Производитель электропикапов Rivian во второй раз перенёс поставки первых машин из-за нехватки чипов Статьи редакции
Несмотря на это, компания собирается выпустить свой электропикап первой из автопроизводителей.
Rivian перенёс поставки электрического пикапа R1T и внедорожника R1S из-за «последствий пандемии» и мировой нехватки полупроводниковых чипов, сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо компании.
Поставки R1T начнутся в сентябре 2021 года, а R1S — в «ближайшее время». В начале 2021 года Rivian уже переносила поставки R1T с июня на июль.
Rivian хочет стать первой компанией, которая выпустит электрический пикап. Ford планирует выпустить электропикап F-150 Lightning весной 2022 года, Hummer — в конце 2021 года.
Гендиректор компании Роберт Скариндж сообщил, что компания «уже собрала сотни машин и испытала их в разных условиях».
В письме Скариндж также сообщил, что в Rivian работают уже 7000 сотрудников. На заводе — две линии. Первая для автомобилей R1, вторая — для коммерческих фургонов.
Другие автопроизводители тоже замедляют производства из-за нехватки чипов. Например, GM собирает внедорожники без функции зарядки беспроводных телефонов, сообщает TechCrunch.
- В 2019 году Rivian начала разработку электрофургонов для Amazon. Компания заказала 100 тысяч таких фургонов, поставки планировали начать в 2021 году. Тестирование электрических фургонов прошло в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
- В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд. В феврале 2021 года Rivan начала готовится к IPO с оценкой в $50 млрд, сообщали источники Bloomberg.
- В апреле 2021 года крупнейшие производители чипов заявили, что дефицит сохранится до 2022 года.
Не знаю что со мной не так, но внешний вид этого пикапа напомнил хэллоукити. Видимо я просто псих.
Они посто не правильно бизнес-модель Маска внедрили
После 6 прибыльных кварталов подряд и росту поставок на 50% год к году, кто то до сих пор считает что там что то не так с бизнес моделью?
Сегодня мы открываем отбор в оплачиваемую программу стажировки для студентов старших курсов. Сама стажировка начнётся в августе и продлится три месяца. Подать заявку можно до 31 июля здесь.
Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.
Подход к разработке IT-продуктов меняется повсеместно, следуя за тенденцией на «очеловечивание» сухих интерфейсов. Факты свидетельствуют, что клиент стал гораздо более требовательным и разборчивым. Эксперт Первой грузовой компании Дмитрий Бохан делится секретом, как превратить бизнес-идею в friendly service.
В далеком 2007 году я зарегистрировал себе кошелек в «Яндекс.Деньгах». Оказалось, что это очень удобная штука. И с тех пор эта платежная система стала для меня основной. Я использовал ее для проведения платежей, получения средств, на карте висели абонементы с ежемесячной оплатой и т.д.
В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.
Заказал наушники Marshall MID, попытался их вернуть тк не понравились и что из этого вышло.
Ниже – наш рассказ о том, как мы делали спецпроект «Чистая вода: как это получается», что в нём интересного, и как им пользоваться, а также много полезной и важной информации о воде и тому, как и зачем ее экономить.
Вы наверняка слышали о нашумевшей Klarna — самом дорогом финтех-сервисе Европы, который предлагает платить за покупки частями, а не вносить полную стоимость сразу. Наш Всегда.Да — похожий сервис, только с российскими корнями.
Это ускорит доставку и оптимизирует затраты партнёров, считают в компании.