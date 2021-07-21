Таксисты в Москве попросили отменить новую систему для контроля медосмотров, переработок, судимости и оплаты штрафов Статьи редакции
Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.
- Межрегиональный профсоюз «Таксист» (включает 2000 водителей и таксопарков) отправил письмо с критикой комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает Forbes.
- КИС «АРТ» — это система, которая будет следить, чтобы таксисты работали не больше 40 часов в неделю, регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Тем, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, запретят работать в Москве и Подмосковье.
- Применение системы увеличит затраты таксопарков и резко уменьшит количество водителей такси. Они не смогут работать из-за сложной регистрации. Водители будут меньше зарабатывать из-за ограничения рабочих часов и уйдут в «теневой рынок», предупреждает профсоюз в письме.
- Профсоюз просит запустит систему не в обязательном, а в пилотном режиме и ввести мораторий на любые санкции на время теста.
- Введение новой системы с 1 августа приведет к сокращению машин на 25-50%, рассказал Forbes один из владельцев таксопарка. В 40-часовую рабочую неделю водители смогут заработать только на аренду, бензин и проценты агрегатору, оценил представитель профсоюза.
«Мы надеемся, что при таких условиях агрегаторы такси повысят стоимость поездок, либо нам увеличат рабочую неделю до 56 часов в неделю», — сказал представитель профсоюза.
- До запуска системы осталось меньше 10 дней, но многие водители не могут в ней зарегистрироваться на протяжении двух недель, следует из обсуждений на одном из форумов таксистов.
- Представители «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» отказались от комментариев Forbes.
И как всегда в итоге эти затраты лягут на конечного потребителя!
А есть иной вариант? Лично я готов переплатить, но быть уверенным, что водитель выспался.
Боюсь все равно гарантий ни кто не даст...
Конечно нет, но сейчас агрегаторам выгодна ситуация когда нет контроля.
Низкая цена такси из-за этого и получается, и вот люди уже «сами» готовы по 20ч в сутки фигачить. Система усложнит такой сценарий, цены вырастут и опять будет некое равновесие, конечно будут те кто будет обходить систему, но их будет в разы меньше чем сейчас.
Я с вами согласен, такси будет дороже и меньше, покупательская способность уменьшатся, а Водитель зарабатывать больше не станет! В итоге мы получаем меньше машин такси (с намеком на безопастности), большую его стоимость, таких же бедных таксистов, меньше комфорта нищебродам))
У нас в городе (Стерлитамак, Башкортостан) такси стоит от 39 рублей по городу, маршрутка стоит 20 рублей. Если сделают от 49 рублей, думаю не сильно покупательская способность упадет
В статье идёт речь только о московских такси! Я надеюсь что у вас московские зарплаты в славном городе.
Агрегатора это софт, водители это таксопарк! Яндексу все равно с кого брать 30% комиссии и точно гарантировать ни чего не буде(
> цены вырастут и опять будет некое равновесие
Думаю в результате опять вырастет комиссия агрегаторов, а стоимость часа водителя останется без изменений.
И мне интересно почему об этом аспекте молчат таксопарки, уверен на 100% что если они об этом хоть пикнут их мгновенно отключать от агрегаторов.
смешно. в это месте заработают только те, кто этот АРТ создал и будет обслуживать
Если в Москве таксист не зарабатывает, то как таксисты вообще живут в других городах? Где поездки от 30 рублей. Даже в Питере такси стоит в два раза дешевле
Зарабатывают они всё просто работать не хотят! Раньше в аэропорт за 5к увезли пассажира и всё, сидят курят весь день. А сейчас надо работать, чтоб такие же деньги поднять, но это же таксисты, великие лидеры и умы, они не для работы созданы.
Не скажу за Москву , но в Новосибирске и Питере есть гарантия от агрегаторов. Например за 30 заказов 8000руб. Он получит. Даже если все заказы будут по 100руб.
Совсем другая цена за км, ехать меньше стоимость км больше! В Москве самое дешевое такси в мире.
Достаточно выехать из Москвы чтобы понять, что это неправда
В среднем в Подмосковье я плачу не меньше 150₽ - 180₽ за 3-4 км без пробок
10 минут поездки не в Москве и в Москве. Даже на драйве дороже.
Расстояние - 5 км в обоих случаях
Работал в офисе такси в юности. Так вот - более ноющего работника чем таксист не существует в природе. А вообще, идея здравая - реализация хз.
Выше чем сейчас всё равно цены вряд ли будут.
В Москве какие-то безумные цены на такси. Приехал в Питер. Из одного края города в другой 200 рублей доехать. В мск 300 рублей это проехать 5 км.
Почему 200. Что за сервис был?
«включает 2000 водителей и таксопарков». В каждом таксопарке по водителю.
Пусть лучше будет подороже, чем без всякого контроля водителей. Хочу ехать с выспавшимся водителем
А ты ясные дни, оставляешь себе? А хмурые дни оставляешь нам всем?
Это же прекрасно. Повысится и качество водителей и цена, что поспособствует набитию общественного транспорта людьми. Что в свою очередь остро поставит вопрос о хреновости ОТ и его развитии.
Пока существуют жоповозки за 100 рублей в одну сторону до работы никому нахрен не надо что то менять или развивать
В бытность, когда работал в офисе, замечал, что с утра к офису тянется кортеж из такси с сотрудниками. Кажется как будто в офисе одни мажоры работают, но на самом деле стоимость такси неадекватно низкая
Много раз замечал, что таксисты попивают энергетики в пути. Сколько часов он уже работает одному богу известно
вы просто не знакомы с энергетиками и как они работают. там в среднем отходняк начинается через 1,5-2 часа, и народ часто тупо это перебивает еще 1 порцией. и так по кругу с утра и до вечера. проснулся - кофе, + 3 часа - энергетик 1 и т.д.
В свое время очень много пил этой гадости. Развилась тахикардия и люто пердел. Осмелюсь перенести этот опыт на водителей такси. И все сходится- проперженный салон
Меня, когда приходилось ездить с ребёнком на детском тарифе, напугала женщина-таксистка, которая пила что типа колы или пепси со льдом. Мало того, что знакомый ночной сторож по ночам мешал колу с кофе, так ещё и кола со льдом в США считается средством от ангины. Но отказаться я тогда не решилась, тем более что ехать надо было к определенному времени.
Годами яндекс выстраивал систему рабовладельческую, построенную на изматывания водителей, эксплуатации низкоквалифицированных иммигрантов , недосыпов и вечных дтп вплоть до самых ужасных исходов . И наконец то, хоть какие действия по контролю за детищем Яндекса .
Осталось только прищучить насчёт цен, то есть создать городской тариф как в любом европейском городе. Иначе попахивает бангладешом, ереваном или чем то, крайне отсталым . Цена должна быть четкой и ясной потребителю. Из каких показателей она формируется сейчас, непонятно и это не должно так работать. Цена может на один и тот же маршрут , скакать от 300₽ до 2000₽ . А ещё лучше, как в цивилизационных странах , запретить агрегаторы )) из-за засилия Яндекса , не осталось обычных , таксопарков, просто нечем пользоваться.
Таки профсоюз заботится о бедных гражданах, да, а не о карманах корпораций.
Да очень дешёвое такси и так практически каждое утро, а иногда всего-то 400+...
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Ванга: грядет эпоха повышенного спроса!
P.S. картинку найдите сами или используйте воображение 😎
ещё бы сами автомобили контролировали, а то в приложении одно, а по факту может быть другой водитель, а у его автомобиля только цифры номера совпадают с приложением и если к определённому времени заказ, то садишься т.к. перезаказывать это опаздывать
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так два года назад там была демпинговая война агрегаторов за рынок. Тоже это заметил, но уже полтора месяца назад было примерно как в мск
Я прям двумя руками за то, чтобы убирать негативный человеческий фактор из бизнеса такси. Со стороны агрегаторов - черезмерную эксплуатацию людей, со стороны водителей - низкую квалификацию, «геройство» в работе/на дорогах, личный фактор при взаимодействии с пассажирами.
Лучше повысить качество текущих водителей и постепенно масштабировать опыт с беспилотными такси. Будет сразу мотивация к техническому развитию у агрегаторов, а у водителей придёт осознание, что пора учиться новым навыкам.
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Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.
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Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.