Volkswagen в 2025 году заняла первое место по продажам электромобилей в Европе, обогнав Tesla

Продажи компании выросли на 56% год к году.Источник: BloombergНемецкая компания стала лидером по продажам электромобилей на европейском рынке в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на данные JATO Dynamics. Этому способствовали «сильные» продажи новой модели Volkswagen ID.7.В 2025-м продажи электромобилей Volkswagen в Европе выросли на 56% год к году, до отметки в 274 тысячи автомобилей. При этом продажи Tesla сократились на 27% по сравнению с показателями 2024 года и составили 236 тысяч машин.Для американской компании это стало «ещё одним ударом» после того, как китайская BYD обошла её, став крупнейшим поставщиком электромобилей в мире в 2025 году, отмечает издание. Устаревший модельный ряд Tesla столкнулся в Европе с конкуренцией со стороны местных и китайских автопроизводителей.Количество регистраций электромобилей в Европе в 2025 году выросло на 29% год к году — при этом общее количество регистраций автомобилей в регионе увеличилось лишь на 2,3% по сравнению с 2024-м.#новости #tesla #volkswagen