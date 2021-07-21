Транспорт
Маша Цепелева

Таксисты в Москве попросили отменить новую систему для контроля медосмотров, переработок, судимости и оплаты штрафов Статьи редакции

Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.

  • Межрегиональный профсоюз «Таксист» (включает 2000 водителей и таксопарков) отправил письмо с критикой комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает Forbes.
  • КИС «АРТ» — это система, которая будет следить, чтобы таксисты работали не больше 40 часов в неделю, регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Тем, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, запретят работать в Москве и Подмосковье.
  • Применение системы увеличит затраты таксопарков и резко уменьшит количество водителей такси. Они не смогут работать из-за сложной регистрации. Водители будут меньше зарабатывать из-за ограничения рабочих часов и уйдут в «теневой рынок», предупреждает профсоюз в письме.
  • Профсоюз просит запустит систему не в обязательном, а в пилотном режиме и ввести мораторий на любые санкции на время теста.
  • Введение новой системы с 1 августа приведет к сокращению машин на 25-50%, рассказал Forbes один из владельцев таксопарка. В 40-часовую рабочую неделю водители смогут заработать только на аренду, бензин и проценты агрегатору, оценил представитель профсоюза.

  • «Мы надеемся, что при таких условиях агрегаторы такси повысят стоимость поездок, либо нам увеличат рабочую неделю до 56 часов в неделю», — сказал представитель профсоюза.

  • До запуска системы осталось меньше 10 дней, но многие водители не могут в ней зарегистрироваться на протяжении двух недель, следует из обсуждений на одном из форумов таксистов.
  • Представители «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» отказались от комментариев Forbes.

#новость #такси

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Graf De Lotarev

8

И как всегда в итоге эти затраты лягут на конечного потребителя!

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Николай Свидэрский

Graf
19

А есть иной вариант? Лично я готов переплатить, но быть уверенным, что водитель выспался.

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Graf De Lotarev

Николай
6

Боюсь все равно гарантий ни кто не даст...

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Николай

Graf
6

Конечно нет, но сейчас агрегаторам выгодна ситуация когда нет контроля.

Низкая цена такси из-за этого и получается, и вот люди уже «сами» готовы по 20ч в сутки фигачить. Система усложнит такой сценарий, цены вырастут и опять будет некое равновесие, конечно будут те кто будет обходить систему, но их будет в разы меньше чем сейчас.

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Graf De Lotarev

Николай
2

Я с вами согласен, такси будет дороже и меньше, покупательская способность уменьшатся, а Водитель зарабатывать больше не станет! В итоге мы получаем меньше машин такси (с намеком на безопастности), большую его стоимость, таких же бедных таксистов, меньше комфорта нищебродам))

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Денис Николаев

Graf
2

У нас в городе (Стерлитамак, Башкортостан) такси стоит от 39 рублей по городу, маршрутка стоит 20 рублей. Если сделают от 49 рублей, думаю не сильно покупательская способность упадет

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Graf De Lotarev

Денис
2

В статье идёт речь только о московских такси! Я надеюсь что у вас московские зарплаты в славном городе.

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Николай

Graf
–1

Я все же думаю в среднем подрастёт, агрегаторам придётся гарантировать зп водителям. Думаю система сильно повлияет на модель расчетов с водителями.

Ответить

Graf De Lotarev

Николай
1

Агрегатора это софт, водители это таксопарк! Яндексу все равно с кого брать 30% комиссии и точно гарантировать ни чего не буде(

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Николай

Graf
0

Это все замечательно, когда поток желающих работать водителями достаточный, но без изменений схем оплаты, их станет меньше и выручка начнёт падать.

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L A

Николай
0

> цены вырастут и опять будет некое равновесие

Думаю в результате опять вырастет комиссия агрегаторов, а стоимость часа водителя останется без изменений.
И мне интересно почему об этом аспекте молчат таксопарки, уверен на 100% что если они об этом хоть пикнут их мгновенно отключать от агрегаторов.

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Николай

L
1

Так не получится, без гарантий дохода поток водителей снизится и модель агрегатора перестанет работать. Агрегатору придётся увеличить доходность водителя.

Ответить

L A

Николай
2

> модель агрегатора перестанет работать

Слышу это уже года четыре, а процентная маржа агрегаторов растёт и растёт.  Независимые таксопарки по сути выдавлены с рынка  и я не вижу условий чтобы они вдавились обратно. Разве что агрегаторы запретят принудительно.
 

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Иван Иванов

Николай
0

 Лично я готов переплатить

X2, X3? Во сколько раз готовы переплатить?

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evilnw

Graf
2

А на кого их перекладывать? Всегда платит конечный потребитель.

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Stan Teem

evilnw
2

И что? Это не отменяет того, что рынок необходимо регулировать. Я считаю что ввод АРТ приведёт к тому что часть водителей отсечется, а те что останутся будут больше зарабатывать Хотя, это не точно. Но да, такси станет дороже. И в этом нет ничего такого. 

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Michael Petrov

Stan
2

смешно. в это месте заработают только те, кто этот АРТ создал и будет обслуживать

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Андрей Деревянко

4

Если в Москве таксист не зарабатывает, то как таксисты вообще живут в других городах? Где поездки от 30 рублей. Даже в Питере такси стоит в два раза дешевле

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Николай Шелопугин

Андрей
24

Зарабатывают они всё просто работать не хотят! Раньше в аэропорт за 5к увезли пассажира и всё, сидят курят весь день. А сейчас надо работать, чтоб такие же деньги поднять, но это же таксисты, великие лидеры и умы, они не для работы созданы.

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Артем Якимов

Андрей
2

Не скажу за Москву , но в Новосибирске и Питере есть гарантия от агрегаторов. Например за 30 заказов 8000руб. Он получит. Даже если все заказы будут по 100руб.

Ответить

Graf De Lotarev

Андрей
–9

Совсем другая цена за км, ехать меньше стоимость км больше! В Москве самое дешевое такси в мире.

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Андрей Деревянко

Graf
6

Достаточно выехать из Москвы чтобы понять, что это неправда

Ответить

Graf De Lotarev

Андрей
0

В среднем в Подмосковье я плачу не меньше 150₽ - 180₽ за 3-4 км без пробок

Ответить

Андрей Деревянко

Graf
4

10 минут поездки не в Москве и в Москве. Даже на драйве дороже.
Расстояние - 5 км в обоих случаях

Ответить

Stan Teem

7

Работал в офисе такси в юности. Так вот - более ноющего работника чем таксист не существует в природе. А вообще, идея здравая - реализация хз. 

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Stanislav

5

Выше чем сейчас всё равно цены вряд ли будут.
В Москве какие-то безумные цены на такси. Приехал в Питер. Из одного края города в другой 200 рублей доехать. В мск 300 рублей это проехать 5 км.

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Max Krou

Stanislav
5

Это где в Питере 200 рублей из одного края в другой? Бизнес из центра до какого либо края стоит 900-1600, комфорт плюс 800-1400 в среднем. Мб на экономе сильно дешевле, но явно не 200

Ответить

Stan 1

Stanislav
4

Прав Станислав. Мы когда с семьей были в Питере два года назад (может что изменилось), ездили только на бизнесе (в москве комфот/комфорт+), и я поражался, насколько это дешевле, чем Москва.

Ответить

L A

Stan
1

так два года назад там была демпинговая война агрегаторов за рынок. Тоже это заметил, но уже полтора месяца назад было примерно как в мск

Ответить

Sergey Takzhanov

Stanislav
2

)))) шутка дня

Ответить

Hoken PWNZ

Stanislav
0

Почему 200. Что за сервис был?

Ответить

Max Krou

Hoken
4

Метро видимо

Ответить

Dainex Battle

Stanislav
1

Бред сивого мерина

Ответить

Vladislav Nikolaevich

5

«включает 2000 водителей и таксопарков». В каждом таксопарке по водителю.

Ответить

Антон

3

Пусть лучше будет подороже, чем без всякого контроля водителей. Хочу ехать с выспавшимся водителем

Ответить

Max Payne

Антон
1

только сейчас додумались, отсталые. я уже 2 года беру с собой выспашевовся водителя на всякий случай и горя не знаю.

Ответить

Антон

Max
1

Предлагаете мне за вас порадоваться?

Ответить

Max Payne

Антон
0

вы недостойны радости. только боль и разложение.

Ответить

Hoken PWNZ

Max
1

А ты ясные дни, оставляешь себе? А хмурые дни оставляешь нам всем?

Ответить

Max Payne

Hoken
0

не надо мне ясные дни. я тут в петире уже прожарился в 30+. нормальрная такая подстава в отпуске, больше сюда не поеду(

Ответить

Hoken PWNZ

1

Это же прекрасно. Повысится и качество водителей и цена, что поспособствует набитию общественного транспорта людьми. Что в свою очередь остро поставит вопрос о хреновости ОТ и его развитии.

Пока существуют жоповозки за 100 рублей в одну сторону до работы никому нахрен не надо что то менять или развивать

Ответить

Денис Николаев

Hoken
2

В бытность, когда работал в офисе, замечал, что с утра к офису тянется кортеж из такси с сотрудниками. Кажется как будто в офисе одни мажоры работают, но на самом деле стоимость такси неадекватно низкая

Ответить

Денис Николаев

2

Много раз замечал, что таксисты попивают энергетики в пути. Сколько часов он уже работает одному богу известно

Ответить

Michael Petrov

Денис
1

вы просто не знакомы с энергетиками и как они работают. там в среднем отходняк начинается через 1,5-2 часа, и народ часто тупо это перебивает еще 1 порцией. и так по кругу с утра и до вечера. проснулся - кофе, + 3 часа - энергетик 1 и т.д.

Ответить

Hoken PWNZ

Michael
0

В свое время очень много пил этой гадости. Развилась тахикардия и люто пердел. Осмелюсь перенести этот опыт на водителей такси. И все сходится- проперженный салон

Ответить

Екатерина Карпова

Денис
–2

Меня, когда приходилось ездить с ребёнком на детском тарифе, напугала женщина-таксистка, которая пила что типа колы или пепси со льдом. Мало того, что знакомый ночной сторож по ночам мешал колу с кофе, так ещё и кола со льдом в США считается средством от ангины. Но отказаться я тогда не решилась, тем более что ехать надо было к определенному времени. 

Ответить

Podkuiko Vladislav

–1

Годами яндекс выстраивал систему рабовладельческую, построенную на изматывания водителей, эксплуатации низкоквалифицированных иммигрантов , недосыпов и вечных дтп вплоть до самых ужасных исходов . И наконец то, хоть какие действия по контролю за детищем Яндекса . 
Осталось только прищучить насчёт цен, то есть создать городской тариф как в любом европейском городе. Иначе попахивает бангладешом, ереваном или чем то, крайне отсталым . Цена должна быть четкой и ясной потребителю. Из каких показателей она формируется сейчас, непонятно и это не должно так работать. Цена может на один и тот же маршрут , скакать от 300₽ до 2000₽ . А ещё лучше, как в цивилизационных странах , запретить агрегаторы )) из-за засилия Яндекса , не осталось обычных , таксопарков, просто нечем пользоваться.

Ответить

Артур

Podkuiko
0

Какой нахуй запрет агрегаторов в цивилизованных странах? Что ты несешь? Уже 9 утра, таксисит, пиздуй на работу

Ответить

Podkuiko Vladislav

Артур
1

Армэн, с зачем ты материшься? 

Ответить

Podkuiko Vladislav

Podkuiko
–2

Сверху, куколды из Яндекса либо их чудо водюки , минусуют .

Ответить

Roman Trifonov

1

Таки профсоюз заботится о бедных гражданах, да, а не о карманах корпораций. 

Ответить

Max Payne

Roman
1

я не понимаю, профсоюз он же права работников отстаивает по определению? а тут как то наоборот.

Ответить

Александр Владимирович

1

Да очень дешёвое такси и так практически каждое утро, а иногда всего-то 400+...

Ответить

Stan Teem

Александр
0

Что мы должны увидеть на вашем скриншоте? Кто вам сказал что такси должно быть дешёвым?

Upd. Перезазил скрин. Теперь ясно

Ответить

Александр Владимирович

Stan
0

Я думаю что за 12 минут и 5 км. дороговато получается.

Ответить

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One Geek

1

Ванга: грядет эпоха повышенного спроса!

P.S. картинку найдите сами или используйте воображение 😎

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sardelkin

0

ещё бы сами автомобили контролировали, а то в приложении одно, а по факту может быть другой водитель, а у его автомобиля только цифры номера совпадают с приложением и если к определённому времени заказ, то садишься т.к. перезаказывать это опаздывать

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Павел

sardelkin
0

Да, разок ночью попал на подобное, причём заметил чисто случайно когда поездку оценивал, тк вёз парень лет 19-20 на вид с очень посредственными знанием русского, а в приложении условный Иван Иванович и судя по аватарке далеко за 40.

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Амбиент Музыкантов

0

Несите ваши денежки - иначе быть беде.

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Развитый цвет

0

Профсоюз таксистов,но входят в него таксопарки ...
Которые против отмены переработок. Хм....

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Himma Duidisir

0
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Tat Thanh Nguyen

0

так два года назад там была демпинговая война агрегаторов за рынок. Тоже это заметил, но уже полтора месяца назад было примерно как в мск

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Alex Konin

0

Я прям двумя руками за то, чтобы убирать негативный человеческий фактор из бизнеса такси. Со стороны агрегаторов - черезмерную эксплуатацию людей, со стороны водителей - низкую квалификацию, «геройство» в работе/на дорогах, личный фактор при взаимодействии с пассажирами.
Лучше повысить качество текущих водителей и постепенно масштабировать опыт с беспилотными такси. Будет сразу мотивация к техническому развитию у агрегаторов, а у водителей придёт осознание, что пора учиться новым навыкам.

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