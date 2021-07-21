Транспорт
Маша Цепелева

Tesla сделает сеть своих станций зарядки доступными для других электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции

Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.

  • На вопрос в Twitter, почему Tesla создала собственный запатентованный разъем для зарядки электромобилей, Илон Маск ответил, что позже в 2021 году компания сделает сеть станций Tesla Supercharger доступными и для других марок.
Elon Musk @elonmusk
@TesLatino We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.
Мы создали свой собственный разъем, поскольку тогда не было стандарта, а Tesla была единственным производителем электромобилей дальнего действия. Это один довольно тонкий разъем для зарядки малой и высокой мощности. Тем не менее, в этом году мы откроем нашу сеть Supercharger для других электромобилей.
  • В следующем твите Маск добавил, что станции будут доступны по всему миру. Для этого компания должна разработать адаптеры и изменить мобильное приложение, сообщает Electrek.
  • Tesla установила более 25 тысяч зарядных станций в мире. Компания хочет открыть пять в России. Зарядить автомобиль для поездки на 200 миль (около 321 км) можно за 15 минут.
  • В США работают сети Aerovironment, ChargePoint, Electrify America, Volta, eVgo, Sema и другие, где могут зарядиться любые электромобили, сообщает CNBC.
  • Если Tesla откроет свои зарядные станции в США для других, она может получить новые государственные гранты и налоговые льготы, предполагает издание.
Станции Superchargers Tesla

#новость #tesla

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Виктор Булов

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Зимой в России как они будут заряжать 🤔

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Денис Николаев

Виктор
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Так вроде бы еще в 2017 году была новость, что в тесла у батарей будет подогрев, чтобы зимой они сильно не остывали. В принципе вполне может быть, что расход на подогрев съест гораздо меньше энергии, чем падение емкости из-за холода

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