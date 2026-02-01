Сервис беспилотных такси Waymo завершает раунд инвестиций на $16 млрд при оценке в $110 млрд — источники

Предыдущий раунд состоялся в октябре 2024 года: тогда сервис привлёк $5,6 млрд при оценке в $45 млрд.Источник: Waymo Alphabet, материнская компания Waymo и Google, инвестирует около $13 млрд, рассказали источники Bloomberg. Остальное вложат другие инвесторы, в том числе Sequoia Capital, DST Global и Dragoneer Investment Group. Собеседники FT среди инвесторов этого раунда также называют Andreessen Horowitz и Mubadala.По словам источников, Waymo может завершить раунд финансирования в феврале 2026 года, а оценка компании составит около $110 млрд. В Waymo заявили, что не комментируют конфиденциальные финансовые вопросы.Waymo запустила беспилотное такси с платой за проезд в 2018 году — первой в США. Сейчас компания предлагает сервис в шести городах страны, в том числе с помощью Uber. В октябре 2025 года компания анонсировала начало работы в Лондоне, это будет первый для неё запуск в Европе. По собственным данным, всего машины Waymo совершили более 20 млн поездок.Летом 2025 года тестировать сервис роботакси в США начала Tesla. В январе 2026-го глава компании Илон Маск сообщил о запуске поездок в Остине без оператора в салоне. Роботакси с машинами без водительского места также предлагает Zoox от Amazon — в сентябре 2025-го компания запустила поездки для всех пользователей в Лас-Вегасе.#новости #waymo