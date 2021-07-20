В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час Статьи редакции
Это самый быстрый наземный транспорт в мире.
Поезд выехал на производственной линии в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, пишет информагентство Xinhua.
По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд был разработан Китаем и стал последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта. Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип был изготовлен в Циндао, а испытания проводились в Шанхае в июне 2020 года.
По данным ведущего инженера проекта Дин Саньсаня, поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров. Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займёт нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.
Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.
Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.
Как отмечает издание Xinhua, Китай — мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий.
Нам бы вот Транссиб и бас полностью перевести на маглев для людей. И решения есть и технологии, только воли нет и желания у правительства.
От Владивостока до Москвы за 12 часов? Без спального места? Без курочки и яичка? Без дембелей? Это бездуховно совершенно
Транссиб на маглеве... Сколько это будет стоить? Окупаемость проекта тысяча лет?
Автор, ну зачем вы так!?)
Новость хороша, но не для чтения ее в электричке от Савеловского до Яхромы(
Вчера ехал до вднх от тимирязевской на воздушном трамвае думал не доедем все грохотает как на колеснице, скорость тоже не космическая
Немыслимый волк
Это вообще другая технология, если что
Да х.й с ним с поездом 600 кмч нам бы в Питере пару станций метро новых,это был бы прорыв,я бы Путина ещё 25 лет в ноги целовал!!!В росгвардию бы пошел молодежь палками пиздит.
Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h
А как же японский маглев? https://edition.cnn.com/2015/04/21/asia/japan-maglev-train-world-record/index.html
A Japan Railway maglev train hit 603 kilometers per hour (374 miles per hour) on an experimental track in Yamanashi Tuesday, setting a decisive new world record.
Может неправ, но при текущем уровне раздолбайства у нас я бы зассал на подобной отечественной разработке проехаться. Поэтому рад за китайцев, но не завидую :)
Всё правильно, без штампика Designed in California вундервафля не работает.
Немыслимый волк
Решает не штампик, а наличие достаточной экспертизы (т.е. дорогих квалифицированных инженеров) и адекватного госрегулирования (не должно задавливать частный бизнес, но должно тщательно верифицировать безопасность). Штампик Designed in California лучше условного штампика Designed in Siria тем, что в California и экспертов больше, и опыт госрегулирования лучше, поэтому и доверия за счет штампика больше.
РЖД тем временем с древними электричками ЭР2Р: 🗿
Ну.. скажу, что этот поезд рядом не стоял с нашим РЖД, где в новых плацкартах разработали Шторки))
В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», оценили эксперты.
Малый и средний бизнес (МСБ) часто сравнивают с розницей — многие владельцы таких компаний демонстрируют модели потребительского поведения, присущие обычным гражданам. И такое сравнение — не комплимент. МСБ и ИП играют на поле бизнеса и подчиняются его правилам, соответственно, не могут позволить себе «надеяться», «ждать» и «не делать». А еще «не…
Разработка сайта — дело тонкое. Уделяя должное внимание функционалу и наполнению, нельзя забывать и о правовой стороне дела — иначе можно нарваться на серьёзные штрафы.
Это самый быстрый наземный транспорт в мире.
Раньше как было:
Cоздание сайта о робототехнике стало логическим продолжением увлечения Digital Humanities декана социально-гуманитарного факультета пермской Вышки Динары Гагариной.
Сам полёт продлится около 10 минут, пассажиры будут находиться в невесомости около четырёх минут.
Полет состоится в 16:00 по мск, трансляция начнётся на полтора часа раньше.
Выглядит как что-то инопланетное.
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