запустил франшизу для расширения бизнеса Статьи редакции

Франчайзи получат доступ к мобильным решениям сервиса в обмен на процент от выручки, при этом lite будет помогать на всех этапах открытия кикшеринга.

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Первыми к франчайзинговой программе присоединились предприниматели из Троицка и Димитровграда — там уже тестируют сервис, рассказали vc.ru в lite.

Франчайзи получат доступ к решениям бренда для старта бизнеса — мобильному приложению для пользователей, системе для приёма платежей, специальному приложению для техников, круглосуточной службе поддержки, а также доступ в личный кабинет, где в режиме реального времени можно отслеживать показатели спроса и выручки.

Подключение будет бесплатным — без паушального взноса. Доступ к мобильным решениям франчайзи получат в обмен на 10% от выручки — на момент написания заметки в lite не уточнили vc.ru, нужно её платить раз в месяц или в год.

При этом lite не будет брать комиссию, пока предприниматели сами не начнут получать доход от сдачи электросамокатов в аренду.

В обязанности франчайзи входит закупка электросамокатов, их зарядка и техническое обслуживание, размещение парковок и организация условий для безопасной работы.

lite будет консультировать партнёров по закупке самокатов и организации зон работы кикшеринга, поможет с продвижением сервиса, подбором и обучением сотрудников, а также окажет поддержку по юридическим и финансовым вопросам.

С помощью франшизы сервис надеется расширить географию своего присутствия и помочь предпринимателям заработать на рынке с помощью готовых инструментов и технологий.

  • Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. Сервис работает в Москве и Сочи.
  • В декабре 2020 года lite запустил инвестиционную программу под 13,4% годовых. В сервис нужно вложить не меньше 390 тысяч рублей, инвестпрограмма длится 21 месяц.

#новость #lite #электросамокаты

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Алексей Штейн

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Какой то сомнительный скам проект по франшизе и инвест проекту , в лучших традициях Аязки и его бизнес молодости 

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