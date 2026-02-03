Китай запретит размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — как на некоторых моделях Tesla, Xiaomi и других

Ради безопасности — двери бывает сложно открыть при авариях.Источник: Smith Collection / Gado / Getty Images / Ars TechnicaОбновлённые правила для автопроизводителей опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая, пишет AP. Они вступят в силу 1 января 2027 года. Для уже одобренных моделей есть переходный период — изменить их дизайн компании должны до 1 января 2029 года.Как уточняет Ars Technica, на моделях, выпущенных после 1 января 2027 года, должно быть углубление, чтобы можно было открыть дверь вручную. Механизм блокировки должен быть спроектирован так, чтобы в случае аварии или другой экстренной ситуации двери можно было открыть без инструментов. На внутренней стороне двери также нужно предусмотреть понятный механизм ручной разблокировки.Старший аналитик исследовательской Omdia Крис Лю отметил, что Китай стал первым среди крупных авторынков, который прямо запретил выдвижные электрические ручки и скрытые ручки с механизмом открывания по нажатию. Он допустил, что регуляторы в Европе и других странах последуют его примеру.Среди компаний, которым нужно будет обновить дизайн некоторых моделей для китайского рынка, Ars Technica называет Tesla, Xiaomi, BMW, Xpeng и других.#новости #китай