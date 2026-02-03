В московском аэропорту Внуково обнаружили «зауженные» калибраторы для проверки габаритов ручной клади «Победы»

Авиакомпания заявила, что их уже изъяли из эксплуатации.Источник: blog.letim.meУправление Ространснадзора по Центральному федеральному округу выявило, что калибраторы для проверки размеров ручной клади у «Победы» не соответствовали заявленным габаритам, написал Telegram-канал «Авиаторщина». Нарушение нашли в московском аэропорту Внуково.По данным канала, «инструментальные измерения с использованием сертифицированной рулетки» показали, что по ширине измерители меньше почти на 1 см, чем прописано в правилах авиакомпании (36x30x27 см).Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушение и заменить все не соответствущие норме калибраторы, пишет «Авиаторщина».В «Победе» подтвердили, что в одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявили несоответствие фактических размеров требуемым. По словам компании, разница составляет 0,5 см по ширине и связана с «утолщённым диаметром несущего профиля каркаса».Перевозчик направил претензии производителю. В пресс-службе отметили, что все измерители с несоответствующими размерами во Внуково уже изъяли из эксплуатации. Компания также проверила калибраторы по всей маршрутной сети — они соответствуют размерам, заявили в «Победе».#новости #победа