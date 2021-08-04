Как работают обновлённые приложения и какие есть ограничения.

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Что такое CarPlay и Android Auto

Это платформы, которые позволяют подключать смартфоны на iOS и Android к мультимедийным системам автомобилей и использовать на них совместимые приложения.

CarPlay и Android Auto работают по принципу внешнего экрана для смартфона. Оболочка и все приложения на самом деле «работают» на телефоне, а экран мультимедийной системы автомобиля используется только для трансляции интерфейса и взаимодействия с пользователем.

Для сравнения, головные устройства «Яндекс.Авто» и Google Auto — это уже полноценные бортовые компьютеры, встроенные в автомобиль. Они не требуют обязательной связки со смартфоном и готовы к работе сразу при запуске машины.

Чтобы «попасть» в CarPlay или Android Auto, разработчику приложения нужно адаптировать его для работы на дисплее автомобиля. Это и сделала команда «Яндекса» в последнем обновлении приложений «Карты» и «Навигатор».

Что нужно для того, чтобы использовать «Яндекс.Карты» в CarPlay и Android Auto

Нужно соблюсти три условия:

На iPhone или Android должна быть установлена последняя версия приложения «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Навигатора». Автомобиль должен поддерживать Apple CarPlay или Android Auto.

Нужно быть авторизованным в приложении и иметь активную подписку «Яндекс.Плюс». При отсутствии подписки в приложении можно оформить бесплатный тестовый период на три месяца — в «Яндексе» утверждают, что им смогут воспользоваться и те, кто ранее уже использовал пробные месяцы подписки в других сервисах компании.

Подключение смартфона к машине с CarPlay или Android Auto обычно не вызывает сложностей. В большинстве случаев достаточно подключить смартфон к автомобилю по проводу и он сам предложит активировать CarPlay или Android Auto.

Я тестировал «Яндекс.Карты» на iPhone и Samsung Galaxy, подключая их к Volvo XC90. iPhone у меня заработал не сразу — оказалось, что для работы CarPlay обязательным условием является включенный голосовой ассистент Siri (иначе машина воспринимает смартфон как обычный музыкальный плеер). Android подключился без проблем, однако при повторном запуске машина перестала видеть Android Auto — помогла «ручная» привязка машины в приложении Android Auto на смартфоне.

Некоторые современные модели машин поддерживают работу и в беспроводном режиме, однако в этом случае смартфон начинает потреблять много энергии и быстро садится, поэтому провод оказывается предпочтительной опцией.

Инструкция по настройке и подключению CarPlay.

Инструкция по настройке и подключению Android Auto.

После подключения смартфона к машине на экране бортового компьютера появится интерфейс оболочки с иконкой «Яндекс.Карт» (или «Яндекс.Навигатора»).

Это не смартфон

Не стоит ждать от «Карт» и «Навигатора» в CarPlay и Android Auto той же функциональности, что и в смартфон-приложении. Скорее, это урезанная версия с базовой функциональностью — отображение текущего маршрута и упрощенный поиск. При этом паттерны использования приложения в CarPlay и Android Auto отличаются от аналогичных паттернов на смартфоне.

Например, карта на экране машины не интерактивная — при тапе на любой объект на карте ничего не произойдет. Можно лишь перемещать карту пальцем, чтобы посмотреть расположенные на ней объекты, но не более. Поэтому не получится построить маршрут, выбрав точку и зажав на ней палец, как это работает на смартфоне, — строить маршруты в автомобильной версии «Яндекс.Карт» можно только через отдельный экран поиска.

Экран поиска в «Яндекс.Картах» для CarPlay

Экран поиска в «Яндекс.Картах» для Android Auto

Аналогично в поиске тоже придется отказаться от привычного сценария. Результаты поиска на экране машины отображаются в виде списка и точек на карте. Увы, не получится тапнуть на точку, чтобы выбрать конкретное место назначения — это можно сделать только через переключение пунктов в списке.

Экран результатов поиска в «Яндекс.Картах» для CarPlay

Выбрать точку на карте не получится — только через переключение списка результатов поиска

Так же и маршруты. Если на смартфоне можно кликнуть на один из предлагаемых маршрутов, то в интерфейсе машине можно сделать это только через список.

Выбор маршрута в «Яндекс.Картах» для CarPlay

По словам разработчиков «Яндекс.Карт», неинтерактивная карта — это ограничение платформ: «В Android Auto карта пока совсем неинтерактивна, эта возможность ограничена платформой Google для всех сторонних навигационных приложений на экране автомобиля. В CarPlay картой можно управлять с помощью жестов. Хотя долгое нажатие на карту и управление несколькими пальцами не работает, выбор объекта или альтернативного маршрута на карте тоже не поддерживается».

Из-за ограничений платформ не получилось встроить и оплату топлива и парковок, комментарии на карте, а также полноценную «Алису». Кроме того, в Android Auto любой список не может содержать больше шести пунктов, поэтому, например, список избранного ограничен всего шестью местами.

В CarPlay иконку «Алисы» всё же можно найти на экране поиска, но ее функциональность ограничена только поиском по объектам, в Android Auto искать можно с помощью встроенного в операционную систему голосовой поиск.

Разработчики «Яндекс.Карт» используют хитрый приём, чтобы пользователь всё же мог быстро воспользоваться популярными функциями. Если во время работы CarPlay или Android Auto открыть приложение «Яндекс.Карты» на смартфоне, там будет только одна кнопка «Продолжить в телефоне». По тапу на неё карта с маршрутом «переместится» с экрана автомобиля на смартфон, но уже со знакомым интерфейсом и всеми известными функциями.

Здесь уже можно привычным способом построить маршрут, посмотреть комментарии на карте, заправить автомобиль или выбрать парковку на карте, после чего «отправить» маршрут обратно на экран машины.

«Маршрут построен»

Шаблонизация платформ напрямую отразилась и на том, как выглядит интерфейс движения по маршруту. Карта с текущим местоположением смещена на экране вправо, в то время как самое заметное место отдано подсказке с информацией о ближайшем повороте. Сюда же разместили подсказку о движении по полосам.

«После тестирования не на эмуляторе, а в реальном автомобиле, мы пересмотрели балун с полосностью и добавили его вдоль линии маршрута. Это поддерживает наш принцип контекстности — показывать элементы там, где они нужны», — поясняют решение разработчики.

Тестирование приложения на эмуляторе Фото: пресс-служба «Яндекс»

Схематичное отображение всех пробок на маршруте расположено справа — отдельно от характеристик маршрута, которые находятся слева.

«Яндекс.Карты» для CarPlay

Камеры и пробки отображаются так же, как и на смартфоне. На своём привычном месте осталось ограничение скорости и индикатор текущей скорости — при превышении он мигает красным.

«Яндекс.Карты» для Android Auto

Настройки всего три: отображение пробок на карте, звук (подсказки о маршруте или только предупреждения), а также тема оформления. Примечательно, что во время тестирования CarPlay всегда использовал тему оформления с телефона, а Android Auto «брал» тему у автомобиля.

Про разработку

В комментариях практически под каждым материалом про «Яндекс.Карты» на vc.ru пользователи на протяжении нескольких лет спрашивали про поддержку CarPlay и Android Auto. В 2019 году команда рассказывала о сложностях с переносом пользовательского опыта на сторонние платформы, а также работала над собственным решением. В октябре 2020 года «Яндекс» все же анонсировал планы разработки для CarPlay и Android Auto.

Мы делали поддержку сразу для двух навигационных приложений — «Карт» и «Навигатора». К тому же, мы одновременно запускаем сразу поддержку двух платформ — CarPlay и Android Auto. В будущем все обновления пользователи будут получать одновременно, вне зависимости от приложения и платформы. Разработка всего этого заняла время.

команда «Яндекс.Карт»

Много времени заняло тестирование и работа над стабильностью приложения, поясняют разработчики: «Одна из особенностей разработки для CarPlay и Android Auto заключается в том, что в процессе участвуют сразу три стороны: компания-производитель операционной системы смартфона, автопроизводитель и разработчик приложения. Для того, чтобы команда с головного устройства машины прошла и выполнила свою функцию, запрос проходит через зоны ответственности всех трёх участников. Поэтому и стабильность работы зависит не только от приложения, но и от других факторов — даже качества USB-провода».

Вместо смартфона на торпеде

За несколько недель использования приложения CarPlay и Android Auto я перестал использовать крепление для телефона в машине, но не перестал использовать смартфон. Оптимальным сценарием взаимодействиям с «Картами» оказалась комбинация из смартфона и CarPlay.