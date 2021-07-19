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Транспорт
Маша Цепелева

Производитель электропикапов Rivian во второй раз перенёс поставки первых машин из-за нехватки чипов Статьи редакции

Несмотря на это, компания собирается выпустить свой электропикап первой из автопроизводителей.

6 6 комментариев
453 просмотров

Rivian перенёс поставки электрического пикапа R1T и внедорожника R1S из-за «последствий пандемии» и мировой нехватки полупроводниковых чипов, сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо компании.

Поставки R1T начнутся в сентябре 2021 года, а R1S — в «ближайшее время». В начале 2021 года Rivian уже переносила поставки R1T с июня на июль.

Пикап R1T Rivian

Rivian хочет стать первой компанией, которая выпустит электрический пикап. Ford планирует выпустить электропикап F-150 Lightning весной 2022 года, Hummer — в конце 2021 года.

Гендиректор компании Роберт Скариндж сообщил, что компания «уже собрала сотни машин и испытала их в разных условиях».

В письме Скариндж также сообщил, что в Rivian работают уже 7000 сотрудников. На заводе — две линии. Первая для автомобилей R1, вторая — для коммерческих фургонов.

Другие автопроизводители тоже замедляют производства из-за нехватки чипов. Например, GM собирает внедорожники без функции зарядки беспроводных телефонов, сообщает TechCrunch.

  • В 2019 году Rivian начала разработку электрофургонов для Amazon. Компания заказала 100 тысяч таких фургонов, поставки планировали начать в 2021 году. Тестирование электрических фургонов прошло в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
  • В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд. В феврале 2021 года Rivan начала готовится к IPO с оценкой в $50 млрд, сообщали источники Bloomberg.
  • В апреле 2021 года крупнейшие производители чипов заявили, что дефицит сохранится до 2022 года.

#новость #rivian

6 6 комментариев
0
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6 комментариев
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Дмитрий Шусов

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Не знаю что со мной не так, но внешний вид этого пикапа напомнил хэллоукити. Видимо я просто псих. 

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Вася Пражкин

Дмитрий
1

 Видимо я просто псих

Может просто с TJ пришли?

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Gidevan

–5

Они посто не правильно бизнес-модель Маска внедрили

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Артем Голендберг

Gidevan
1

После 6 прибыльных кварталов подряд и росту поставок на 50% год к году, кто то до сих пор считает что там что то не так с бизнес моделью?

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Gidevan

Артем
0

А вы сейчас на мой коммент ответили, или на какой-то другой?

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Артем Голендберг

Gidevan
0

На Ваш

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