Таня Боброва
Транспорт

Китай запретит размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — как на некоторых моделях Tesla, Xiaomi и других

Ради безопасности — двери бывает сложно открыть при авариях.

Источник: Smith Collection / Gado / Getty Images / Ars Technica
  • Обновлённые правила для автопроизводителей опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая, пишет AP. Они вступят в силу 1 января 2027 года. Для уже одобренных моделей есть переходный период — изменить их дизайн компании должны до 1 января 2029 года.
  • Как уточняет Ars Technica, на моделях, выпущенных после 1 января 2027 года, должно быть углубление, чтобы можно было открыть дверь вручную. Механизм блокировки должен быть спроектирован так, чтобы в случае аварии или другой экстренной ситуации двери можно было открыть без инструментов. На внутренней стороне двери также нужно предусмотреть понятный механизм ручной разблокировки.
  • Старший аналитик исследовательской Omdia Крис Лю отметил, что Китай стал первым среди крупных авторынков, который прямо запретил выдвижные электрические ручки и скрытые ручки с механизмом открывания по нажатию. Он допустил, что регуляторы в Европе и других странах последуют его примеру.
  • Среди компаний, которым нужно будет обновить дизайн некоторых моделей для китайского рынка, Ars Technica называет Tesla, Xiaomi, BMW, Xpeng и других.

#новости #китай

