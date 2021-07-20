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Транспорт
Nazigul Jusupova

В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час Статьи редакции

Это самый быстрый наземный транспорт в мире.

22 22 комментария
1222 просмотров

Поезд выехал на производственной линии в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, пишет информагентство Xinhua.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд был разработан Китаем и стал последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта. Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип был изготовлен в Циндао, а испытания проводились в Шанхае в июне 2020 года.

Высокоскоростной поезд Xinhua/Li Ziheng
China Xinhua News @XHNews
Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink https://t.co/uPsVO6PRoS
Xinhua

По данным ведущего инженера проекта Дин Саньсаня, поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров. Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займёт нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.

Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.

Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.

Как отмечает издание Xinhua, Китай — мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий.

#новости #поезд

22 22 комментария
16
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Николай Филимонов

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Нам бы вот Транссиб и бас полностью перевести на маглев для людей. И решения есть и технологии, только воли нет и желания у правительства.

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Pavel Loginov

Николай
12

От Владивостока до Москвы за 12 часов? Без спального места? Без курочки и яичка? Без дембелей? Это бездуховно совершенно

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Jack Morositel

Pavel
2

От таких поездок скрепы могут разойтись вовсе, нельзя так!

Ответить

Дэни Трэхо

Николай
4

Транссиб на маглеве... Сколько это будет стоить? Окупаемость проекта тысяча лет?

Ответить

Blackrock

Дэни
0

Да ему пофиг лишь бы жопу надорвать 

Ответить

Анон Плиз

Николай
1

За чей счет этот банкет? Пути для маглева - это же черная дыра для бабла, должно быть

Ответить

Артём Васнецов

6

Автор, ну зачем вы так!?)
Новость хороша, но не для чтения ее в электричке от Савеловского до Яхромы(

Ответить

Алексей Штейн

Артём
0

Почти рядом с малой родиной Дмитровом!

Ответить

Dmitriy Babkin

4

В России РЖД представила плацкартный вагон нового типа 🙈😎

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Михаил Синицын

3

Вчера ехал до вднх от тимирязевской на воздушном трамвае думал не доедем все грохотает как на колеснице, скорость тоже не космическая

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Немыслимый волк

Михаил
0

Это вообще другая технология, если что

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Spiker Spunreal

Немыслимый
1

и другое назначение :)

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Kot Wild

3

Да х.й с ним с поездом 600 кмч нам бы в Питере пару станций метро новых,это был бы прорыв,я бы Путина ещё 25 лет в ноги целовал!!!В росгвардию бы пошел молодежь палками пиздит.

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Немыслимый волк

2

 Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h

А как же японский маглев? https://edition.cnn.com/2015/04/21/asia/japan-maglev-train-world-record/index.html

 A Japan Railway maglev train hit 603 kilometers per hour (374 miles per hour) on an experimental track in Yamanashi Tuesday, setting a decisive new world record.

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Kirill Kulagin

1

А Ростех вчера представил подушку на магнитах

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Олег Павлов

0

Может неправ, но при текущем уровне раздолбайства у нас я бы зассал на подобной отечественной разработке проехаться. Поэтому рад за китайцев, но не завидую :)

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Дэни Трэхо

Олег
0

Всё правильно, без штампика Designed in California вундервафля не работает.

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Немыслимый волк

Дэни
2

Решает не штампик, а наличие достаточной экспертизы (т.е. дорогих квалифицированных инженеров) и адекватного госрегулирования (не должно задавливать частный бизнес, но должно тщательно верифицировать безопасность). Штампик Designed in California лучше условного штампика Designed in Siria тем, что в California и экспертов больше, и опыт госрегулирования лучше, поэтому и доверия за счет штампика больше.

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Anton Kosenko

0

Зачем 🤦 гасишь ржд 🤣

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Dmitry Chornyy

0

РЖД тем временем с древними электричками ЭР2Р: 🗿

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Немыслимый волк

Dmitry
0

https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail#/media/File:High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg

High-speed rail
High-speed rail (HSR) is a type of rail transport that runs significantly faster than traditional…
en.wikipedia.org
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Светлана Ильиных

0

Ну.. скажу, что этот поезд рядом не стоял с нашим РЖД, где в новых плацкартах разработали Шторки))

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В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час Статьи редакции

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