Tesla сделает сеть своих станций зарядки доступными для других электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции
Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.
- На вопрос в Twitter, почему Tesla создала собственный запатентованный разъем для зарядки электромобилей, Илон Маск ответил, что позже в 2021 году компания сделает сеть станций Tesla Supercharger доступными и для других марок.
- В следующем твите Маск добавил, что станции будут доступны по всему миру. Для этого компания должна разработать адаптеры и изменить мобильное приложение, сообщает Electrek.
- Tesla установила более 25 тысяч зарядных станций в мире. Компания хочет открыть пять в России. Зарядить автомобиль для поездки на 200 миль (около 321 км) можно за 15 минут.
- В США работают сети Aerovironment, ChargePoint, Electrify America, Volta, eVgo, Sema и другие, где могут зарядиться любые электромобили, сообщает CNBC.
- Если Tesla откроет свои зарядные станции в США для других, она может получить новые государственные гранты и налоговые льготы, предполагает издание.
Зимой в России как они будут заряжать 🤔
Так вроде бы еще в 2017 году была новость, что в тесла у батарей будет подогрев, чтобы зимой они сильно не остывали. В принципе вполне может быть, что расход на подогрев съест гораздо меньше энергии, чем падение емкости из-за холода
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